معمر رياضي يسجل الرقم القياسي في سباق للجري watanserb.com
معمر رياضي يسجل الرقم القياسي في سباق للجري
Imageرياضة

عجوز رياضي يُحطم الرقم القياسي في سباق للجري بتايلاند (صور)

استطاع قطع مسافة 100 متر في 27.08 ثانية

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح العجوز الرياضي ساوانج جانبرام البالغ من العمر 102 عاماً، من تسجيل الرقم القياسي في سباق للجري لمسافة 100 متر، في البطولة السنوية للرياضيين المحترفين في دولة تايلاند.

عجوز رياضي وتحطيم الرقم القياسي

واستطاع الرياضي العجوز التايلندي جانبرام، في خطف الأضواء، في سباق الجري لمسافة 100 متر للفئة العمرية ما بين 100 وحتى 105 أعوام. من قطع مسافة السباق. بزمن قياسي بلغ (27.08) ثانية، خلال الدورة ال26 لبطولة ألعاب القوى التي أقيمت في منطقة ساموت سونجخرام جنوب غرب دولة تايلاند.

كما وشارك التايلندي العجوز في أربع مسابقات لألعاب القوى مثل رمي الرمح والمطرقة والعدو، حيث نجح في حصد جميع الميداليات الذهبية في فئته العمرية. في البطولة السنوية للرياضين المحترفين في دولة تايلاند.

السر وراء تألق العجوز الرياضي

وفي ذات السياق، قال العجوز الرياضي التايلندي ساوانج عن السر وراء عمره الطويل في تصريح صحفي نشرته وكالة رويترز العالمية، ” ممارسة الرياضة جعلتني قوياً وجيداً، كما وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في تحسين شهيتك في الأكل جيداً”.

كما وأضاف التايلندي ساوانج، ” أعتاد على ممارسة المشي يومياً. مع ابنتي سيريبان البالغة من العمر 70 عاماً، بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية مثل كنس الأوراق المتساقطة داخل حديقة المنزل وغيرها”.

واستكمل العجوز التايلندي ساوانج، ” عندما تقترب المنافسات، أقوم بزيادة جرعة ممارسة التمارين، حيث أنني أتدرب مرتين في اليوم الواحد لمدة أسبوع في ملعب محلي مع ابنتي. من أجل الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في البطولة السنوية”.

واستطاع العجوز التايلندي بفضل ممارسة التمارين المستمرة. قبيل المشاركة في البطولة السنوية، من تحقيق الرقم القياسي الغير مسبوق بفئته العمرية في دولة تايلاند.

(المصدر: وطن + رويترز)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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