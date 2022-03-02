عجوز رياضي يُحطم الرقم القياسي في سباق للجري بتايلاند (صور)

وطن – نجح العجوز الرياضي ساوانج جانبرام البالغ من العمر 102 عاماً، من تسجيل الرقم القياسي في سباق للجري لمسافة 100 متر، في البطولة السنوية للرياضيين المحترفين في دولة تايلاند.

عجوز رياضي وتحطيم الرقم القياسي

واستطاع الرياضي العجوز التايلندي جانبرام، في خطف الأضواء، في سباق الجري لمسافة 100 متر للفئة العمرية ما بين 100 وحتى 105 أعوام. من قطع مسافة السباق. بزمن قياسي بلغ (27.08) ثانية، خلال الدورة ال26 لبطولة ألعاب القوى التي أقيمت في منطقة ساموت سونجخرام جنوب غرب دولة تايلاند.

It takes Thai athlete Sawang Janpram 27.08 seconds to run 100 metres. That's not bad, given he is 102 years old. https://t.co/fh5gUMDoCR — Reuters Sports (@ReutersSports) March 2, 2022

كما وشارك التايلندي العجوز في أربع مسابقات لألعاب القوى مثل رمي الرمح والمطرقة والعدو، حيث نجح في حصد جميع الميداليات الذهبية في فئته العمرية. في البطولة السنوية للرياضين المحترفين في دولة تايلاند.

تايلندي عمره 102 يسجل رقما قياسيا في الجري لمسافة 100 متر. ويشتهر "ساوانج جانبرام" بكونه أقدم عداء في الدولة الآسيوية، وشارك أربع مرات في بطولة #تايلاند السنوية للرياضيين المحترفين. عندما سئل عن السر وراء عمره الطويل، قال"ممارسة الرياضة جعلتني قويا، كما أنها تحفز شهيتي للطعام". pic.twitter.com/6N18TXrgnT — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) March 2, 2022

السر وراء تألق العجوز الرياضي

وفي ذات السياق، قال العجوز الرياضي التايلندي ساوانج عن السر وراء عمره الطويل في تصريح صحفي نشرته وكالة رويترز العالمية، ” ممارسة الرياضة جعلتني قوياً وجيداً، كما وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في تحسين شهيتك في الأكل جيداً”.

كما وأضاف التايلندي ساوانج، ” أعتاد على ممارسة المشي يومياً. مع ابنتي سيريبان البالغة من العمر 70 عاماً، بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية مثل كنس الأوراق المتساقطة داخل حديقة المنزل وغيرها”.

Sawang Janpram a remporté la victoire sur 100 mètres mais aussi la médaille d'or au disque et au javelot – il est à 98 ans la vedette incontestée des premiers Jeux nationaux pour les seniors organisés cette semaine en Thaïlande https://t.co/X6Zwp4enIK #AFP pic.twitter.com/uZxNicf78s — Agence France-Presse (@afpfr) April 26, 2018

واستكمل العجوز التايلندي ساوانج، ” عندما تقترب المنافسات، أقوم بزيادة جرعة ممارسة التمارين، حيث أنني أتدرب مرتين في اليوم الواحد لمدة أسبوع في ملعب محلي مع ابنتي. من أجل الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في البطولة السنوية”.

واستطاع العجوز التايلندي بفضل ممارسة التمارين المستمرة. قبيل المشاركة في البطولة السنوية، من تحقيق الرقم القياسي الغير مسبوق بفئته العمرية في دولة تايلاند.

(المصدر: وطن + رويترز)

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