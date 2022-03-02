باريس سان جيرمان يعرض على مبابي راتب خيالي من أجل تجديد عقده
باريس سان جيرمان يعرض على مبابي راتب خيالي من أجل تجديد عقده
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باريس سان جيرمان يُغري مبابي براتب خيالي .. كم دفع هذه المرة؟!

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ذكرت صحفية فرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قد رفع قيمة عرضه المقدم إلى نجمه كيليان مبابي، من أجل التوقيع مع النادي الباريسي لمدة موسمين كاملين براتب خيالي وحوافز مالية.

مبابي وعرض باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان يواصل إغراء مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي من أجل تجديد عقده خلال المواسم المقبلة، حيث قدم النادي الباريسي عرضاً براتب سنوي. يبلغ قيمته 50 مليون يورو، مع حوافز مالية استثنائية تصل إلى 100 مليون يورو.

وما زال اسم النجم الفرنسي مبابي صاحب ال23 عاماً، يرتبط منذ أشهر طويلة. بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني. الذي لديه هذه المرة الفرصة في التعاقد مع اللاعب في صفقة حرة بالمجان.

مبابي والرغبة في الرحيل عن باريس سان جيرمان

كما وأشارت تقارير صحفية، بأن مهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ما يزال يرفض كل العروض المقدمة من إدارة النادي الفرنسي من أجل تجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وهو نادي الحلم بالنسبة له.

وانضم النجم الفرنسي مبابي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة، ليقوم النادي بشرائه بعد ذلك مقابل 180 مليون يورو.

كما وشارك كيليان مبابي منذ قدومه إلى فريق باريس سان جيرمان في 119 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 97 هدفاً حتى الآن.

وينتهي عقد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع نهاية الموسم الجاري وسط الصراع الشديد بين ريال مدريد وناديه باريس سان جيرمان للتوقيع معه.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة. برصيد 62 نقطة، كما وبفارق كبير عن أقرب المنافسين له فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 47 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + لوباريزيان) 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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