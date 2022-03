أنتم محترفون ولستم دعاية رخيصة لبوتين.. وزير الخارجية الروسي السابق يدعو الدبلوماسيين الروس للاستقالة

وطن – دعا وزير الخارجية الروسي الأسبق اندريه كوزيرييف الدبلوماسيين الروس للاستقالة من مناصبهم احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال “كوزيرييف” الذي شغل منصب وزير الخارجية الروسي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” أدعو جميع الدبلوماسيين الروس إلى الاستقالة احتجاجًا”.

وأضاف قائلا:” أعزائي الدبلوماسيين الروس، أنتم محترفون ولستم دعاية رخيصة. عندما كنت أعمل في وزارة الخارجية كنت فخوراً بزملائي. الآن أصبح من المستحيل ببساطة دعم الحرب الدموية مع الأشقاء في أوكرانيا.”

كما أعاد “كوزيرييف” نشر مقطع فيديو يظهر انسحاب الدبلوماسيين الغربين من قاعة مجلس حقوق الإنسان قبل بدء وزير الخارجية الروسي الحال سيرجي لافروف كلمته. معلقا عليها بالقول:” يجب عليكم أن تفعلوا الشيء نفسه”.

وفي تغريدة سابقة، علق “كوزيرييف” على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عقده في العاصمة البولندية وارسو، قائلا:”في الواقع، حان الوقت للتوقف عن الكلام والمشي بشكل أكثر صرامة!”.

وأضاف:” تتمثل المشكلة الرئيسية للصحة العقلية للحاكم الروسي ومعاونيه في الشعور الجنوني بالإفلات من العقاب الذي تغذيه سنوات من الاسترضاء الغربي”.

وأردف قائلا:” يحتاج إلى دواء ذو قوة قصوى الآن حيث يُقتل الأطفال في أوكرانيا”.

