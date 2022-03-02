مسؤول إماراتي يكشف تفاصيل اتفاقية تجعل إسرائيل ضمن أكبر 10 شركاء للإمارات

وطن – قال موقع “thenationalnews” إن الإمارات وإسرائيل، تقتربان تدريجياً من اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي ثنائية. يمكن أن تدفع إسرائيل إلى قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة الخليجية، وفقًا لمسؤول كبير.

تعزيز الروابط الاقتصادية

وفي هذا السياق قال حمد بوعميم مدير عام غرف دبي. في تصريحات صحفية له على هامش فعاليات ” دبي- إسرائيل: تعزيز الروابط الاقتصادية “، التي أقيمت أمس، الثلاثاء، إن هذا سيدعم الاستثمارات والتجارة بين البلدين.

وعملت غرفة دبي مع وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية لدعم المناقشات الجارية. من خلال تقديم وجهات نظر مجتمع الأعمال حول العلاقات التجارية بين الإمارات والكيان المحتل.

وبدأت إسرائيل والإمارات مفاوضات اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي في نوفمبر. بعد شهرين من إطلاق الإمارات محادثات مماثلة مع الهند.

شراكة اقتصادية شاملة مع الهند

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) مع الهند. من المتوقع أن تعزز التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار في خمس سنوات، مقابل 60 مليار دولار حاليًا.

وقال “بوعميم” لصحيفة “ذا ناشيونال” على هامش الحدث الذي أقيم يوم، الثلاثاء. إن صفقة إسرائيل أصغر بكثير بالطبع، مضيفا: “نأمل أن يؤدي ذلك لوضعها ضمن قائمة الشركاء التجاريين العشرة الأوائل”.

وتابع: “ما نتطلع إلى القيام به مع إسرائيل يختلف قليلاً عن مجرد تجارة خالصة. يتعلق الأمر بنقل التكنولوجيا والتعاون في المجالات الاستراتيجية المختلفة “.

ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي

وحققت الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، انتعاشًا قويًا مؤخرا. بعد التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وحافظت على زخم تجاري قوي على الرغم من عدم عودة السياحة العالمية بشكل كامل.

وقال “ستاندرد تشارترد” في تقرير هذا الشهر إنه من المتوقع أن تتوسع صادراتها بمعدل سنوي متوسط. ​​يزيد عن 6 في المائة إلى 1.1 تريليون درهم (299 مليار دولار) بحلول عام 2030. حيث تواصل الإمارات تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وتعمل الدولة على تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وهي تتفاوض حاليًا على اتفاقية CEPA مع إندونيسيا ، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. ويتم التفاوض على صفقة مماثلة مع كوريا الجنوبية، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2022.

العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

وتهدف الاتفاقية مع كوريا الجنوبية، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. بحد أدنى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتوسعت العلاقات بين الإمارات والاحتلال منذ أن أقام البلدان رسميًا العلاقات الدبلوماسية من خلال اتفاقيات أبراهام المزعومة في سبتمبر 2020.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 700 مليون دولار في غضون عام من الاتفاقية الرئيسية. حيث وسعوا التعاون في قطاعات مثل الطيران والتمويل.

تجارة غير نفطية

كما بلغت تجارة دبي غير النفطية مع إسرائيل ما يقرب من ملياري درهم في النصف الأول من عام 2021.

وتستضيف غرفة دبي الدولية ، وهي إحدى الغرف الثلاث التي تعمل في إطار غرف دبي المعاد هيكلتها. بعضًا من الشركات الإسرائيلية الكبرى عبر قطاعات مثل الطيران والتكنولوجيا المالية.

وعقد الوفد برئاسة “إتاي بن زئيف” الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب. أكثر من 200 اجتماع مع شركات إماراتية.

وقال: “إن الإمارات معروفة بتخطيطها طويل الأمد ومنظورها. وأنا واثق من أن الجمع بين الابتكار الإسرائيلي والصناعة المتقدمة مع منظور الإمارات ورؤيتها بعيدة المدى سيكون مساهمة استراتيجية كبيرة لكلا البلدين”.

البورصة الإسرائيلية والصراع الروسي الأوكراني

ولا يتوقع “بن زئيف” أن تشهد البورصة الإسرائيلية أو أسواق الأسهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير تأثيرًا من الصراع الروسي الأوكراني . الذي أزعج أسواق الأسهم والسلع العالمية.

وقال: “لا أرى أي تأثير محدد لإسرائيل أو للشرق الأوسط بسبب الصراع.”

وأضاف أنه إذا كان هناك أي شيء. فإن الأزمة تمثل فرصة للمستثمرين العالميين للاستثمار في المنطقة.

بشكل عام ، يتوقع أن يكون عام 2022 “عامًا أكثر تقلبًا” بالنسبة للأسهم العالمية. وقال إنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتابع بن زئيف: “أعتقد أنه لسنوات قادمة ، ستظل الأسهم فئة أصول مفضلة لأنني لا أرى ارتفاع أسعار الفائدة قريبًا”.

المصدر: (thenationalnews – ترجمة وتحرير وطن)

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