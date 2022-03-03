رجل أعمال مصري ينوي شراء نادي تشيلسي المعروض للبيع

وطن – كشفت صحيفة بريطانية عن نية رجل الأعمال المصري لطفي منصور، التقدم لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي بعد عرضه للبيع من قبل مالكة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

رجل الأعمال المصري لطفي منصور وشراء تشيلسي

وأفادت صحيفة تليغراف البريطانية، بأن رجل الأعمال المصري لطفي منصور، يسعى للتقدم لعرض من أجل شراء نادي تشيلسي الذي يلعب في دور الدرجة الأولى الممتاز من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينت الصحفية، بأن رجل الأعمال المصري منصور 33 عاماً. الرئيس التنفيذي المصري لشركة “مان كابيتال”، الذراع الاستثماري لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته. وهو أحد الأسماء المرشحة للتنافس على شراء النادي الإنجليزي.

🚨🚨🚨 تيليغراف | يُعتقد أن هناك طرف آخر محتمل، مهتم بشراء تشيلسي وهو لطفي منصور، الرئيس التنفيذي المصري لشركة Man Capital، الذراع الاستثماري لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته. pic.twitter.com/AvrfZI0GQV — CFC WORLD (@CFC4World) March 2, 2022

كما وأردفت، ” رجل الأعمال المصري لطفي منصور الذي يمتلك تذكرة موسمية. في ستامفورد بريدج، ملعب نادي تشيلسي. ويعتقد أنه يمكنه تقديم عرض النادي”.

فيما دخل العديد من رجال الأعمال في القارة الأوروبية للمنافسة على شراء نادي تشيلسي الإنجليزي، كان من أبرزهم رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، ورجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي.

الملياردير أبراموفيتش وعرض نادي تشيلسي للبيع

وفي ذات السياق، ذكرت الصحيفة بأنه تم دعوة الأطراف المهتمة بشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل تقديم عطاءات رسمية في منتصف شهر مارس/ آذار الجاري، حيث سيستمر العروض لمدة أسبوع كامل. لكن إعلان الملياردير أبراموفيتش العلني بأن النادي معروض للبيع، وأنه سيتبرع بالعائدات إلى ضحايا الحرب في دولة أوكرانيا.

صحيفة «تليجراف» البريطانية 🗞 المصري لطفي منصور “33 سنة" نجل وزير النقل الأسبق محمد منصور ، والرئيس التنفيذي المصري لشركة «مان كابيتال» يسعى لشراء نادي #تشيلسي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

وينافسه على الصفقة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والميلياردير الأمريكي تود بوهلي، بمقابل مادي ضخم 💶⚽️🔥 pic.twitter.com/dzR3si9PH1 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) March 2, 2022

وكان مالك نادي تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، قد عرض يوم الأربعاء النادي الإنجليزي للبيع بشكل رسمي، كما ومنح مؤسسة أمناء تشيلسي الخيرية. مهمة إشراف ورعاية النادي بعد التنازل عن ملكيته مطلع الأسبوع الحالي.

الحكومة البريطانية ومعاقبة روسيا

كما وأعلنت الحكومة البريطانية قد فرضت العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الغزو العسكري الروسي لدولة أوكرانيا، وقد تمثل ذلك في حرمان المواطنين ورجال الأعمال الروس مثل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من دخول أراضيها.

وتبلغ ثروة الملياردير الروسي أبراموفيتش نحو 14 مليار دولار، حيث اشترى نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2003. وتوج معه بالعديد من الألقاب والإنجازات على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وغيرها.

(المصدر: وطن + تليغرام + وسائل إعلام مصرية)

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