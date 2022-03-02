مسؤول أمريكي يكشف عن الهاتف الذي منحته بلاده لزيلينسكي قبل الغزو ويؤكد خطورة هذا الكشف!

وطن – كشف مسؤول أمريكي مطلع بأن الولايات المتحدة سلمت الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي هاتفا يعمل عبر الأقمار الصناعية قبل بدء الغزو الروسي.

اتصال بين الولايات المتحدة وزيليـنسكي

وقالت مراسلة الامن الوطني في شبكة “CNN” الأمريكية كيلي أتوود في تغريدة له عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “لا تزال الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع الرئيس زيلينسكي. من خلال هاتف آمن يعمل عبر الأقمار الصناعية أعطته الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية الشهر الماضي قبل حدوث الغزو. وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر”.

وأوضحت أن الهاتف يسمح للرئيس الاوكراني بالبقاء على اتصال مع الولايات المتحدة أثناء التنقل.

The US remains in regular contact with Pres Zelensky through a secure satellite phone that the US gave the Ukrainian govt last month before the invasion occurred, per a US official familiar with the matter. The phone allows Zelensky to remain in contact w/ US while he’s mobile. — Kylie Atwood (@kylieatwood) March 1, 2022



من جانبه، انتقد كبير الباحثين في معهد “سيتيزن لاب” الكندي الذي كشف فضيحة التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” في وقت سابق، جون سكوت ريلتون نشر مثل هذه المعلومات.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر” معلقا على ما كشفته “آتوود”:” أنا حقًا لا أفهم لماذا يقول مسؤول أمريكي هذا علنًا.”

وتابع قائلا:”نداء: أعزائي المسؤولين الحاليين والمستقبليين الذين لم يكشف عن أسمائهم ، لا تفعلوا هذا.”

I really don't understand why a US official would say this publicly. Plea: dear unnamed officials present & future, don't do this. https://t.co/VfJgeNh4Oh — John Scott-Railton (@jsrailton) March 1, 2022

قتل مقاتلين من الشيشان في أوكرانيا

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت ادّعت فيه أوكرانيا مساء، الثلاثاء، أنها قتلت فرقة من المقاتلين الشيشان كانوا يخططون لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، خلال خطاب متلفز اليوم، إن الوحدة الشيشانية “التي جاءت لقتل رئيسنا تم إبادتها”.

وقال دانيلوف لقناة أوكرانيا 24 التلفزيونية: “نحن على علم بالفعل بالعملية الخاصة التي كان من المقرر أن تنفذها وحدة قوات قديروف”.

وأضاف: “لقد تلقينا المعلومات من ممثلي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذين لا يريدون المشاركة في هذه الحرب الدموية”.

بينما اكد: “تم القضاء على وحدة قديروف التي جاءت لقتل رئيسنا”.

وقال دانيلوف إن الوحدة تم تقسيمها إلى مجموعتين وتم تتبع تحركاتها عن كثب.

وذكر إن إحدى المجموعتين تعرضت لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في هوستوميل – وهي ضاحية تقع شمال غرب العاصمة كييف الأوكرانية. وقال إن الوحدة الأخرى كانت “تحت أنظارنا”.

كما قال دانيلوف: “لقد انقسموا إلى مجموعتين، وكنا نتتبعهم. تم التعامل مع مجموعة واحدة بالقرب من هوستوميل، والأخرى كانت تحت متابعتنا.”

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، كانت هناك مخاوف من مقتل الرئيس زيلينسكي على يد القوات الروسية. حتى أنه قال في خطاب إنه كان الهدف رقم واحد لقتلة الكرملين.

وقال الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي “أنا الهدف رقم واحد، وزوجتي وأولادي في المرتبة الثانية”.

ومع ذلك، على الرغم من التهديد الذي يتهدد حياته، فقد واصل إظهار التحدي في مواجهة الخطر وأصبح وجه مقاومة أوكرانيا.

(المصدر: تويتر – وطن)

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