تهديد الإمارات لامتناعها عن إدانة الغزو الروسي watanserb.com
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الهدهد

برقية سرية أمريكيّة “حازمة” للإمارات بعد تواطئها مع روسيا في مجلس الأمن

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف موقع “آكسيوس” الأمريكي تفاصيل برقية هامة وسرية أرسلتها واشنطن إلى سفاراتها في الخارج ضمت تهديدا للإمارات بسبب امتناعها عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في مجلس الأمن الدولي، قبل ان تقوم بسحبها بعد 24 ساعة.

تهديد الإمارات لامتناعها عن إدانة الغزو الروسي

وقال الموقع الأمريكي نقلا عن مصدر دبلوماسي اطلع على البرقية، إن وزارة الخارجية استدعت برقية إلى الدبلوماسيين الأمريكيين طلبت منهم فيها إبلاغ نظرائهم من الإمارات العربية المتحدة والهند بأن موقفهم الحيادي تجاه أوكرانيا يضعهم “في معسكر روسيا”.

ولفت الموقع إلى أن استدعاء البرقية شديد اللهجة يشير إما إلى خطأ في البرقية العملية أو نزاع سياسي داخل حكومة الولايات المتحدة يضم اثنين من الحلفاء الرئيسيين.

وقال الموقع انه عادة ما يتم توزيع البرقيات الدبلوماسية من خلال الجهات المعنية في وزارة الخارجية. وفحصها من قبل العديد من المسؤولين قبل الموافقة عليها لتوزيعها على السفارات.

ولفت إلى إنها إحدى الطرق الأساسية لإيصال قرارات السياسة الداخلية والتعليمات من “الدولة الرئيسية” إلى الدبلوماسيين الموجودين في الخارج.

وأوضح الموقع أنه تم إرسال البرقية إلى السفارات الأمريكية فيما يقرب من 50 دولة ممثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين. لكنها استدعت ظهر الثلاثاء.

محاولة إقناع الهند والإمارات بتغيير موقفيهما

ووفقا للمصدر، اقترحت البرقية، بعض الصياغة الصريحة للدبلوماسيين الأمريكيين لمحاولة إقناع الهند والإمارات بتغيير موقفيهما.

وجاء في مسودة نقاط الحوار في البرقية، أن “الاستمرار في الدعوة للحوار. كما تفعل في مجلس الأمن، ليس موقفا محايدا. بل يضعك في معسكر روسيا، المعتدي في هذا الصراع”.

وأضافت “نحن نشجعكم بشدة على اغتنام الفرصة لدعم أوكرانيا في مجلس حقوق الإنسان. وهي فرصة أخفقتم في اغتنامها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، امتنعت الهند والإمارات والصين عن التصويت على قرار لمجلس الأمن برعاية الولايات المتحدة يدين “عدوان” موسكو. حيث استخدمت روسيا حق النقض ضده في نهاية المطاف.

وكان قرار الإمارات بالامتناع عن التصويت يرجع إلى حد كبير إلى الإحباط من رد الولايات المتحدة على هجوم على أبو ظبي قبل ستة أسابيع.

وبعد امتناع مجلس الأمن عن التصويت، زعمت الإمارات أن “الانحياز إلى جانب واحد لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف”.

ويعتزم مجلس حقوق الإنسان، الذي يجتمع في جنيف، مناقشة قرار اليوم الخميس يدين الغزو ويفوض لجنة تحقيق لجمع الأدلة ضد روسيا.

(المصدر: آكسيوس) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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