أنتم محترفون ولستم دعاية رخيصة لبوتين.. وزير الخارجية الروسي السابق يدعو الدبلوماسيين الروس للاستقالة

وطن – دعا وزير الخارجية الروسي الأسبق اندريه كوزيرييف الدبلوماسيين الروس للاستقالة من مناصبهم احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال “كوزيرييف” الذي شغل منصب وزير الخارجية الروسي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” أدعو جميع الدبلوماسيين الروس إلى الاستقالة احتجاجًا”.

وأضاف قائلا:” أعزائي الدبلوماسيين الروس، أنتم محترفون ولستم دعاية رخيصة. عندما كنت أعمل في وزارة الخارجية كنت فخوراً بزملائي. الآن أصبح من المستحيل ببساطة دعم الحرب الدموية مع الأشقاء في أوكرانيا.”

I call on all Russian diplomats to resign in protest. Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы а не дешёвые пропагандисты. Когда я работал в МИДе, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине. — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 1, 2022

كما أعاد “كوزيرييف” نشر مقطع فيديو يظهر انسحاب الدبلوماسيين الغربين من قاعة مجلس حقوق الإنسان قبل بدء وزير الخارجية الروسي الحال سيرجي لافروف كلمته. معلقا عليها بالقول:” يجب عليكم أن تفعلوا الشيء نفسه”.

You should do the samehttps://t.co/KkCRvKYBWN — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 1, 2022

وفي تغريدة سابقة، علق “كوزيرييف” على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عقده في العاصمة البولندية وارسو، قائلا:”في الواقع، حان الوقت للتوقف عن الكلام والمشي بشكل أكثر صرامة!”.

وأضاف:” تتمثل المشكلة الرئيسية للصحة العقلية للحاكم الروسي ومعاونيه في الشعور الجنوني بالإفلات من العقاب الذي تغذيه سنوات من الاسترضاء الغربي”.

وأردف قائلا:” يحتاج إلى دواء ذو قوة قصوى الآن حيث يُقتل الأطفال في أوكرانيا”.

Indeed, it's time to stop talking and to walking tougher! The main health of mind problem of the Russian ruler and his acolytes is insane sense of impunity fed by years of Western appeasement. Need

maximum strength pills NOW as children are killed in Ukraine. Finetune later. https://t.co/Ub9P3GnpsF — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 1, 2022

دعوة لمغادرة كييف

وتأتي هذه الدعوة في وقت طلب فيه الجيش الروسي الثلاثاء من المدنيين في كييف المقيمين قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: “من أجل وقف الهجمات المعلوماتية ضد روسيا. ستُنفّذ ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية لجهاز الأمن وضدّ المركز الرئيسي لوحدة العمليات النفسية في كييف. ندعو (…) سكان كييف الذين يعيشون قرب مراكز أمنية لمغادرة منازلهم”.

إلى ذلك، استهدفت القوات الروسية برج التلفزيون بالعاصمة الأوكرانيةكييف، حيث أظهرت مقاطع فيديو لحظة إصابة صاروخ للمنشأة.

وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، أنطون هيراتشينكو، الثلاثاء. إن القوات الروسية قصفت برجا للبث التلفزيوني في العاصمة الأوكرانية كييف. وهو مما يمكن أن يكون تسبب في تعطيل إشارات البث.

فيما أفاد مكتب الرئيس الأوكراني بأن الاستهداف أدى لإصابة موظف في برج التلفزيون.

كما أشارت وسائل إعلامية محلية بأن البث التلفزيوني سينقطع مؤقتًا. حتى تضمين البث الاحتياطي لبعض القنوات.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، استمرار قوات بلاده المسلحة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها، على وصفه.

في حين أضاف شويغو، أنه يجب على الدول الغربية التوقف عن بناء منشآت عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابقة غير الأعضاء في “الناتو”.

واعتبر، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين بالعاصمة موسكو، أن العالم الغربي يستخدم الشعب الأوكراني في القتال ضد روسيا.

(المصدر: تويتر – وطن)

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