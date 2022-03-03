تحليل: لماذا يُحب الديكتاتوريون في السعودية ومصر إنشاء المدن الذكية؟!

وطن – نشرت منظمة “accessnow” تحليلا مفصلا، كشفت فيه لماذا يعشق الديكتاتوريون أمثال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنشاء المدن الذكية.

وقام التحليل الذي أعدته لينا الهذلول شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول بتقديم مدينة “نيوم” في السعودية والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر كحالتين للدراسة.

وبدأ التحليل بتوضيح أنه عندما تروج الحكومات أو شركات التكنولوجيا لمشاريع المدن “الذكية”. فإنهم يتحدثون عن كيف أن وجود المزيد من البيانات عنا يمكن أن يجعل الأمور أفضل. موضحا ان ما لا يتحدثون عنه هو الطريقة التي ستؤدي بها تقنيات المراقبة المضمنة في محيطنا المادي إلى تغيير الطريقة التي نتصرف بها والتأثير على حقوقنا وحرياتنا الأساسية.

وأوضح التحليل أنه في المملكة العربية السعودية ومصر، فإن المشاريع الصغيرة للديكتاتوريين الذين استولوا على السلطة من خلال الانقلابات. حيث يستفيد هؤلاء الديكتاتوريون من رؤية المدن المستقبلية التي تدمج أحدث التقنيات – باستخدام أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء (IoT) والمراقبة الحيوية والذكاء الاصطناعي – لتوسيع قوتهم .

ولفت التحليل إلى أنه يمكن للمدن الذكية مثل مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر أن تتحول قريبًا من مشاريع طوباوية إلى مشاريع بائسة. موضحا أن هذا هو السبب في أن المدن “الذكية” هي في الحقيقة مدن مراقبة – أداة خطيرة للديكتاتوريين.

ما هي المدينة الذكية؟

على الرغم من عدم وجود تعريف موحد، إلا أن هناك معايير مشتركة لتحديد هذه المدن. باختصار. إنها مدن تستخدم أجهزة الاستشعار، وكاميرات المراقبة، والتلوث الاصطناعي، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأنواع أخرى من التكنولوجيا لإدارة الحياة الحضرية.

بينما تستخدم الحكومات والشركات الخاصة روايات متفائلة تقنيًا للترويج لمشاريع المدن الذكية. بالنسبة لهم، هذه المدن هي مدن “ذكية”، “آمنة”، “إبداعية”، “مستدامة”، “مستقبلية”، أو “تحلم”. ومع ذلك، تعتمد المدن الذكية في جوهرها على الجمع الشامل لبياناتنا الشخصية ومعالجتها، وعادة ما يتم ذلك دون علمنا أو موافقتنا. بغض النظر عن الكلمات المستخدمة ، هذه هي المراقبة.

دراسة حالة: نيوم السعودية – “أول مدينة معرفية في العالم”

في عام 2017 ، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروعه الأكثر رمزية وفخامة =، نيوم . كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. إنها مدينة ضخمة بحجم بلجيكا، وتمتد على 26500 كيلومتر في شمال غرب البلاد. تقدر تكلفته بـ 500 مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء من مرحلته الأولى بحلول عام 2025.

كما تصف التقارير رؤية نيوم كمدينة بها سيارات أجرة طائرة، واستمطار سحابة لإحداث المطر في الصحراء ، وخادمات روبوتات، وروبوتات ديناصورات، ورمال متوهجة في الظلام ، وقمر اصطناعي عملاق، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. المرافق الطبية. في هذه المدينة، سيعمل العلماء على تعديل الجينوم البشري لجعل الناس أقوى.

توضح تفاصيل أخرى أن “أول مدينة معرفية في العالم” سوف يتم “تزويدها بالبيانات والذكاء للتفاعل بسلاسة مع سكانها”. الهدف الصريح هو “تغيير جذري في طريقة عمل المواطنين وعيشهم ولعبهم”. لتحقيق هذه المهمة ، سيتم تخصيص رقم معرف فريد لكل مقيم، لدمج ومعالجة البيانات التي تم جمعها من مصادر مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، والهواتف، وكاميرات التعرف على الوجه، والتفاصيل المصرفية، وآلاف أجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء المدينة.

كما تعارض العديد من منظمات المجتمع المدني، عن حق، برامج الهوية الرقمية لأنها تثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان. بما في ذلك ما يتعلق بعدم وجود أدلة على الفوائد التي من المفترض أن تقدمها، وكيف تخطط السلطات لحماية حقوق وبيانات المستخدمين. وقع مئات الأشخاص على رسالة #WhyID إلى أصحاب المصلحة الدوليين الذين يسعون إلى توضيح كيفية حماية حقوقهم قبل “متابعة ماذا وكيف ومتى ومن هوية الهوية الرقمية.”

دراسة حالة: العاصمة الإدارية الجديدة لمصر

شرع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2015 في مشروع المدينة الذكية شمال القاهرة. من المتوقع أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة المقر الرئيسي الجديد للحكومة المصرية. ووزارات الإسكان ، والمؤسسات الإدارية والمالية ، والسفارات الأجنبية. تمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن تؤوي 6.5 مليون شخص ، وتوفر بنية تحتية رقمية “ذكية” وتجربة.

