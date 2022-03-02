العنصرية الأوكرانية ضد العرب watanserb.com
الشاب المغربي يحمل سلاحا أبيضا ويهدد كل من يمنع العرب من الصعود للقطار للخروج من أوكرانيا باتجاه سلوفاكيا
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شاب مغربي يصعد إلى القطار بسلاح أبيض ويقوم بإركاب العرب غصبا عن الشرطة الأوكرانية (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – عقب تداول مقاطع فيديو تظهر العنصرية البغيضة التي مارستها السلطات الأوكرانية ضد العرب وأصحاب البشرة السوداء، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مغربي، وهو يقوم بمحاولة إنقاذ العرب والأفارقة بالسماح لهم بدخول أحد القطارات للخروج من أوكرانيا باتجاه سلوفاكيا.

فيديو يكشف العنصرية الأوكرانية ضد العرب والأفارقة 

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الشاب المغربي وهو يحمل سلاحا أبيضا ويهدد كل من يمنع العرب من الصعود للقطار.

وجاء ذلك بعد إصرار عناصر من الشرطة الأوكرانية على إنزال غير البيض من القطار، والسماح أولا للبيض بركوب القطار للهروب من القصف الروسي، الأمر الذي اعتبره المتابعون تمييزا عنصريا ضد أعراق مختلفة.

طالب مغربي في أوكرانيا مع الفارين من القصف الروسي

من جانبها، تواصلت “الجزيرة نت” مع بطل الواقعة، لتكشف ان اسمه مهدي بن، وهو طالب من أغادير يدرس في أوكرانيا بجامعة خاركيف في مجال علوم الاتصالات.

وبحسب المصدر نفسه، فقد فر مهدي مع الفارين من القصف الروسي، وقطع رحلة طويلة مع زملائه من الطلبة المغاربة. ما بين السير على الأقدام تارة وبين البحث عن سيارة تقلهم بما تبقى معهم من أموال تارة أخرى.

وأكد الشاب المغربي في حديثه لـ”الجزيرة نت” أن ما حدث في واقعة القطار هو صورة عن التمييز العنصري. فقد دُفع بالعرب من القطار المتجه إلى سلوفاكيا، ومُنح حق الصعود إليه للأوكرانيين فقط.

وأوضح ان هذا الموقف جعله يقفز إلى واجهة عربة القطار بعد أن أغلقها الشرطي الأوكراني. مناديا على الفتيات العربيات للصعود ومن بعدهم الشباب العرب والأفارقة. الذين تعرضوا للإهانة على مدار عدة أيام من قبل الشرطة الحدودية.

وكشف “مهدي” أنه فوجئ بانتشار الفيديو وأن أهله بالمغرب لم يكونوا يعرفون عنه شيئا طوال المدة الماضية. وانتشار المقطع كان سببا في طمأنتهم عليه.

وأشار إلى ان بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنه مصري، مؤكدا على انه مغربي. مضيفا: بالتأكيد -سواء كنت مصريا أم مغربيا أو خليجيا- كان رد الفعل سيصبح واحدا، فهذه هي الرجولة كما تعلمناها”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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