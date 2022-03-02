موقف محرج جداً لوزير الخارجية الروسي .. تركوه يتحدث للكراسي وخرجوا! (شاهد)

وطن – تعرض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لموقف محرج جدا خلال إلقاء كلمته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد مساء الثلاثاء جلسة طارئة لمناقشة الأزمة الأوكرانية. حيث ألقى وزير الخارجية الروسي كلمته عبر “الفيديو كونفرانس” لعدم تمكنه من الحضور بسبب العقوبات الدولية التي تم فرضها عليه وعلى الطيران الروسي.

وبمجرد أن بدأ “لافروف” بإلقاء كلمته، قام جميع الدبلوماسيين الغربيين بمغادرة قاعة الجلسة. ليترك “لافروف” يخاطب عدد قليل جدا من ممثلي الدول المؤيدة لروسيا.

موقف محرج جدا تعرض له وزير الخارجية الروسي دبلوماسيون من جميع أنحاء العالم يقفون ويغادرون عندما بدأ وزير الخارجية الروسي لافروف خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. #الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/B6Py5lmkxh — شمسان التميمي (@ETameemi) March 2, 2022

طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية في أوكرانيا. مشددًا على أهمية طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف بلينكن، في كلمته التي ألقاها مساء الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان. أن القوات الروسية تدمر البنية التحتية في أوكرانيا وتمنع مياه الشرب والغاز عن الشعب الأوكراني في هذا البرد القارس. ذاكرا أنها “تستهدف السيارات المدنية وتمارس اعتداءات في كل أنحاء أوكرانيا”.

أوكرانيا

وأوضح أن الاعتداءات الروسية أدت إلى مقتل أكثر من 100 مدني أوكراني بينهم أطفال، متابعًا: “العديد من المدنيين قتلوا بسبب الصواريخ التي أطلقت. والعنف الروسي أدى إلى لجوء نصف مليون أوكراني، وتفاقم الأوضاع بالنسبة للأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وذكر أن تحقيق الرئيس الروسي لأهدافه وإسقاط أوكرانيا والحكومة المنتخبة ديمقراطيًا سيكرر ما حدث في القرم. عندما سيطرت عليها روسيا ومارست الأعمال غير القانونية ونفذت الاحتجازات التعسفية وقمعت المعارضة.

وقال إن روسيا قمعت الآلاف من المتظاهرين الروس الذين يحتجون على ما يحدث في أوكرانيا. مضيفًا: “هناك قمع ومكتب المدعي العام قال إن أي روسي يساعد البلد الأجنبي وأي منظمة أجنبية خلال العلمية العسكرية سيحتجز لمدة 20 عاما”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد ألغى مشاركته الحضورية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي عقد الثلاثاء.

وذكرت السفارة الروسية في جنيف، الاثنين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السبب هو إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.

وكان لافروف يعتزم في الأساس أن يتحدث شخصيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما كان يعتزم إلقاء كلمة أمام المؤتمر الدائم لنزع السلاح المنعقد حاليا في جنيف.

بينما قررت ألمانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

(المصدر: تويتر – وطن)

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