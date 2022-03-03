الطلاب الأردنيون في أوكرانيا watanserb.com
الطلاب الأردنيون في أوكرانيا يناشدون بإجلائهم
Videoالهدهد

الطلاب الأردنيون في أوكرانيا يستغيثون (فيديو)

كتب باسل النجار
0

وطن – ناشد الطلاب الأردنيون في مدينة “سومي” الواقعة شمال شرق أوكرانيا، لإجلائهم من المدينة المحاصرة من قبل القوات الروسية وسط تراجع الأوضاع المعيشية والأمنية هناك.

الطلاب الأردنيون في أوكرانيا يناشدون 

وقال أحد الطلاب الأردنيين في المدينة إن مناطق في المدينة تتعرض لقصف يومي، وأن بعض الاشتباكات تقع بين الفينة والأخرى على أطراف المدينة.

من جانبه قال علي القضاة وهو طالب أردني في المدينة، في تصريحات لـ”الأردنية نت”، إن الأوضاع في المدينة في تردي مستمر على صعيد الأمن والمعيشة.

وأضاف أنهم لا يستطيعون الخروج من المدينة بسبب الحصار الذي تفرضه القوات الروسية. وتحدث عن عملية إحصاء للأردنيين وعن تلقيهم وعود بشكل دائم بإخراجهم من هناك لكن دون جدوى لغاية الآن.

نقص الطعام وانقطاع في الكهرباء 

هذا وأضاف طالب آخر أنهم باتوا يواجهون نقص في الطعام وانقطاع في الكهرباء أثناء اقامتهم بالملاجئ.

بالإضافة إلى صعوبة بالغة في الحصول على أموال بسبب توقف الخدمات المصرفية وإغلاق المحلات وسط حالة ترقب وخوف تعيشها المدينة المحاصرة.

حيث يريد الطلاب الأردنيين والعرب دخول حافلات بواسطة الهلال الاحمر أو أي منظمة للمدينة ليستقلوها. ويتم اخراجهم من هناك لأقرب حدود دولية.

هذا وناشد ذوي الأردنيين في المدينة عبر صفحات مواقع التواصل، إنقاذ ابنائهم واخلائهم من المدينة بالسرعة الممكنة قبل حصول أي مكروه أو انقطاع وشيك بالاتصال معهم بسبب توقف الخدمات.

ويشار إلى أن عدد الطلاب الأردنيين المحاصرين في مدينة “سومي” يبلغ 100 طالب تقريبا.

وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام بأن أوكرانيا وروسيا اتفقتا في جولة المحادثات الأخيرة اليوم، الخميس، في بيلاروسيا على وقف مؤقت لإطلاق النار لإنشاء ممرات إنسانية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثامن، وسط ارتباك دولي كبير وإدانات للغزو الروسي في مشهد باتت عاقبته مجهولة.

(المصدر: رصد وطن) 

اقرأ أيضأ: 

شاب مغربي يصعد إلى القطار بسلاح أبيض ويقوم بإركاب العرب غصبا عن الشرطة الأوكرانية (شاهد)

“تركنا كل ما نملك لكن بقي معنا أغلى شيء”.. رسالة مؤثرة لأحد مسلمي أوكرانيا (فيديو)

قناص روسي أصاب رأسه .. عائلة الجزائري محمد طالبي تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة بأوكرانيا

ليست العراق أو أفغانستان .. مراسل CBS يمارس عنصرية فجة في تضامنه مع أوكرانيا (شاهد)

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More