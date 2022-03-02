سوريا.. انتحار فتاة قاصر برصاص والدها ورسالة غامضة لابن خالتها! (شاهد)

وطن – أقدمت فتاة قاصر، في سوريا على الانتحار برصاصة بمسدس والدها الحربي، في ظروف غامضة.

مسدس حربي

وبحسب التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية السورية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، فقد أقدمت قاصراً أقدمت على الانتحار في مدينة مصياف بريف محافظة حماة وسط البلاد.

وذكر فرع الأمن الجنائي، أنّ أحد المواطنين أبلغ مركز الأمن الجنائي في مصياف بحماة بتغيب ابنته المدعوة (ب . خ). وهي طالبة في الصف الثامن عن المنزل والمدرسة، وعدم العثور عليها رغم البحث والسؤال عنها.

وقال والد الفتاة في بلاغه إنه عند عودته إلى منزله لاحظ أن مسدسه الحربي مفقود.

رسالة غامضة

وبحث عناصر الأمن الجنائي عن الفتاة في الأحراش وفي المباني المهجورة في المنطقة.

وعثر العناصر على جثة الفتاة المذكورة، بين الأشجار وكانت قد أصيبت بطلق ناري في منطقة الصدر. كما عثروا على المسدس وجوال الفتاة وحقيبتها المدرسية.

وبعد الكشف على الجثة، تبين أنّ السبب المباشر للوفاة، هو الانتحار بواسطة طلقات نارية.

وبعد التحقيقات وتفتيش هاتف الفتاة المحمول، عثر الأمن الجنائي على صورة لها بذات المكان، وهي مرسلة لابن خالتها. وتخبره خلالها أنّها وأثناء قراءته لرسالتها، ستكون قد فارقت الحياة لأنها ستقدم على الانتحار.

ضغوطات نفسية

وشهدت سوريا حادثة انتحار أيضاً قبل أيام. حين أقدمت شابة تبلغ من العمر 33 عاماً، على التخلص من حياتها.

وذلك في منزلها الكائن في مدينة القامشلي شمال شرق سورية، في ظرف مجهول، نتيجة الضغوطات النفسية والظروف المعيشية الصعبة . بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أشار المرصد إلى انتحار شاب نازح (ع.خ) البالغ من العمر 19 عاماً، من مهجري بلدة تلمنس في ريف إدلب. ويقيم في مخيم الشيخ بلو في ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، من خلال شنق نفسه بشجرة زيتون في إحدى البساتين، دون معرفة الأسباب ودوافع الانتحار.

الجدير بالذكر، أن حالات الانتحار في سوريا تزايدت في الآونة الأخيرة.

وقال زاهر حجو، المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي. إنه قد حدثت 116 حالة انتحار في سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020. معللاً الأمر بالوضع الاقتصادي، أو فقدان عزيز.

المصدر: (وطن – متابعات)

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