شاهد.. القوات البرية الأوكرانية تحتفي بطائرة “بيرقدار” التركية بأغنية حماسية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أغنية أوكرانية حماسية. تحتفي بطائرات “بيرقدار” التركية المسيرة لدورها في تدمير العديد من القوافل العسكرية الروسية منذ بدء الغزو.

عامل حاسم

وأشادت القوات البرية الأوكرانية بأداء الطائرة المسيّرة التركية (بيرقدار). التي شكّلت عامل حاسم في إعاقة تقدم القوات الروسية خلال المعارك الدائرة في عدد من المدن.

وأكد الناشطون على أن الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية على فيسبوك شارك الأغنية الحماسية. للتأكيد على دور المسيرة “بيرقدار” معلقًا بالقول: “انتقاما للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

الاوكرانيون يتغنون بـــ بيرقدار 🤨🤨 pic.twitter.com/lfvXrhxKEQ — abd allatheef harb (@Abdoko99) March 2, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لقطات مصورة توضح أداء بيرقدار في مختلف المهام القتالية. وعبّر الأتراك عن شعورهم بالفخر بصناعة ومنتجات بلادهم العسكرية.

صواريخ ستينغر وجافلين

وكشفت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس الأربعاء. قوله إن بلاده تستعد لتلقي صواريخ ستينغر وجافلين من الخارج. بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات تركية مسيرة.

وشهدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وكان من بينها طائرات “بيرقدار” التركية وصاروخ “ستينغر” المضاد للطائرات الذي تستخدمه أوكرانيا ضد العدوان الروسي للدفاع عن أرضها.

وأبدت المسيرات التركية أداءً قويًا خلال الأيام الماضية في صد الغزو الروسي لأوكرانيا. ونشرت السفارة الأوكرانية في تركيا، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر. فيديو يظهر استهداف البيرقدار لرتل عسكري روسي وتحويله كله إلى بقايا حطام في مدينة خيرسون جنوب البلاد، مصحوبًا بتعليق “على الغزاة الروس أن يتحملوا بيرقدار”. ونقلت وكالة رويترز عن السفير الأوكراني بأنقرة، فاسيل بودنار، أن بيرقدار أظهرت فاعلية كبيرة في القتال ضد الروس.

كما انتشرت على مواقع الإنترنت عشرات من مقاطع الفيديو تظهر طائرات البيرقدار التركية تفتك بجحافل الجيش الروسي الذي لا يبدي أية مقاومة لتلك الطائرات. مما أوقع خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفه، ونشر ضباط أوكرانيون فيديوهات يتحدثون فيها عن دور هذا السلاح في حسم المعارك. وفي المقابل نشرت جهات تابعة لموسكو خبرًا عن تمكنها من إسقاط اثنتين من تلك الطائرات.

#الحرب_الروسية_الاوكرانية 🌐| بيرقدار TB-2 أوكرانية تستهدف قطار روسي محمل بخزانات الوقود pic.twitter.com/HTyyqQLeBm — الاحداث الروسية و الاكورانية 🇺🇦🇷🇺 (@AFCC_0) March 3, 2022

وروج الروس لفكرة عدم فعالية هذه الطائرات في أوكرانيا. لأنها أرض مستوية يمكن رصدها بسهولة من مسافة كبيرة. بخلاف مرتفعات قره باغ التي كانت تضاريسها تمكن بيرقدار من مراوغة الرادارات هناك.

كما أنها ذات سرعة منخفضة نسبيًا ويسهل إسقاطها بالمدافع المضادة للطائرات. أو صواريخ الدفاع الجوي بانتسير قصير المدى، وتعقبها من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط.

الدعاية الروسية

وبث التلفزيون الروسي صورًا لحطام مسيرة البيرقدار قال إن جيش النظام السوري المسلح روسيًا استهدفها بالبانتسير في محافظة إدلب.

لكن أداء بيرقدار في الحرب الحالية في أوكرانيا كذب تلك الدعاية الروسية. فقد اكتسبت المسيرات أهمية متعاظمة بعد الخسائر الكبيرة التي ألحقها القصف الروسي بالمطارات الأوكرانية. مما ساهم في زيادة اعتماد كييف على هذه الطائرات خلال المعارك ضد الروس.

🇺🇦🇷🇺 القوات الجوية الأوكرانية نشرت أول مقطع قصف طائرة بيرقدار تي بي ٢ القوات الروسية في أوكرانيا pic.twitter.com/KqzAWSZQPR — قيدوه (@reconuae) February 28, 2022

وكشف تقرير لوكالة بلومبرغ عن صفقة مسيرات سرية وقعتها أنقرة مع كييف العام الماضي. توصل إلى أن عدد مسيرات البيرقدار التي استلمها الجيش الأوكراني أكبر بكثير مما هو معلن، وأن الصفقة اشتملت على صواريخ أيضًا.

المصدر: (وطن – متابعات)

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