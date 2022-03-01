10 فوائد صحية للعلاقة الحميمية

وطن – وفقا لما ترجمته “وطن” نقلا عن مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية، أثناء النشاط الجنسي أو العلاقة الحميمة. يزيد الجسم من إطلاق المواد الكيميائية التي تزيد من مستويات الاسترخاء والرفاهية.

لماذا من الجيد ممارسة الجنس؟ وهل تعلم أن الجنس يجلب فوائد لصحتك؟

بحسب المجلة، فإن العلاقة الحميمة عبارة على حاجة بيولوجية لكل من الرجال والنساء. فهو بكل أشكاله نشاط ممتع ومميز، يسبب الشعور بالسعادة على المستوى الجسدي والعقلي.

فضلا عن ذلك، فإن العلاقة الحميمة في العلاقات الزوجية هو أحد المكونات الأساسية، لأنه بالإضافة إلى تقوية روابط الحب. فإنه يزيد أيضًا من الثقة والعاطفة والصفات الأخرى التي تسمح لك بالاستمتاع بهذه التجربة على أكمل وجه.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تتعرض للإهمال أو الوقوع في روتين بسبب ضيق الوقت أو نمط الحياة المحموم أو التوتر.

وما يعرفه القليل من الناس، هو أن ممارسة العلاقة الحميمة المتكررة ليست ضرورية فقط للحياة كزوجين. ولكن لها أيضًا تأثيرات إيجابية أخرى على الصحة العامة للجسم بأكمله.

وللاستمتاع بها كل يوم في أي وقت وفي أي مكان، استعرضت المجلة 10 فوائد صحية تعم علينا بفضل ممارسة العلاقة الحميمة:

الفوائد التي يجلبها الجنس لصحتك

في السنوات الأخيرة، تم إجراء العديد من الدراسات حول الفوائد التي يجلبها الجنس للصحة. لهذا السبب، تشير كيانات مثل جمعية الصحة الجنسية الأمريكية إلى أن التمتع بصحة جنسية جيدة يتجاوز مجرد الاعتناء بالحمل غير المرغوب فيه والأمراض.

ومن المسلم به أيضًا أن الجنس جزء مهم من الحياة ومرتبط بالرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية. فما هي فوائدها المعترف بها؟

يزيد من الشعور بالعافية

ارتبطت الممارسة المستمرة للجماع بانخفاض معدل التوتر لدى الرجال والنساء. وفقًا لبعض الدراسات، يتم إفراز مواد كيميائية في الدماغ أثناء هزة الجماع والتي ترتبط بحالة أكبر من الرفاهية.

من ناحية أخرى، يسلط البحث المنشور في المجلة الطبية The Journal of Sexual Medicine الضوء على أن تواتر العلاقة الحميمية، وتحديداً عملية الإيلاج. يرتبط بزيادة رضا الرجال والنساء عن صحتهم العقلية.

يساعد على تقوية جهاز المناعة

فائدة صحية أخرى للجنس هي قدرته على المساعدة في تقوية جهاز المناعة. على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات ذلك، إلا أن دراسة صغيرة نُشرت في مجلة Psychological Reports توصلت إلى نتائج مثيرة للاهتمام.

على وجه التحديد، وجد البحث أن الأزواج الذين يمارسون الجنس مرة أو مرتين في الأسبوع لديهم مستويات أعلى من الغلوبولين المناعي. وهو مادة مهمة لمكافحة الأمراض.

يساعد على حماية صحة القلب

لحماية صحة القلب، من الضروري اتباع عادات جيدة، مثل اتباع نظام غذائي متوازن. ومع ذلك، فإن شيئًا بسيطًا وممتعًا مثل اللقاء الجنسي له تأثير إيجابي. بشكل عام، يمكن بعلاقة الجنسية المساهمة في ما يلي:

خفض ضغط الدم المرتفع.

تنشيط الدورة الدموية.

زيادة قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل.

بالإضافة إلى ذلك، فقط في مرحلة الإثارة الجنسية، يزداد إفراز هرمون التستوستيرون و DHEA (ديهيدرو إيبي أندروستيرون) في الجسم. مما يحمي عضلة القلب.

الجنس يساهم في اللياقة البدنية

تعتبر ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين، نشاطًا بدنيًا ويوصى به للحفاظ على لياقتك وحرق السعرات الحرارية. على الرغم من أنه ينبغي استكماله بتمارين أخرى واتباع نظام غذائي جيد، إلا أنه من المفيد الاهتمام بالوزن.

يخفف الآلام والصداع النصفي

وفقًا لدراسة رصدية نُشرت في Cephalalgia: An International Journal of Headache ، أثناء الجماع، يتم تعبئة كميات كبيرة من أكسيد النيتريك في الجسم. وهي مادة تعمل على تحسين الدورة الدموية الطرفية لتهدئة الصداع النصفي المرتبط ببعض صعوبة الأوعية الدموية.

من ناحية أخرى، أثناء ممارسة الجنس، يتم إطلاق هرمونات مثل الإندورفين والأوكسيتوسين. مما يقلل من آلام أمراض النساء والعضلات والمفاصل.

يمكن أن تساعد في حماية الذاكرة

أظهرت دراسة نشرت في أرشيفات السلوك الجنسي أن الجنس، من خلال تحفيز إنتاج الخلايا العصبية خلال مرحلة البلوغ، له تأثير إيجابي على حفظ الذاكرة والوقاية من التدهور المعرفي.

يحسن نوعية الحياة

بسبب الفوائد العديدة التي تنسب إلى العلاقة الحميمة على الصحة الجسدية والعقلية، فإن ممارسة الجنس هي أيضًا مرادف لجودة حياة أفضل.

وفقًا لمنشور في طب الذكورة والمسالك البولية، فإن النشاط الجنسي والنشوة يطلقان مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المفيدة في الجسم وبالتالي فهي صحية.

يعزز النوم

أولئك الذين يجدون صعوبة في النوم الجيد قد يجدون التحسن من خلال ممارسة الجنس.

وفقًا للمعلومات المنشورة في مؤسسة النوم الوطنية، أثناء ممارسة الجنس، يتم زيادة إنتاج الهرمونات مثل الأوكسيتوسين والميلاتوني ، وهي ضرورية لنوم جيد.

يقلل من جفاف المهبل

غالبًا ما تشتري النساء اللواتي يعانين من جفاف المهبل نوعًا من المزلقات من السوق للتخفيف من تهيج وحكة الفرج. ومع ذلك، فإن الجماع مفيد أيضًا في تحفيز الترطيب الطبيعي للمنطقة.

في دراسة صغيرة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. كانت النساء الناشطات جنسيًا أقل عرضة للإصابة بجفاف المهبل من أولئك اللواتي مارسن جماعًا بصفة أقل.

يحسن احترام الذات

تساعد العلاقات الحميمة على إظهار الرغبة والحب والمشاعر الأخرى التي تزيد من احترام الذات. يمكن أن يساهم الشعور بسعادة شريكك في زيادة الثقة بالنفس واحترام الذات. بالإضافة إلى ذلك، بشكل عام فإنه يطور موقفًا إيجابيًا أفضل تجاه نفسه.

ممارسة الجنس مفيد للصحة

طالما يتم ممارسة العلاقة الحميمة بشكل مسؤول، فإن الجنس مفيد لصحتك. كما نرى، هناك العديد من الآثار الجسدية والنفسية التي تستحق التدرب عليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي واحدة من أفضل الطرق لتقوية العلاقة كزوجين.

المصدر: (ميخور كون سالود – ترجمة وتحرير وطن)

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