شاب مغربي يصعد إلى القطار بسلاح أبيض ويقوم بإركاب العرب غصبا عن الشرطة الأوكرانية (شاهد)

وطن – عقب تداول مقاطع فيديو تظهر العنصرية البغيضة التي مارستها السلطات الأوكرانية ضد العرب وأصحاب البشرة السوداء، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مغربي، وهو يقوم بمحاولة إنقاذ العرب والأفارقة بالسماح لهم بدخول أحد القطارات للخروج من أوكرانيا باتجاه سلوفاكيا.

فيديو يكشف العنصرية الأوكرانية ضد العرب والأفارقة

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الشاب المغربي وهو يحمل سلاحا أبيضا ويهدد كل من يمنع العرب من الصعود للقطار.

احمد طالب مغربي ومقيم في اوكرانيا راح يركب المترو عشان

يروح بولندا لقاهم بيمنعوا الطلبه

العرب من الركوب الا لما كل

الاوكرانيين يركبوا الاول راح ساحب مطواه قرن غزال وفتحها عليهم وركب كل الطلبة العرب اللي واقفين غصب عن الاوكران

عاش ابن المغرب 🇲🇦🇲🇦😂😂 pic.twitter.com/XwRb8rA9yv — فــــريــدة مــــــــــــصـــــــريـــة🇪🇬 (@fareda_egy) March 1, 2022

وجاء ذلك بعد إصرار عناصر من الشرطة الأوكرانية على إنزال غير البيض من القطار، والسماح أولا للبيض بركوب القطار للهروب من القصف الروسي، الأمر الذي اعتبره المتابعون تمييزا عنصريا ضد أعراق مختلفة.

خبر دوم / اوکراینی ها سیاه پوستان را مجبور می کنند از قطار هایی که در حال خارج کردن پناهجویان از جنگ هستند پیاده شوند تا جا برای اوکراینی ها باز شود pic.twitter.com/IS7vN9NhfL — saltanatpour | سلطنت پور (@saltanatpour) March 1, 2022

طالب مغربي في أوكرانيا مع الفارين من القصف الروسي

من جانبها، تواصلت “الجزيرة نت” مع بطل الواقعة، لتكشف ان اسمه مهدي بن، وهو طالب من أغادير يدرس في أوكرانيا بجامعة خاركيف في مجال علوم الاتصالات.

وبحسب المصدر نفسه، فقد فر مهدي مع الفارين من القصف الروسي، وقطع رحلة طويلة مع زملائه من الطلبة المغاربة. ما بين السير على الأقدام تارة وبين البحث عن سيارة تقلهم بما تبقى معهم من أموال تارة أخرى.

وأكد الشاب المغربي في حديثه لـ”الجزيرة نت” أن ما حدث في واقعة القطار هو صورة عن التمييز العنصري. فقد دُفع بالعرب من القطار المتجه إلى سلوفاكيا، ومُنح حق الصعود إليه للأوكرانيين فقط.

وأوضح ان هذا الموقف جعله يقفز إلى واجهة عربة القطار بعد أن أغلقها الشرطي الأوكراني. مناديا على الفتيات العربيات للصعود ومن بعدهم الشباب العرب والأفارقة. الذين تعرضوا للإهانة على مدار عدة أيام من قبل الشرطة الحدودية.

وكشف “مهدي” أنه فوجئ بانتشار الفيديو وأن أهله بالمغرب لم يكونوا يعرفون عنه شيئا طوال المدة الماضية. وانتشار المقطع كان سببا في طمأنتهم عليه.

وأشار إلى ان بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنه مصري، مؤكدا على انه مغربي. مضيفا: بالتأكيد -سواء كنت مصريا أم مغربيا أو خليجيا- كان رد الفعل سيصبح واحدا، فهذه هي الرجولة كما تعلمناها”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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