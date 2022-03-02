خطوة ستغضب روسيا.. رويترز: تركيا ترسل شحنة جديدة من طائرات “بيرقدار” إلى أوكرانيا

وطن – كشفت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء إن بلاده تستعد لتلقي صواريخ ستينغر وجافلين من الخارج. بالإضافة إلى شحنة أخرى من طائرات تركية مسيرة.

وشهدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وكان من بينها طائرات “بيرقدار” التركية وصاروخ “ستينغر” المضاد للطائرات الذي تستخدمه أوكرانيا ضد العدوان الروسي للدفاع عن أرضها.

استهداف رتل عسكري روسي وتحويله لحطام

وأبدت المسيرات التركية أداءً قويًا خلال الأيام الماضية في صد الغزو الروسي لأوكرانيا، ونشرت السفارة الأوكرانية في تركيا، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر. فيديو يظهر استهداف البيرقدار لرتل عسكري روسي وتحويله كله إلى بقايا حطام في مدينة خيرسون جنوب البلاد، مصحوبًا بتعليق “على الغزاة الروس أن يتحملوا بيرقدار”. ونقلت وكالة رويترز عن السفير الأوكراني بأنقرة، فاسيل بودنار، أن بيرقدار أظهرت فاعلية كبيرة في القتال ضد الروس.

كما انتشرت على مواقع الإنترنت عشرات من مقاطع الفيديو تظهر طائرات البيرقدار التركية تفتك بجحافل الجيش الروسي الذي لا يبدي أية مقاومة لتلك الطائرات. مما أوقع خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفه، ونشر ضباط أوكرانيون فيديوهات يتحدثون فيها عن دور هذا السلاح في حسم المعارك. وفي المقابل نشرت جهات تابعة لموسكو خبرًا عن تمكنها من إسقاط اثنتين من تلك الطائرات.

وروج الروس لفكرة عدم فعالية هذه الطائرات في أوكرانيا لأنها أرض مستوية يمكن رصدها بسهولة من مسافة كبيرة بخلاف مرتفعات قره باغ التي كانت تضاريسها تمكن بيرقدار من مراوغة الرادارات هناك. كما أنها ذات سرعة منخفضة نسبيًا ويسهل إسقاطها بالمدافع المضادة للطائرات. أو صواريخ الدفاع الجوي بانتسير قصير المدى، وتعقبها من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط. وبث التلفزيون الروسي صورًا لحطام مسيرة البيرقدار قال إن جيش النظام السوري المسلح روسيًا استهدفها بالبانتسير في محافظة إدلب.

لكن أداء بيرقدار في الحرب الحالية في أوكرانيا كذب تلك الدعاية الروسية؛ فقد اكتسبت المسيرات أهمية متعاظمة بعد الخسائر الكبيرة التي ألحقها القصف الروسي بالمطارات الأوكرانية. مما ساهم في زيادة اعتماد كييف على هذه الطائرات خلال المعارك ضد الروس.

وكشف تقرير لوكالة بلومبرغ عن صفقة مسيرات سرية وقعتها أنقرة مع كييف العام الماضي. توصل إلى أن عدد مسيرات البيرقدار التي استلمها الجيش الأوكراني أكبر بكثير مما هو معلن، وأن الصفقة اشتملت على صواريخ أيضًا.

صاروخ “ستينغر”

أما صاروخ “ستينغر” فهو يعد واحدا من الأسلحة التي يقال أنها قد يكون لها دورا في تغيير مسار الحرب. وهو ضمن المساعدات العسكرية التي تقدم لأوكرانيا من الغرب لمواجهة العملية العسكرية الروسية. حيث أعلنت الحكومة الهولندية عزمها إرسال 200 من صواريخ ستينغر الأمريكية. وقبل ذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت زوارق محملة بالمنظومة نفسها.

و”ستينغر” هو واحد من أسلحة الدفاع الجوي التي تحظى بشهرة واسعة، وهو صاروخ أرض جو، يمكن حمله على الكتف. ويعتمد نظام توجيهه بالأساس على الأشعة الحمراء. ويشكل تهديدا كبيرا للطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر، لقدراته على اصطياد تلك الطائرات في المعركة. وهي نفسها الصواريخ التي كانت أمريكا قدمتها من قبل للمقاتلين الأفغان خلال فترة الغزو السوفيتي لأفغانستان.

وصمم صاروخ “ستينغر” في ستينات القرن الماضي، من قبل شركة جنرل داينمكس الأمريكية، وفي عام 1972 بدأت مراحل تطويره المختلفة، وتم إنتاجه في شركة ريثيون عام 1978. وفي عام 1981 دخل “ستينغر” رسميا الخدمة في الجيش الأمريكي.

ويتسم “ستينغر” بمميزات وامكانيات متعددة، من أهمها أنه تفوق سرعته سرعة الصوت، يساعد في مواجهة العدو من مستويات أرضية منخفضة. يصل مداه إلى 5 آلاف كيلو متر، ارتفاعه 4800 كلم، وزنه يبلغ 15.2 كيلوجرام، وزن الرأس 3 كلجم، طوله 1.52 متر بقطر يبلغ 70 ملم. يعمل بالوقود الصلب و مزود بصمام تقاربي. أي أنه ليس شرطًا اصطدامه المباشر بالطائرة حتى ينفجر بل على بعد 6 أمتار منها.

بينما تصل دقة الإصابة به على المروحيات 93%. وعلى الطيران المجنح 65% إذا كان الهدف ضمن الخصائص الفنية له، ويميز الطائرات الصديقة عن المعادية. كما أنه يقوم برفض أمر الرامي بالخروج نحو الهدف الصديق. ومن أبرز الحروب التي استخدم بها هي حرب الفوكلاند، الحرب السوفيتية في أفغانستان، الحرب الأهلية الأنغولية، حرب يوغسلافيا، غزو جرينادا.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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