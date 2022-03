باريس سان جيرمان يُوضح حقيقة تقديم عرض خرافي لمبابي

وطن – في ظل الأنباء والتقارير الصحفية التي تحدثت عن تقديم باريس سان جيرمان العرض الخرافي على نجمه الفرنسي كيليان مبابي من أجل إقناعه بتجديد عقده والبقاء مع النادي الباريسي خلال المواسم القادمة، إلا أن إدارة الفريق خرج عن صمته ورد على حقيقة هذا الأمر.

ورد المدير الرياضي داخل نادي باريس سان جيرمان ليوناردو، بشأن حقيقة تقديم النادي العرض الخرافي لإقناع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في البقاء مع الفريق في تصريح له نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، قائلاً: ” آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون الراتب”.

وأضاف ليوناردو، ” نريد الآن أن نضع مبابي في أفضل الظروف، من أجل أن يصبح أفضل لاعب ممكن. ولا يمكنني أن أتحدث بدقة بشأن فرص باريس سان جيرمان في تجديد عقد اللاعب، ولكن لدينا فرص للتجديد”.

كما وختم المدير الرياضي ليوناردو حديثه، ” طالما مبابي لم يوقع مع أي نادي آخر، فسوف نفعل كل شيء من أجل الحفاظ عليه وتجديد عقده”.

