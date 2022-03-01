هل ارتدى السفير الياباني في أوكرانيا زي “الساموراي” وتعهد بالدفاع عن كييف؟!

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة مزعومة للسفير الياباني لدى أوكرانيا ماتسودا كونينوري وهو يرتدي زي “الساموراي” مرفقة بعبارات رفضه مغادرة الأراضي الأوكرانية.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فقد ظهر في الصورة رجل مرتدياً زيّ ساموراي ويضع كمامة على وجهه وكتب ناشرو الصورة في تعليقاتهم “السفير الياباني لدى أوكرانيا لم يغادر العاصمة الأوكرانية كييف بعد استلامه سيف الساموراي من جدّه وأعلن في منشور على فيسبوك أن “الساموراي يجب أن يحمي البلد الذي هو فيه مهما كان الثمن”.

السفير الياباني لدى #أوكرانيا لم يغادر العاصمة الاوكرانية كييف بعد استلامه سيف الساموراي لجده الأكبر من #اليابان، حيث أعلن السفير في منشور له على الفيسبوك أن "الساموراي يجب أن يحمي البلد الذي هو فيه مهما كان الثمن" pic.twitter.com/HD0AxcvtUG — عايدالعريض (@aiedsalaried) February 25, 2022

وبدأ انتشار الصورة في 25 شباط/فبراير 2022 على فيسبوك وتويتر وبلغات عدّة منها الإنجليزية، بالتزامن مع بدء روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا شمل ضربات جوية وتحرّكات على الأرض حتى في اتّجاه العاصمة كييف.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم وسط عبارات الثناء على السفير وموقفه. ليتضح أن الصورة تعود للسفير الأوكراني لدى اليابان وقد نشرها قبل الغزو الروسي

وبالبحث عن الصورة، اتضح أنها نشرت بادئ الأمر في 15 شباط/فبراير عبر تويتر على حساب السفير الأوكراني لدى طوكيو سيرغي كورسونسكي.

We know what we are fighting for. How about Russia?

私たちは何のために戦っているのかを知っています。ロシアはどうですか？ pic.twitter.com/8FEInU3bWn — セルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ特命全権大使 (@KorsunskySergiy) February 15, 2022

وعند سؤال أحد المتابعين عن خوذة الساموراي، علّق السفير بنشر صورة أخرى وهو يعتمرها ومن دون الكمامة. ما جعل ملامحه أكثر وضوحاً.

وانضمت اليابان إلى ركب العقوبات الدولية ضد روسيا، جراء الحرب على أوكرانيا التي دخلت الأحد، يومها الرابع.

وقال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، إن بلاده نعتزم فرض عقوبات على أفراد روس منهم الرئيس فلاديمير بوتين.

بينما شدد رئيس الوزراء الياباني على تأييد بلاده استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية.

يشار إلى انه في 13 شباط/فبرابر الحالي دعت السفارة اليابانية في أوكرانيا مواطنيها إلى مغادرة البلاد. قائلة إن معظم موظفي السفارة سيغادرون أيضاً.

ولم يحدّد البيان إذا كان السفير “ماستودا” قد بقي في سفارة بلاده.

(المصدر: تويتر – وطن)

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