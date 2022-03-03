إنقاذ فتاة عمانية تدهورت دراجتها في الصحراء بالإمارات بالإسعاف الطائر لخطورة الحالة! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو . يرصد لحظة إنقاذ فتاة عمانية تدهورت دراجتها في صحراء حمرية الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

صحراء الحمرية

ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني للبحث والإنقاذ الإماراتي، فإن الحادث وقع الثلاثاء. حيث تم التنسيق مع شرطة الشارقة، في إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية العمانية. تبلغ من العمر 19 عاما في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة.

أوضح البيان ان حادث تدهور الدراجة وقع في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارق. مما أدى إلى تعرض الفتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.

قدرات وإمكانيات طائرة

وأضاف البيان أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى القاسمي. لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: (وطن – متابعات)

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