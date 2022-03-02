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مباراة ميلان وإنتر في قمة ديربي بطولة كأس إيطاليا
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التعادل سيد الموقف في ديربي الغضب بين ميلان وجاره إنتر (فيديو)

منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – خيم التعادل السلبي على مباراة القمة بين ميلان والإنتر، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على ميدان ملعب “سان سيرو”.

ميلان والتعادل أمام إنتر ميلان

وتفوق فريق ميلان على جاره إنتر ميلان على صعيد التسديدات باتجاه شباك مرمى إنتر ميلان، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

بينما فريق إنتر ميلان الأكثر استحواذاً على مجريات اللقاء بنسبة 52%، بينما وصل استحواذ فريق ميلان إلى 48% طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة فريق ميلان

ودخل المدرب ستيفانو بيولى في تشكيلة أساسية أمام منافسه إنتر ميلان، حيث كان في حراسة المرمى ميك مايغنان.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: تيو هرنانديز، رومانيولي، فيكايو توموري، فلورينزي، أما في وسط الفريق جاء الثنائي، فرانك كيسييه، إسماعيل بن ناصر، رفائيل لياو، كما واعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، راضي كرونيتش، أليكسيس ساليما يكيرس، جيرو.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

ولعب المدرب سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية أمام منافسه ميلان، حيث تواجد في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من: ميلان شكرينيار، دي فريج، أليساندرو باستوني، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، بروزوفيتش، تشالهان أوغلو، بيريشيتش، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، دجيو، لاوتارو مارتينيز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وجاء فريق ميلان في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، متساوياً بذلك مع المتصدر فريق نابولي بنفس الرصيد من النقاط، كما وجاء جاره إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 55 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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