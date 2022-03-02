صحفية أوكرانية تنفجر في وجه رئيس الوزراء البريطاني: أنتم خائفون من “بوتين” ونحن ندفع الثمن! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحفية أوكرانية تنفجر غضبا في وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متهمة إياه والدول الغربية بالخوف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مشيرة إلى أن الغرب ترك الأوكرانيين وأطفالهم يموتون بآلة الحرب الروسية.

صحفية أوكرانية تهاجم رئيس الوزراء البريطاني

ووفقا للفيديو المتداول، فإنه وخلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني عقد الثلاثاء، في العاصمة البولندية “وارسو”، تحدثت الصحفية الأوكرانية داريا كالينيوك متخلية عن الدبلوماسية بشكل حاد حتي غلبتها دموعها. معلنة أن موقف بريطانيا وأعضاء الناتو يعكس “خوفًا كبيرًا”.

وقالت “كالينيوك” موجهة حديثها لـ”جونسون “:”أنت تأتي إلى بولندا وليس إلى كييف ولفيف لأنك خائف. ولأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) خائف من الحرب العالمية الثالثة التي اندلعت بالفعل والأطفال الأوكرانيون هم الذين يدفعون ثمنها”. منتقدة أيضا نهج العقوبات الذي اتبعته الدول الغربية مع موسكو.

وأشارت إلى استمرار وجود رومان أبراموفيتش رجل الأعمال والسياسي الروسي وأولاده بالعاصمة البريطانية لندن. إضافة إلى وجود أبناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هولندا، بينما يموت الأطفال والنساء في أوكرانيا.

وتابعت “أنت تتحدث عن رزانة الشعب الأوكراني لكن النساء الأوكرانيات والأطفال الأوكرانيين يرتعبون بسبب القنابل والصواريخ التي تنطلق من السماء”.

وأضافت أن الشعب الأوكراني يطلب بشدة من الغرب حماية أجوائه بفرض منطقة حظر طيران.

ولفتت إلى أن عبور النساء والأطفال إلى الحدود بات مستحيلًا بسبب انتشار الألغام.

وأوضحت “من المستحيل الآن عبور الحدود الأوكرانية، فهناك ألغام على مسافة 30 كيلومترًا”.

وكانت داريا قد عبرت الحدود الأوكرانية قبل أيام قادمة إلي بولندا.

عندما يكون الوطن في خطر تتحطم أمامه كل قواعد البريستيج والمهنية والحياد.. يجب أن تصرخ بكل قوة. موقف هذه الصحفية سيدونه التاريخ 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/QRqoNH7Ata — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) March 1, 2022

رئيس الوزراء البـريطـاني يرد

بدوره، رد جونسون على الصحفية الاوكرانية خلال المؤتمر بأن مشاركة بريطانيا في إسقاط طائرات روسية “يعني الدخول في قتال مباشر مع روسيا”.

وقال”هذا ليس شيئًا يمكننا القيام به، وأعتقد أن عواقب ذلك سيكون من الصعب جدًّا السيطرة عليها حقًّا”.

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي أكد الثلاثاء على أنه “لن يكون طرفًا في النزاع بين روسيا وأوكرانيا”.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الناتو “لن يكون طرفًا في هذا النزاع” مضيفًا أن الحلف “يقدم كل أنواع الدعم العسكري لأوكرانيا لكنه لن يرسل أي جندي إليها”.

وأضاف أن الحلف “دفاعي ولا يسعى إلى المواجهة مع روسيا”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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