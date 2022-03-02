طبيب يكشف عن موعد عودة طارق حامد إلى صفوف الزمالك بعد إصابته القوية

وطن – كشف طبيب المنتخب المصري السابق طارق سليمان، عن طبيعة إصابة نجم الزمالك طارق حامد وموعد عودته إلى صفوف تشكيلة القلعة البيضاء بعد إصابته القوية التي تعرض لها أثناء المران الجماعي مع الفريق المصري.

طارق حامد والعودة إلى صفوف الزمالك

وقال الطبيب طارق سليمان في تصريح صحفي نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، ” إصابة لاعب فريق الزمالك طارق حامد في منطقة الركبة وبالتحديد في جزء الأربطة وهذا الأمر يحتاج إلى وقت من أجل التعافي من الإصابة”.

كما وبين سليمان، بأن فترة علاج طارق حامد تحتاج من 6 أسابيع إلى شهرين للعلاج، مرجحاً بأن سبب الإصابة كانت نتيجة طريقة اللعب الحماسي والالتحامات”.

طارق حامد وجماهير الزمالك

وفي ذات السياق، نشر نجم الزمالك طارق حامد عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” إلى جماهير الزمالك بشأن إصابته، ” الإصابة عبارة عن Righat knee poster lateral corner injury، وهي للأسف إصابة صعبة ومعقدة. أنا حالياً في مرحلة التأهيل، أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها علشان أرجع للملعب في أسرع وقت ممكن”.

طارق حامد على الإنستجرام .. pic.twitter.com/oKHlezHqKf — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) February 27, 2022

ويعد طارق حامد أحد الأعمدة الأساسية في خط وسط فريق الزمالك المصري، كما وأدى غيابه عن صفوف تشكيلة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية خسارة فريقه وسوء النتائج على صعيد الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

أمير منصور وإصابة طارق حامد

من جهته، قال أمير مرتضى مدير الكرة في نادي الزمالك في تصريح صحفي له، ” طارق حامد تعرض لحملة كبيرة جداً في الآونة الأخيرة، اللاعب مصاب إصابة قوية حدثت أمامي في المران، ولو حدثت لأي لاعب كانت ستضره بصورة أكبر. لكن طارق ما شاء الله في حالة جيدة”.

واستكمل مرتضى، ” طارق حامد يتدرب بشكل جيد ويهتم بصحته جيداً، لا يتمارض ولا يفتعل مشكلة ولا يطلب مالاً متأخراً ولا أي شيء. هذه شهادة أمام الله وأمام الجمهور”.

استمرار غياب طارق حامد عن قائمة مباراة فيوتشر لعدم الجاهزية pic.twitter.com/cpok72QCKo — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) March 1, 2022

وختم حديثه، ” نحن في مرحلة ترتيب البيت من الداخل، وهذه فاتورة الموسم الماضي. سنقدم أفضل شيء للفريق وللجمهور والتعليمات التي وصلتني، أفعل الصحيح. سواء النتيجة ستظهر الآن أم لا”.

وجاء فريق الزمالك في المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط على غريمه التقليدي فريق الأهلي المتصدر برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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