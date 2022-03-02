نادي تشيلسي الإنجليزي معروض للبيع والسبب؟!

وطن – في ظل الخسائر الفلكية التي يتعرض لها الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، عقب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على عالم الرياضة.

مالك تشيلسي إبراموفيتش وعرض النادي للبيع

وأعلن رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي يوم السبت الماضي، أنه سلم إدارة ورعاية النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

وقال مالك نادي تشيلسي إبراموفيتش في بيان رسمي نشره في وقت سابق، ” خلال قرابة 20 عاماً من ملكية نادي تشيلسي، كنت دائماً أنظر إلى دوري بصفتي حارساً للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم. بالإضافة إلى البناء للمستقبل ولعب الدوري الإيجابي في مجتمعاتنا”.

عاجل | "التليغراف": رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش يدخل مفاوضات لبيع نادي #تشيلسي على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا pic.twitter.com/NYoDrkkoy6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 2, 2022

وأضاف الملياردير الروسي إبراموفيتش، ” لطالما اتخذت القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء، كما ولا زلت ملتزماً بهذه القيم. ولهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إدارة ورعاية النادي”.

وختم حديثه، ” أعتقد أنهم حالياً في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين كذلك”.

وتبلغ ثروة الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، الذي تعرض لخسائر فلكية منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، نحو 14 مليار دولار تقريباً. كما ويحتل المرتبة 142 في قائمة أغنى رجل في العالم وفق ما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.

هانزيورغ وشراء نادي تشيلسي

وفي ذات السياق، قال الملياردير السويسري فيس هانزيورغ في تصريح صحفي نشرته صحيفة بليك السويسرية، إن ” رجل الأعمال هانزيورغ يدرس شراء نادي تشيلسي المنافس في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش”.

وأردفت الصحيفة، نقلاً على لسان رجل الأعمال السويسري فيس هانزيورغ، ” يحاول الملياردير الروسي أبراموفيتش حالياً بيع جميع العقارات التي يمتلكها في دولة إنجلترا. كما ويرغب كذلك في التخلص سريعاً من نادي تشيلسي، مع توفر ثلاثة عروض حتى الآن لشراء النادي”.

تقارير- الملياردير السويسري هانز يورج فيز يقترب من شراء نادي تشيلسي⚽🔵 pic.twitter.com/yCwaVcqfVU — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 2, 2022

وتابع هانزيورغ قوله، ” سعر البيع لا يزال غير واضح، كما أدرس التقدم بعرض مع شراء لشراء نادي تشيلسي. لكن أولاً يجب التحقق من الشروط العامة بعناية، وما يمكنني قوله بالفعل هو أنني بالتأكيد لن أفعل ذلك بمفردي. وإذا اشتريت تشيلسي سيكون مع كونسورتيوم من 6 أو 7 مستثمرين”.

ويحتل فريق تشيلسي “البلوز” المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق كبير عن حامل اللقب المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 66 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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