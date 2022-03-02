احتفال فريق الأهلي بعد إحرازه الهدف في شباك فاركو watanserb.com
احتفال فريق الأهلي بعد إحرازه الهدف في شباك فاركو
Videoرياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعثر الإسماعيلي

منافسات الجولة ال11 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – شهدت منافسات الأسبوع ال11 من الدوري المصري الممتاز، فوز فريق الأهلي على فاركو برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وتعثر فريق الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي أمام مصر المقاصة بهدفين لكليهما.

الأهلي والفوز الثمين على فاركو في الدوري المصري

وافتتح فريق الأهلي ” المارد الأحمر” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال5 على صافرة بدء المباراة من توقيع محمد الشريف، كما وأحرز محمد مجدي قفشة هدفين في الدقيقة ال7 وال17، بينما سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة ال87.

كما وسجل فريق فاركو الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال17 عن طريق أحمد إبراهيم، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأهلي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

الإسماعيلي والتعادل الإيجابي أمام مصر المقاصة

وأحرز فريق الإسماعيلي الهدف الأول في المباراة بالدقيقة ال14 عن طريق عبد الرحمن مجدي، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال36 من توقيع أحمد مدبولي.

وأدرك فريق مصر المقاصة هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال46 عن طريق محمود فهمي، وجاء هدف التعادل للفريق في الدقيقة ال55 من توقيع اللاعب رشيد أحمد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق سموحة بفارق نقطة واحدة برصيد 22 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق الزمالك برصيد 19 نقطة.

لكن في المركز الخامس جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق فيوتشر في المركز السابع.

وجاء على الترتيب فريق البنك الأهلي والاتحاد السكندري والجونة برصيد 14 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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