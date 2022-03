مسؤول أمريكي يكشف عن الهاتف الذي منحته بلاده لزيلينسكي قبل الغزو ويؤكد خطورة هذا الكشف!

وطن – كشف مسؤول أمريكي مطلع بأن الولايات المتحدة سلمت الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي هاتفا يعمل عبر الأقمار الصناعية قبل بدء الغزو الروسي.

وقالت مراسلة الامن الوطني في شبكة “CNN” الأمريكية كيلي أتوود في تغريدة له عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “لا تزال الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع الرئيس زيلينسكي. من خلال هاتف آمن يعمل عبر الأقمار الصناعية أعطته الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية الشهر الماضي قبل حدوث الغزو. وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر”.

وأوضحت أن الهاتف يسمح للرئيس الاوكراني بالبقاء على اتصال مع الولايات المتحدة أثناء التنقل.

The US remains in regular contact with Pres Zelensky through a secure satellite phone that the US gave the Ukrainian govt last month before the invasion occurred, per a US official familiar with the matter. The phone allows Zelensky to remain in contact w/ US while he’s mobile.

— Kylie Atwood (@kylieatwood) March 1, 2022