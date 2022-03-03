القوات البرية الأوكرانية تحتفي بطائرة "بيرقدار" التركية بأغنية حماسية watanserb.com
شكّلت بيرقدار عامل حاسم في إعاقة تقدم القوات الروسية خلال المعارك الدائرة في عدد من المدن
الهدهد

شاهد.. القوات البرية الأوكرانية تحتفي بطائرة “بيرقدار” التركية بأغنية حماسية

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغنية أوكرانية حماسية. تحتفي بطائرات “بيرقدار” التركية المسيرة لدورها في تدمير العديد من القوافل العسكرية الروسية منذ بدء الغزو.

عامل حاسم

وأشادت القوات البرية الأوكرانية بأداء الطائرة المسيّرة التركية (بيرقدار). التي شكّلت عامل حاسم في إعاقة تقدم القوات الروسية خلال المعارك الدائرة في عدد من المدن.

وأكد الناشطون على أن الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية على فيسبوك شارك الأغنية الحماسية. للتأكيد على دور المسيرة “بيرقدار” معلقًا بالقول: “انتقاما للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لقطات مصورة توضح أداء بيرقدار في مختلف المهام القتالية. وعبّر الأتراك عن شعورهم بالفخر بصناعة ومنتجات بلادهم العسكرية.

صواريخ ستينغر وجافلين

وكشفت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس الأربعاء. قوله إن بلاده تستعد لتلقي صواريخ ستينغر وجافلين من الخارج. بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات تركية مسيرة.

وشهدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وكان من بينها طائرات “بيرقدار” التركية وصاروخ “ستينغر” المضاد للطائرات الذي تستخدمه أوكرانيا ضد العدوان الروسي للدفاع عن أرضها.

وأبدت المسيرات التركية أداءً قويًا خلال الأيام الماضية في صد الغزو الروسي لأوكرانيا. ونشرت السفارة الأوكرانية في تركيا، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر. فيديو يظهر استهداف البيرقدار لرتل عسكري روسي وتحويله كله إلى بقايا حطام في مدينة خيرسون جنوب البلاد، مصحوبًا بتعليق “على الغزاة الروس أن يتحملوا بيرقدار”. ونقلت وكالة رويترز عن السفير الأوكراني بأنقرة، فاسيل بودنار، أن بيرقدار أظهرت فاعلية كبيرة في القتال ضد الروس.

الجيش الروسي لا يقاوم طائرات البيرقدار

كما انتشرت على مواقع الإنترنت عشرات من مقاطع الفيديو تظهر طائرات البيرقدار التركية تفتك بجحافل الجيش الروسي الذي لا يبدي أية مقاومة لتلك الطائرات. مما أوقع خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفه، ونشر ضباط أوكرانيون فيديوهات يتحدثون فيها عن دور هذا السلاح في حسم المعارك. وفي المقابل نشرت جهات تابعة لموسكو خبرًا عن تمكنها من إسقاط اثنتين من تلك الطائرات.

وروج الروس لفكرة عدم فعالية هذه الطائرات في أوكرانيا. لأنها أرض مستوية يمكن رصدها بسهولة من مسافة كبيرة. بخلاف مرتفعات قره باغ التي كانت تضاريسها تمكن بيرقدار من مراوغة الرادارات هناك.

كما أنها ذات سرعة منخفضة نسبيًا ويسهل إسقاطها بالمدافع المضادة للطائرات. أو صواريخ الدفاع الجوي بانتسير قصير المدى، وتعقبها من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط.

الدعاية الروسية

وبث التلفزيون الروسي صورًا لحطام مسيرة البيرقدار قال إن جيش النظام السوري المسلح روسيًا استهدفها بالبانتسير في محافظة إدلب.

لكن أداء بيرقدار في الحرب الحالية في أوكرانيا كذب تلك الدعاية الروسية. فقد اكتسبت المسيرات أهمية متعاظمة بعد الخسائر الكبيرة التي ألحقها القصف الروسي بالمطارات الأوكرانية. مما ساهم في زيادة اعتماد كييف على هذه الطائرات خلال المعارك ضد الروس.

وكشف تقرير لوكالة بلومبرغ عن صفقة مسيرات سرية وقعتها أنقرة مع كييف العام الماضي. توصل إلى أن عدد مسيرات البيرقدار التي استلمها الجيش الأوكراني أكبر بكثير مما هو معلن، وأن الصفقة اشتملت على صواريخ أيضًا.

المصدر: (وطن  – متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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