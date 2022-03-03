باريس سان جيرمان يُوضح حقيقة تقديم عرض خرافي لمبابي

وطن – في ظل الأنباء والتقارير الصحفية التي تحدثت عن تقديم باريس سان جيرمان العرض الخرافي على نجمه الفرنسي كيليان مبابي من أجل إقناعه بتجديد عقده والبقاء مع النادي الباريسي خلال المواسم القادمة، إلا أن إدارة الفريق خرج عن صمته ورد على حقيقة هذا الأمر.

باريس سان جيرمان وراتب مبابي الخرافي

ورد المدير الرياضي داخل نادي باريس سان جيرمان ليوناردو، بشأن حقيقة تقديم النادي العرض الخرافي لإقناع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في البقاء مع الفريق في تصريح له نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، قائلاً: ” آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون الراتب”.

PSG director Leonardo tells L’Équipé: “We’ve never thought about changing our manager. We’ve never contacted Zidane or anyone”. 🇫🇷 #PSG @hadrien_grenier “I can say that Mauricio Pochettino has never asked to leave. I have no problem with him. We talk about everything”. pic.twitter.com/FifPsYo9cK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2022

وأضاف ليوناردو، ” نريد الآن أن نضع مبابي في أفضل الظروف، من أجل أن يصبح أفضل لاعب ممكن. ولا يمكنني أن أتحدث بدقة بشأن فرص باريس سان جيرمان في تجديد عقد اللاعب، ولكن لدينا فرص للتجديد”.

كما وختم المدير الرياضي ليوناردو حديثه، ” طالما مبابي لم يوقع مع أي نادي آخر، فسوف نفعل كل شيء من أجل الحفاظ عليه وتجديد عقده”.

PSG director Leonardo tells L’Équipé: “How many chances to extend Mbappé contract? I can't say precisely, but we have possibilities”. 🚨🇫🇷 #PSG “As long as there is no signature [with another club], we will try everything – we will do everything to keep Kylian Mbappé”. pic.twitter.com/AI6toDJ8rM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2022

باريس سان جيرمان وإغراء مبابي

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان يواصل إغراء مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي من أجل تجديد عقده خلال المواسم المقبلة، حيث قدم النادي الباريسي عرضاً براتب سنوي يبلغ قيمته 50 مليون يورو، مع حوافز مالية استثنائية تصل إلى 100 مليون يورو.

وارتبط اسم النجم الفرنسي مبابي صاحب ال23 عاماً، منذ أشهر طويلة بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني. الذي لديه هذه المرة الفرصة في التعاقد مع اللاعب في صفقة حرة بالمجان.

مبابي والانتقال إلى ريال مدريد

وأشارت تقارير صحفية، بأن مهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ما يزال يرفض كل العروض المقدمة من إدارة النادي الفرنسي من أجل تجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وهو نادي الحلم بالنسبة له.

كما وانضم النجم الفرنسي مبابي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة، ليقوم النادي بشرائه بعد ذلك مقابل 180 مليون يورو.

If mbappe rejects PSG recent contracts offer. We should just agree Real Madrid owns football The contract is 2 years for 200M

50M per year wages and 100M signing on bonus. Massive! pic.twitter.com/JxNFoQd6nn — Wolvestugal 〽️ (@HombreSinatra) March 1, 2022

وخاض كيليان مبابي منذ قدومه إلى فريق باريس سان جيرمان في 119 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 97 هدفاً حتى الآن.

وينتهي عقد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع نهاية الموسم الجاري وسط الصراع الشديد بين ريال مدريد وناديه باريس سان جيرمان للتوقيع معه.

(المصدر: وطن + ليكيب + لوباريزيان)

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