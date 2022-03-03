الطلاب الأردنيون في أوكرانيا يستغيثون (فيديو)

وطن – ناشد الطلاب الأردنيون في مدينة “سومي” الواقعة شمال شرق أوكرانيا، لإجلائهم من المدينة المحاصرة من قبل القوات الروسية وسط تراجع الأوضاع المعيشية والأمنية هناك.

الطلاب الأردنيون في أوكرانيا يناشدون

وقال أحد الطلاب الأردنيين في المدينة إن مناطق في المدينة تتعرض لقصف يومي، وأن بعض الاشتباكات تقع بين الفينة والأخرى على أطراف المدينة.

الطلاب الأردنيين في مدينة سومي يستغيثون ناشد طلاب أردنيين في مدينة سومي الواقعة شمال شرق #اوكرانيا اجلائهم من المدينة المحاصرة من قبل القوات الروسية وسط تراجع الأوضاع المعيشية والأمنية في المدينة.#الطلاب_الأردنيين_في_سومي pic.twitter.com/kjF1tst96W — الأردنية نت (@alurdunyya) March 3, 2022

من جانبه قال علي القضاة وهو طالب أردني في المدينة، في تصريحات لـ”الأردنية نت”، إن الأوضاع في المدينة في تردي مستمر على صعيد الأمن والمعيشة.

وأضاف أنهم لا يستطيعون الخروج من المدينة بسبب الحصار الذي تفرضه القوات الروسية. وتحدث عن عملية إحصاء للأردنيين وعن تلقيهم وعود بشكل دائم بإخراجهم من هناك لكن دون جدوى لغاية الآن.

نقص الطعام وانقطاع في الكهرباء

هذا وأضاف طالب آخر أنهم باتوا يواجهون نقص في الطعام وانقطاع في الكهرباء أثناء اقامتهم بالملاجئ.

بالإضافة إلى صعوبة بالغة في الحصول على أموال بسبب توقف الخدمات المصرفية وإغلاق المحلات وسط حالة ترقب وخوف تعيشها المدينة المحاصرة.

حيث يريد الطلاب الأردنيين والعرب دخول حافلات بواسطة الهلال الاحمر أو أي منظمة للمدينة ليستقلوها. ويتم اخراجهم من هناك لأقرب حدود دولية.

هذا وناشد ذوي الأردنيين في المدينة عبر صفحات مواقع التواصل، إنقاذ ابنائهم واخلائهم من المدينة بالسرعة الممكنة قبل حصول أي مكروه أو انقطاع وشيك بالاتصال معهم بسبب توقف الخدمات.

ويشار إلى أن عدد الطلاب الأردنيين المحاصرين في مدينة “سومي” يبلغ 100 طالب تقريبا.

وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام بأن أوكرانيا وروسيا اتفقتا في جولة المحادثات الأخيرة اليوم، الخميس، في بيلاروسيا على وقف مؤقت لإطلاق النار لإنشاء ممرات إنسانية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثامن، وسط ارتباك دولي كبير وإدانات للغزو الروسي في مشهد باتت عاقبته مجهولة.

(المصدر: رصد وطن)

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