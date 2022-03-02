لحظة سقوط صاروخ باليستي روسي على مدينة لوهانسك watanserb.com
لحظة سقوط صاروخ باليستي روسي على مدينة لوهانسك
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قوة تدمير فظيعة .. لحظة سقوط صاروخ باليستي على لوهانسك الأوكرانية (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – وثق مقطع فيديو صوره أحد الأوكرانيين من شرفة منزله، لحظة سقوط صاروخ باليستي روسي على مدينة لوهانسك، شرق أوكرانيا.

صاروخ روسي باليستي يسقط في لوهانسك

ويوضح المقطع المتداول على نطاق واسع قوة تدميرية فظيعة للصاروخ الروسي، الذي ضرب تحديدا “ليزيشانسك” بإقليم لوهانسك.

ويسمع بالمقطع صوت انفجار مدوي بالإضافة إلى ظهور ألسنة اللهب المرتفعة والدخان في السماء، جراء الانفجار عقب سقوط الصاروخ.

فيما لم يكشف حتى الآن عن الهدف الذي أصابه الصاروخ الروسي، أو الخسائر التي تسبب بها.

فيما لفت بعض النشطاء إلى أن الصاروخ الباليستي الروسي، استهدف منشأة في مدينة Lyssytchansk شرق أوكرانيا بالقرب من لوهانسك.

قصف مركز الشرطة الإقليمية في “خاركيف”

واليوم أيضا تعرض مركز الشرطة الإقليمية في مدينة “خاركيف” الأوكرانية لقصف صاروخي عنيف من قبل القوات الروسية.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر مبنى الشرطة الإقليمية عقب تعرضه للقصف بالصواريخ الروسية، فيما ظهرت النيران وهي تشتعل فيه.

وبحسب الفيديوهات التي رصدتها “وطن”، فقد تسبب القصف الروسي بدمار كبير للمبنى الذي يعتبر مبنى مدني، وفقا للقوانين الدولية.

ووفقا للمعلومات، فقد تسبب القصف على “خاركيف” ومركز الشرطة الإقليمية فيها اليوم، الأربعاء، بمقتل 21 شخصا وإصابة 112 آخرين.

يأتي هذه في وقت هبطت فيه قوات المظلات الروسية في خاركيف وهي ثاني مدينة في أوكرانيا اليوم الأربعاء وسط قتال عنيف.

وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء/الأربعاء إنزالا في خاركيف (شرقا)، ثاني كبرى مدن البلاد. مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء “الغزاة”، بحسب وكالة فرانس برس.

قتال عنيف في الداخل الأوكراني

وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تليغرام إن “قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف وهاجمت مستشفى محلياً”، مضيفا أن “هناك قتالا يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين”.

وقال مستشار لوزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء. إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 35 في ضربات صاروخية شنتها القوات الروسية على وسط خاركيف.

وقال المسؤول في وازارة الداخلية: “لم يتبق عملياً أي مناطق في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة مدفعية بعد”.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء. إن القوات المسلحة استولت على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا. حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

(المصدر: رصد وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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