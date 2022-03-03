البرتغالي “بيدرو إيمانويل” قريب من قيادة الزمالك خلفاً للفرنسي كارتيرون

وطن – ذكرت تقارير صحفية مصرية عن ترشيح المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة فريق الزمالك خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أعلن عن فسخ التعاقد معه بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق على صعيد المحلي والقاري في الآونة الأخيرة.

البرتغالي بيدرو إيمانويل ومسيرته التدريبية

وخاض المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل التجارب التدريبية القوية مع أندية عربية، إلى جانب السجل الكبير في البرتغالي مع فرق أكاديمكا وإيستوريل وأروكا. وكذلك تجربة تدريبية وحيدة مع نادي أبولون ليمارسول القبرصي.

وتولى البرتغالي بيدرو إيمانويل تدريب فريق ألميريا. الذي يمتلكه رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، والذي يحترف في دور الدرجة الثانية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

خاص – بيدرو إيمانويل يعلق عبر كورة بلس على مفاوضات تدريبه للزمالك 🧐 pic.twitter.com/lCOtFrXXUG — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 3, 2022

أما على الصعيد العربي فقد درب فريق التعاون السعودي لموسم واحد 2018-2019، استطاع من خلالها من تحقيق الفوز في 22 مباراة من أصل 36 مباراة خاضها مع الفريق السعودي، فيما تعادل في 8 مباريات، وتلقي الخسارة في 6مباريات في كافة المسابقات المحلية السعودية.

كما وتوج بلقب كأس الحرمين الشريفين 2019 الوحيد مع فريق التعاون السعودي، عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية، فيما حقق الفوز الساحق على الزعيم الآسيوي الهلال السعودي. بخماسية نظيفة دون رد في منافسات الدوري الممتاز.

ودرب فريق العين الإماراتي خلال موسم 2020-2021، حيث لم يحقق أي من الألقاب معه بعد مشاركته في 47 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة والتعادل في 13 مباراة، وتلقي الخسارة في 15 مباراة. مع الفريق الإماراتي، ليعود بعدها إلى قيادة تدريب النصر السعودي عام 2021. حيث لم يمكث أسابيع قليلة على تعينه لتعلن إدارة الفريق إقالته.

بيدرو إيمانويل والتجربة مع الملاعب الأوروبية

وقاد المدرب البرتغالي تدريب 4 فرق أوروبية، كان من أبرزها فريق أكاديميكا البرتغالي الذي بدأ مسيرته التدريبية معه في عام 2011، استطاع من خلالها التتويج بلقب كأس البرتغال عام 2012.

كما ودرب فريق أبولون القبرصي، الذي حقق معه لقب كأس قبرص والسوبر المحلي في عام 2016، وكذلك قيادة تدريب فريق نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثاني من الدوري الإسباني في عام 2019، الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي رغم قيادة الفريق إلى المركز الثاني من جدول الترتيب.

🔴البرتغالي بيدرو ايمانويل يقترب من تدريب الزمالك pic.twitter.com/mdzjJ13zeR — القاهرة 24 (@cairo24_) March 2, 2022

وأشارت تقارير مصرية، بأن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل. بات من أقرب المرشحين لتولي قيادة القلعة البيضاء في ظل المفاوضات بين كلا الطريفين، كما ومن المحتمل أن يحصل المدرب على 120 ألف دولار شهرياً.

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري الممتاز .برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي فريق الأهلي المتصدر برصيد 25 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

اقرأ أيضاً:

طبيب يكشف عن موعد عودة طارق حامد إلى صفوف الزمالك بعد إصابته القوية

حقيقة مفاوضات الزمالك مع باتشيكو لخلافة كارتيرون

مرتضى منصور يُعاقب الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد المغربي

حامل اللقب الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك يتعثران في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)