الشرطة الأوكرانية تجبر طلبة إيرانيين على جمع القمامة قبل السماح لهم بمغادرة الحدود! (شاهد)

وطن – في واقعة جديدة تعكس النظرة العنصرية الغربية تجاه لاجئي منطقة الشرق الأوسط. نشرت قناة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي فارسي” مقطع فيديو يظهر جنودا أوكرانيين وهم يجبرون مجموعة من الطلاب الإيرانيين بجمع القمامة قبل السماح لهم بمغادرة الحدود.

وقالت قناة “بي بي سي فارسي” انها حصلت على فيديو ومعلومات تؤكد أن القوات الأوكرانية قامت بإجبار عدد من الطلاب الإيرانيين على جمع القمامة. قرب الحدود البولندية للسماح لهم بالعبور من الحدود الأوكرانية.

خبر اول / اوکراینی ها دانشجویان ایرانی را مجبور می کنند آشغال ها را از روی زمین جمع کنند وگرنه حق خارج شدن از اوکراین ندارند pic.twitter.com/o3QcTStL2D — saltanatpour | سلطنت پور (@saltanatpour) March 1, 2022

بينما لم تتوقف الممارسات العنصرية للشرطة الأوكرانية عند هذا الحد. فقد تم تداول مقاطع فيديو تظهر قيام أفراد الشرطة الأوكرانية وهي تخرج مجموعة من الافارقة الهاربين من الحرب من القطار. لإعطاء الأولوية لأصحاب البشرة الشقراء (الأوكرانيين).

خبر دوم / اوکراینی ها سیاه پوستان را مجبور می کنند از قطار هایی که در حال خارج کردن پناهجویان از جنگ هستند پیاده شوند تا جا برای اوکراینی ها باز شود pic.twitter.com/IS7vN9NhfL — saltanatpour | سلطنت پور (@saltanatpour) March 1, 2022

تنديد

وندد ممثلو الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن الدولي – كينيا وغانا والجابون – جميعهم بتقارير عن التمييز ضد المواطنين الأفارقة على الحدود الأوكرانية. خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الاثنين.

قال السفير الكيني لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، الإثنين: “في حالة الطوارئ التي تكشفت، كانت هناك تقارير مقلقة حول المعاملة العنصرية للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يسعون إلى الفرار من أوكرانيا إلى بر الأمان. تغطي وسائل الإعلام هذه الحوادث المروعة وأكدت عدة دول أن مواطنيها يعانون من مثل هذه المعاملة. نحن ندين بشدة هذه العنصرية ونعتقد أنها تضر بروح التضامن التي تمس الحاجة إليها اليوم”.

وأضاف كيماني “أن إساءة معاملة الشعوب الأفريقية على حدود أوروبا يجب أن تتوقف على الفور. سواء للأفارقة الفارين من أوكرانيا أو لأولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط”.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه “منزعج” من التقارير التي تتحدث عن الفصل ضد الأفارقة في أوكرانيا. والتي وصفها بأنها “عنصرية بشكل صادم”.

بينما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الافريقي، الاثنين، أن “التقارير التي تفيد باستهداف افارقة بمعاملة مختلفة غير مقبولة ستكون عنصرية بشكل صادم وتنتهك القانون الدولي”.

وحثت الكتلة المكونة من 54 عضوا الدول على “إظهار نفس التعاطف والدعم لجميع الأشخاص الفارين من الحرب بغض النظر عن هويتهم العرقية”.

عودة الإيرانيين إلى بلادهم

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن عودة عدد من الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا إلى مطار الإمام الخميني في طهران صباح الثلاثاء. على متن رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية الإيرانية قادمة من بولندا.

بينما المسؤولون الحكوميون عدد الطلاب الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بنحو 2000. ويقدر العدد الإجمالي للإيرانيين في أوكرانيا أكثر من 4000.

في حين كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده. أعلن في وقت سابق، إنه ”سيتم في غضون الساعات القادمة تسيير أول رحلة جوية خاصة لنقل رعايانا من بولندا الى البلاد“. مضيفاً إنه ”تم لغاية الآن اسكان 300 طالب جامعي ايراني (قادمين من أوكرانيا) في وارسو“.

وأوضح خطيب زاده ”إن وزارة الخارجية وسفارتنا في أوكرانيا والدول الجارة لها تبذل قصارى جهودها لاعادة رعايانا الى البلاد. بأقل صعوبة ممكنة“.

(المصدر: تويتر – وطن)

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