تم الترويج لها على أنها “واحة تكنولوجية متقدمة في قلب مصر”، حيث ستسمح المدينة للناس باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الشامل لسداد الفواتير أو تقديم الشكاوى أو التقارير إلى مسؤولي المدينة. وفي الوقت نفسه ، سيتم تجهيز الأماكن العامة في المدينة والشوارع بشبكة من 6000 كاميرا مراقبة، تهدف إلى “مراقبة الأشخاص والمركبات لإدارة حركة المرور والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة”. كل 250 مترًا، ستقوم المدينة بتركيب عمود ذكي به أجهزة استشعار وشبكة Wi-Fi عامة وكاميرات مراقبة وإضاءة ذكية. سيتولى حوالي 12000 جهاز استشعار إدارة الإضاءة واستهلاك طاقة الرف.

يقال إن هذا سيكون واحدًا فقط من 12 مشروعًا جديدًا للمدن الذكية في مصر.

كيف تهدد مشاريع المدن الذكية حقوق الإنسان؟

تسائل التحليل حول ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث في حالة قيام اثنين من أكثر الأنظمة قمعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجمع كمية هائلة من البيانات؟ ليجيب: فيما يلي عدد قليل من التهديدات التي يواجهها الأشخاص:

الجمع الشامل ومعالجة البيانات الشخصية

لدى المملكة العربية السعودية ومصر سجل حافل في مراقبة المواطنين، وسحق المعارضة، وتعزيز عدم التسامح مع عمل المجتمع المدني. هذا يعني أنه حتى في حالة وجود قانون حماية البيانات ، فقد لا يتم تنفيذه أو إنفاذه بشكل فعال. يشير موقع Saudi Arabi a NEOM على الويب إلى التزامه باحترام قوانين الخصوصية التي يخضع لها ، ولكن بالنظر إلى سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان واستخدامه لتكنولوجيا المراقبة – بما في ذلك الاستخدام المبلغ عنه لبرامج التجسس ضد المجتمع المدني والجواسيس الحكوميين الذين يتسللون إلى Twitter للوصول للبيانات الشخصية للأشخاص – من العدل أن نستنتج أن مخاطر إساءة استخدام الحكومة للبيانات عالية.

الآثار المروعة والتهديدات للإرادة الحرة

يتغير سلوكك عندما تعلم أن شخصًا ما يراقبك. كل من الرئيس المصري السيسي والسعودية محمد بن سلمان يعملان على تكميم الأصوات المعارضة. مع وجود المراقبة الجماعية المضمنة في البنية التحتية للمدينة ، من السهل التنبؤ ليس فقط بإسكات المزيد من الآراء النقدية والرقابة الذاتية ولكن أيضًا التغييرات في الإجراءات التي يتخذها الناس.

الخصوصية شرط مسبق للتمتع الكامل بكل حرية أساسية أخرى. عندما يتخذ الناس قرارات تحت تهديد الانكشاف ، تتضاءل الإرادة الحرة بشكل كبير. وكما أعلن فرانك لارو ، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عن الرأي ، فإن تدخل الدولة أو التدخل في الحياة الخاصة للناس “يحد بشكل مباشر وغير مباشر من التنمية الحرة وتبادل الأفكار. ”

التهديد ليس فقط الإحراج المحتمل من انتهاك خصوصيتك وكشف تفاصيل حياتك الشخصية. في نظام قمعي مثل النظام في المملكة العربية السعودية ومصر ، يمكن لسلطات الدولة محاولة التلاعب ببيانات الناس للسيطرة على مواطنيهم.

النتيجة النهائية للمراقبة المتفشية مثل هذه هي تخلي المواطنين عن حرياتهم السياسية وحقهم في المعارضة لأنهم يعرفون أنه يمكن بسهولة التعرف عليهم أو ملاحقتهم أو مضايقتهم أو اعتقالهم. في مثل هذا السياق حيث تكون المراقبة في كل مكان ، تصبح الرقابة الذاتية هي القاعدة ولها تأثير مخيف على الحريات الأخرى مثل حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

تهديدات لحياة الناس ومصادر رزقهم

في ظل الدكتاتورية ، غالبًا ما تكون المدينة الذكية مشروعًا مغرورًا يعمل على تعزيز نظام يفتقر إلى الشرعية. غالبًا ما لا تكون تكاليف الحياة الحقيقية وسبل العيش ورفاهية المواطنين أولوية. في المملكة العربية السعودية ، اقتلعت السلطات المجتمعات المحلية قسرا وهدمت منازل الناس لإفساح المجال لنيوم. واحتج الآلاف على نقلهم، لكن السلطات ردت بعنف شديد، حتى أنها ذهبت إلى حد إعدام المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي ، الذي رفض المغادرة. تم القبض على آخرين لمجرد التعبير عن اعتراضهم على المشروع.

التهديدات للأمن السيبراني

أخيرًا ، يؤدي جمع الكثير من البيانات إلى زيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية المحتملة، خاصةً إذا كانت البيانات باهتة بطريقة مركزية. نظرًا للنطاق الواسع لجمع البيانات الذي تتوقعه هذه المدن، يمكن للمهاجم الوصول إلى معلومات حساسة للغاية، بما في ذلك القياسات الحيوية غير القابلة للتغيير، واستخدام البيانات لسرقة الهوية والجرائم الأخرى. يمكنهم بيع أي معلومات أخرى ذات قيمة، مثل عنوانك أو موقعك، إلى وسطاء البيانات أو غيرهم من المجرمين.

(المصدر: accessnow)

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