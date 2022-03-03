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رجل أعمال روسي مشنوقًا في مرآب قصره .. وفاة مُحيّرة فما علاقتها بغزو أوكرانيا! (صور)

كتب ايمان الباجي
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وطن – بعد أيام من غزو أوكرانيا، عثر على جثة رجل الأعمال الروسي ميخائيل واتفورد، 66 عامًا، من قبل بستاني في ملكية “Wentworth” في بحيرة فيرجينيا ووتر، مقاطعة ساري، يوم الاثنين.

جنى واتفورد وهو أب لثلاثة أطفال ثروته من مصافي النفط في أوكرانيا، ثم أسس شركة عقارية بعد انتقاله إلى بريطانيا.

وتحقق الشرطة في هذا الحادث “بجدية بالغة” وسط مخاوف من أنه قد يكون على قائمة المستهدفين. وفقََا لصحيفة “ذا صن” البريطانية

متأثرا بالوضع في أوكرانيا؟

في هذا السياق، قال صديق للعائلة: “ربما تأثرت حالة ميخائيل العقلية بالوضع الحاصل في أوكرانيا. كما أن توقيت وفاته وغزو روسيا لأوكرانيا ليست مصادفة بالتأكيد.”

وقال مصدر آخر مقرب للعائلة: “موته يثير تساؤلات. بعد كل حالات الوفاة المشبوهة الأخرى للمواطنين الروس والمرتبطين به في المملكة المتحدة، من الطبيعي أن تكون هناك تكهنات بشأن وفاته.”

رجل الأعمال الروسي ميخائيل واتفورد وحياة الثراء

قام واتفورد بتغيير اسمه بعد انتقاله إلى بريطانيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وعاش مع زوجته جين التي تحمل الجنسية الإستونية، وطفليهما وابنه أكبر من زواجه الأول، في قصر تبلغ قيمته 18 مليون جنيه إسترليني في “Wentworth Estate”.

وقد ظهر الزوجان في مقال عقاري في صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية عندما كانا يبيعان منزلهما في عام 2015 ويتفاخرا بنمط حياتهما الفخم من الطائرات الخاصة والقصور الريفية.

وقد انتقل واتفورد في وقت لاحق إلى فيلا قديمة مقسمة إلى شقق أين عاشت والدته الروسية في المنزل المجاور في أحدهما، وكانت في المنزل عندما تم العثور على جثة ابنها.

وقال مصدر: “إنه أمر صادم حقًا لأن ميخائيل كان لديه كل شيء، كانت لديه زوجة جميلة وأطفال ومنزل الأحلام. خبر وفاته غير منطقي بالمرة.”

بعد حادثة الوفاة، شاركت جين على الفيسبوك صورة تجمعها مع واتفورد وهي تقبله بينما تحمل سيجارة.

وقالت شرطة منطقة ساري بالأمس إن التحقيق في ملابسات الوفاة يجرى حاليََا ولكن لا يُعتقد أن هناك أي ظروف مشبوهة في هذا الوقت.

(المصدر: ذا صن) 

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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