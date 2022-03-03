حمد بن جاسم يجيب: هل كان الملك حسين ينوي توريط صدام حسين!؟

الوطن – تحدث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن موقف الملك الأردني الراحل حسين بن طلال من غزو الكويت.

الشعب الأردني كان مؤيداً

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي. ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية، إن الشعب الأردني كله كان مؤيدا لصدام حسين. مشيرا إلى أن ذلك ربما أثر على موقف الملك من الغزو.

وأوضح حمد بن جاسم مدى تأثير صدام حسين في الأردن. مشيرا إلى أن صدام حسين حين قام بزيارة للأردن جلب معه هدايا قيمة والثمينة لبعض الكتاب والصحفيين والبرلمانيين. لافتا إلى انه “لسوء القدر الكويت هي كانت من دفع ثمن هذه الهدايا”.

وكشف بأن صدام حسين هو من طلب الهدايا من الكويت. مشيرا إلى أن الرئيس العراقي الراحل كان يطلبها من الكويت وكان يسمي أمير الكويت بالقول “أخوي جابر”.

موقف غير متوازن

ولفت “آل ثاني” إلى أن الأموال الطائلة التي أنفقت في الأردن جعلت موقف الملك حسين حينها غير متوازن. مضيفا: “ساعات الواحد يقول هل يبي الملك حسين يورط صدام؟”.

الشيخ حمد بن جاسم: هل كان الملك حسين ينوي توريط صدام حسين؟#الصندوق_الأسود

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الحلقات كاملة على #تطبيق_القبس pic.twitter.com/AQ25KnUnsf — Ammar Taqi عمار تقي (@AmmarTaqi) March 2, 2022

يشار إلى انه في حلقة سابقة، كشف الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. عن مضمون لقاء جمعه مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في عام 2002، إبان الغزو الأمريكي. وتحدث عن موقف حدث في كواليس القمة العربية التي عقدت في أعقاب الغزو العراقي للكويت.

وقال إن الرئيس العراقي صدام حسين، لم يزعل من شيء يفعلونه ضده الكويتيين، كونه غزا الكويت. إلا أنه “زعلان” من القطريين كونهم تدخلوا في أمر لا يعنيهم، على حد تعبيره.

جارة قطر

وأفاد حمد بن جاسم بأنه رد على صدام بقوله، إن الجيش العراقي غزا جارة قطر. وإنه يجب على الدوحة الاهتمام بالجار، خاصة أنها يمكن أن تتعرض للغزو كما حصل للكويت.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: هذه تفاصيل اجتماعي مع صدام في 2002 • تابع الآن الحلقة 14 في #الصندوق_الأسود حصرياً على تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) January 28, 2022

وأضاف: “فخامة الرئيس؛ كيف شو دخلنا في الموضوع؟ أنت غزيت جاري وحتى لو لم اهتم بالجار لازم أعمل حساب أنك ممكن تغزيني”.

وأوضح له أن أي شخص عربي لن يقبل بما فعله وذكره بأنه في السابق كان يقول “ممنوع تهديد دولة عربية لدولة عربية” ولكن ما حدث أنه لم يهدد حتى ولكنه احتل دولة عربية جارة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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