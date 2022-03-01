“CNN”: التوترات بين روسيا وأوكرانيا تجعل الشرق الأوسط على حافة الهاوية .. لهذه الأسباب

وطن – قالت شبكة “CNN” الأمريكية إن الغزو الروسي لأوكرانيا من شأنه أن يرسل موجات صدمة عبر أوروبا وربما في أقصى الغرب مثل الولايات المتحدة، لكن منطقة الشرق الأوسط تجد نفسها ضحية غير محتملة لصراع محتمل.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن أوكرانيا وروسيا تمثلان 23٪ من صادرات القمح العالمية. وفقًا لشركة S&P Global. في حين تقترب أسعار المواد الغذائية العالمية بالفعل من أعلى مستوياتها في 10 سنوات. وتعني حصة البلدين في السوق أن أي اضطراب في الصادرات قد يتسبب في ارتفاع أسعار الحبوب .

ووفقا للتقرير، يطلق على أوكرانيا لقب سلة خبز أوروبا. لكن دول الشرق الأوسط أصبحت تعتمد أيضًا بشكل كبير على صادراتها – إلى مستوى يحذر البعض من ارتفاعه بشكل خطير.

كان الشرق الأوسط ثالث أكبر مشتر للقمح في أوكرانيا في عام السوق 2020/2021 ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. حيث ذهب أكثر من 40٪ من صادرات القمح الأخيرة للبلاد إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا وحدها.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع تكاليف الطاقة وأسعار السلع في العديد من البلدان في حالة حدوث صراع. حيث قال جوليان بارنز-داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية ، إن التأثير على الشرق الأوسط قد يكون أسوأ بكثير من دول أخرى.

وقال: “من الواضح أن المخاوف من الصراع حول اثنين من كبار الموردين في العالم سيكون لها بعض التأثير على الأسعار. في حين أن هناك بالفعل شعور بالنقص”.

القمح الأوكراني

وتعد لبنان وليبيا ومصر من بين أكبر مشتري أوكرانيا في المنطقة. حيث تعتمد دول مثل اليمن وسوريا على مشتريات برنامج الغذاء العالمي للقمح الأوكراني كمساعدات .

كما تعد مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، أكبر مستورد للقمح في العالم. مشيرا التقرير إلى ان السلطات هناك تحذر بالفعل من نقص، في وقت تعتبر فيه روسيا المورد الرئيسي للقمح لمصر، تليها أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي قوله يوم الأحد إن المناوشات بين اثنين من أكبر مصدري القمح والحبوب في العالم تثير حالة من عدم اليقين في السوق.

وقال مصيلحي لرويترز في وقت لاحق إن النقص يمكن أن يغطيه الموردون المحليون في الوقت الحالي مضيفا أنه “غير قلق”.

ويمكن أن يؤدي النقص على المدى الطويل إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل في بعض بلدان المنطقة. حيث يعاني ما يقرب من 69 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نقص التغذية. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، وهو ما يمثل حوالي 9٪ من الإجمالي العالمي. يوجد الكثير منها في بلدان مزقتها النزاعات.

الربيع العربي وجائحة كورونا

وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن الجوع آخذ في الارتفاع منذ عام 2014 في المنطقة. مع تدهور سبل العيش بعد انتفاضات الربيع العربي ومرة أخرى بعد جائحة كوفيد -19. وقدرت منظمة الأغذية والزراعة معدل انتشار نقص التغذية في المنطقة في عام 2020 بنسبة 15.8٪ ، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 9.9٪.

وقالت بارنز-داسي: “القضية الحقيقية هنا هي أن هناك أزمة إنسانية ضخمة تتكشف في جميع أنحاء المنطقة، وهذه الاحتياجات لم يتم تلبيتها بالفعل”.

كما قال محللون إن الدول والجهات المانحة قد تكون قادرة على شراء الحبوب من مصادر أخرى. لكن ارتفاع الأسعار قد يعيق شبكة من المستوردين تعاني بالفعل من نقص التمويل.

وقالت بارنز-داسي: “عندما لا تُلبى الاحتياجات الحالية بالفعل، من الصعب أن نتخيل أنك ستكون قادرًا على تأمين هذه الدفعة الجديدة الهائلة اللازمة لتلبية الاحتياجات الجديدة”. مشيرة إلى أن الدول الأكثر تقلبًا في المنطقة قد “لا تجد حتى ضمن إمكانية المجال “لتأمين مصادر إضافية.

كما قد تؤدي الاضطرابات في الموانئ الرئيسية في البحر الأسود ، المتاخم لكل من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى تعقيد الوضع.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي للشرق الأوسط عبير عطيفة إن المنطقة على وجه التحديد “ستكون ضحية كبيرة لصراع محتمل في [روسيا وأوكرانيا]”. سيكون القمح هو السلعة الأكثر تضررا.

بينما قال المستشار السابق لوزارة الإمدادات المصرية، نادر نور الدين ، لشبكة CNN: “قد يكون هذا درسًا جديدًا [للدول العربية] ، يجب علينا موازنة المشتريات”، حتى نتمكن دائمًا من تنويع الإمدادات وتأمينها بشكل دائم إذا كان هناك الصراعات. ”

(المصدر: سي أن أن)

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