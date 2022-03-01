السفير الياباني في أوكرانيا watanserb.com
السفير الياباني لدى أوكرانيا ماتسودا كونينوري
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هل ارتدى السفير الياباني في أوكرانيا زي “الساموراي” وتعهد بالدفاع عن كييف؟!

كتب سالم حنفي
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة مزعومة للسفير الياباني لدى أوكرانيا ماتسودا كونينوري وهو يرتدي زي “الساموراي” مرفقة بعبارات رفضه مغادرة الأراضي الأوكرانية.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فقد ظهر في الصورة رجل مرتدياً زيّ ساموراي ويضع كمامة على وجهه وكتب ناشرو الصورة في تعليقاتهم “السفير الياباني لدى أوكرانيا لم يغادر العاصمة الأوكرانية كييف بعد استلامه سيف الساموراي من جدّه وأعلن في منشور على فيسبوك أن “الساموراي يجب أن يحمي البلد الذي هو فيه مهما كان الثمن”.

وبدأ انتشار الصورة في 25 شباط/فبراير 2022 على فيسبوك وتويتر وبلغات عدّة منها الإنجليزية، بالتزامن مع بدء روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا شمل ضربات جوية وتحرّكات على الأرض حتى في اتّجاه العاصمة كييف.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم وسط عبارات الثناء على السفير وموقفه. ليتضح أن الصورة تعود للسفير الأوكراني لدى اليابان وقد نشرها قبل الغزو الروسي

وبالبحث عن الصورة، اتضح أنها نشرت بادئ الأمر في 15 شباط/فبراير عبر تويتر على حساب السفير الأوكراني لدى طوكيو سيرغي كورسونسكي.

وعند سؤال أحد المتابعين عن خوذة الساموراي، علّق السفير بنشر صورة أخرى وهو يعتمرها ومن دون الكمامة. ما جعل ملامحه أكثر وضوحاً.

وانضمت اليابان إلى ركب العقوبات الدولية ضد روسيا، جراء الحرب على أوكرانيا التي دخلت الأحد، يومها الرابع.

وقال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، إن بلاده نعتزم فرض عقوبات على أفراد روس منهم الرئيس فلاديمير بوتين.

بينما شدد رئيس الوزراء الياباني على تأييد بلاده استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية.

يشار إلى انه في 13 شباط/فبرابر الحالي دعت السفارة اليابانية في أوكرانيا مواطنيها إلى مغادرة البلاد. قائلة إن معظم موظفي السفارة سيغادرون أيضاً.

ولم يحدّد البيان إذا كان السفير “ماستودا” قد بقي في سفارة بلاده.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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