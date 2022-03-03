إنقاذ فتاة عمانية تدهورت دراجتها في الصحراء بالإمارات watanserb.com
تعرضت الفتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم
حياتنا

إنقاذ فتاة عمانية تدهورت دراجتها في الصحراء بالإمارات بالإسعاف الطائر لخطورة الحالة! (فيديو)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو . يرصد لحظة إنقاذ فتاة عمانية تدهورت دراجتها في صحراء حمرية الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

صحراء الحمرية

ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني للبحث والإنقاذ الإماراتي، فإن الحادث وقع الثلاثاء. حيث تم التنسيق مع شرطة الشارقة، في إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية العمانية. تبلغ من العمر 19 عاما في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة.

أوضح البيان ان حادث تدهور الدراجة وقع في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارق.  مما أدى إلى تعرض الفتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.

قدرات وإمكانيات طائرة

وأضاف البيان أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى القاسمي. لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: (وطن – متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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