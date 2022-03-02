معركة يائسة للفرار من كييف.. شاهد: الآلاف يقاتلون من أجل ركوب القطارات مع اقتراب 15000 جندي روسي

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو يظهر محاولة الناس اليائسة للفرار من العاصمة الأوكرانية كييف ليل الثلاثاء مع وقوع انفجارات في مناطق سكنية وتوغل ما يصل إلى 15 ألف جندي – فرقة كاملة من الجيش الروسي – في العاصمة الأوكرانية.

قوات بوتين تقترب من كييف

وأظهرت لقطات من محطة كييف مئات المدنيين، بعضهم مع أطفال صغار، يحاولون حشرهم في قطار مزدحم بالفعل. وسط مخاوف من أن المدينة يمكن أن تتحول قريبًا إلى منطقة حرب.

وهزت ضربات جوية ضواحي سكنية بالعاصمة مساء الثلاثاء. مع اقتراب قافلة من المركبات العسكرية الروسية يبلغ طولها 40 ميلا. مع مخاوف من أن تحاصر قوات الرئيس فلاديمير بوتين المدينة قريبا.

وأفادت الأنباء أن قافلة أخرى تتجه نحو كييف من الجنوب الشرقي، مع خطط لتطويقها.

وبعد ظهر يوم الثلاثاء، أعقب الغضب اندلاع انفجارات حول برج التلفزيون في العاصمة الذي يبلغ ارتفاعه 1300 قدمًا، والذي بناه وادٍ. حيث قتل النازيون ما يصل إلى 150 ألف شخص. بما في ذلك 34000 يهودي في يومين مروعين في عام 1941 – خلال حملة أدولف هتلر ضد الاتحاد السوفيتي.

وبحسب ما ورد أُحرِق خمسة أشخاص، وهم أسرة واحدة كانت تسير معًا، أحياءً في الانفجارات.

بعد الهجوم، غرد فولوديمير زيلينسكي: “للعالم: ما الفائدة من قول” لن تتكرر مرة أخرى “لمدة 80 عامًا، إذا ظل العالم صامتًا عندما تسقط قنبلة على نفس موقع بابين يار؟ ما لا يقل عن 5 قتلى. التاريخ يعاد”.

روسيا قصفت خاركيف

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات. أصيب الميدان المركزي في خاركيف بما يُعتقد أنه صاروخ، تاركًا المنطقة الضخمة المكدسة بالحطام.

وتسابقت المستشفيات لمعالجة ضحايا القصف حتى مع إيواء الأمهات والأطفال في أقبيتها.

وبينما احتدم القتال في أوكرانيا ، ظل عدد القتلى غير واضح. وقالت الوزارة على صفحتها على فيسبوك: “وفقًا للبيانات الأولية. قُتل العشرات من سكان خاركيف، بينهم أطفال، جراء هذه الغارات الجوية ”.

وقال رئيس البلدية سيريه سوخوملين في مقطع فيديو على فيسبوك إن غارة جوية أصابت أيضًا منطقة سكنية بالقرب من مستشفى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في جيتومير، وهي مدينة تبعد حوالي 85 ميلاً إلى الغرب من كييف. وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن الضربة قتلت شخصين على الأقل. وأضرمت النيران في ثلاثة منازل وحطمت نوافذ المستشفى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه يتعين على روسيا أن توقف قصفها لأوكرانيا قبل إجراء مزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب. عقد المسؤولون الأوكرانيون والروس جولة واحدة من المحادثات منذ بدء الحرب التي استمرت ستة أيام ويقال إنهم يخططون للمزيد.

وقال زيلينسكي في مقابلة مشتركة يوم الثلاثاء مع شبكة سي إن إن ووكالة رويترز للأنباء: “بالنسبة للحوار، أعتقد نعم. لكن توقف عن قصف الناس أولاً وابدأ التفاوض بعد ذلك”.

وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن 136 مدنيا على الأقل قتلوا في الحرب حتى الآن، من بينهم 13 طفلا، وأصيب 400.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR): “من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك بكثير”. وذكرت تقارير أخرى أن عدد القتلى من المدنيين أكبر بكثير.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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