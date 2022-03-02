على طريقة ميسي .. نجم مانشستر سيتي “غريليش” يكشف كواليس هدفه الرائع (شاهد)

وطن – كشف نجم فريق مانشستر سيتي جاك غريليش كواليس وراء تسجيل هدفه الرائع الذي أحرزه في شباك بيتربوروه يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، في دور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

غريليش وكواليس هدفه الرائع

وقال النجم الإنجليزي المهاري “جاك غريليش” لاعب فريق مانشستر سيتي في تصريح صحفي عبر شبكة ” أي تي في” عقب نهاية المباراة أمام بيتربوروه يونايتد، “المضحك هو أنه قبل المباراة وبينما كنا في طريقنا إلى الملعب، كنت جالساً بجوار فيل. وكنا نتصفح مقاطع فيديو لميسي، وبعد تسجيل الهدف. جاء فيل وقال لي إن الأمر بدا وكأننا نطبق ما كنا نشاهده”.

كما ونجح غريليش تسجيل هدفه بطريقة جميلة، حيث استطاع اللاعب استقبال تمريرة طويلة رائعة. من زميله فيل فودين، قبل أن يتمكن من وضعها داخل شباك منافسه ببراعة.

مانشستر سيتي والفوز على بيتربوروه

وفاز فريق مانشستر سيتي “السماوي” على نظيره بيتربوروه يونايتد بهدفين نظيفين دون مقابل، والتأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما وأحرز أولى أهداف اللقاء النجم الجزائري رياض محرز لصالح فريق مانشستر سيتي في الدقيقة ال60، بعد مراوغة جميلة ليسجلها بمهارة عالية على يمين حارس مرمى بيتربوروه بنجاح.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال76 من توقيع النجم الإنجليزي جاك غريليش. بعد تمريرة ساحرة من زميله فيل فودين ليسددها بإتقان من داخل منقطة الجزاء على يسار شباك المرمى.

وشهدت المباراة السيطرة والقوية طيلة مجريات اللقاء لفريق مانشستر سيتي أمام منافسه بيتربوروه يونايتد على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 23 تسديدة، على عكس الفريق الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط.كما وجاءت نسبة الاستحواذ لفريق مانشستر سيتي 87%، بينما كانت نسبة استحواذ صاحب الأرض بيتربوروه يونايتد بنسبة 24 %.

ويشار إلى أن فريق مانشستر سيتي ما زال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن الوصيف فريق ليفربول برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن +أي تي في + تويتر)

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