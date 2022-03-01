مصمم للنجاة من حرب نووية .. بوتين ينقل أسرته إلى هذا الموقع!

وطن – نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عائلته إلى مخبأ تحت الأرض في سيبيريا، معد للنجاة في حال اندلاع حرب نووية، وذلك وفقََا لتصريحات العالم والمؤرخ الروسي فاليري سولوفي البالغ من العمر 61 عاما، الذي كان يعمل أستاذا في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية.

وقال سولوفي إن المخبأ الفاخر هو عالي التقنية ويقع في جبال ألتاي وقد تم تصميمه للحماية في حالة نشوب حرب نووية.

وقد قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن سولوفي كان أستاذًا سابقًا في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO). وقد زعم أن بوتين يعاني من مشاكل صحية لا يعرفها الجمهور الروسي.

يرفض البعض في موسكو تصريحات سولوفي باعتباره منظِّر مؤامرة أو مخادع وفي الأسبوع الماضي استجوبته السلطات الروسية لمدة سبع ساعات. بسبب مزاعم أدلى بها حول حالة بوتين الصحية والعقلية على حسابه بموقع التليغرام.

كما تم تفتيش منزله ومصادرة العديد من الأجهزة الإلكترونية وقد تم الإفراج عنه في وقت لاحق لكن القضية لم تغلق.

خاصيات المخبأ

كما تأتي هذه التصريحات الأخيرة في الوقت الذي قصفت فيه روسيا كييف وخاركيف بضربات صاروخية. مما أدى إلى اتهامات لبوتين بارتكاب جرائم حرب لإلقائه قنابل مدمرة على المدنيين.

وقال الأستاذ سولوفي في مقطع فيديو: “في نهاية الأسبوع. تم إجلاء أسرة الرئيس بوتين إلى ملجأ خاص تم تجهيزه تحسبََا لوقوع حرب نووية”.

وأضاف “يقع هذا المخبأ في جمهورية ألتاي الجبلية وهو ليس مخبأ، ولكنه مدينة تحت الأرض بالكامل مجهزة بأحدث العلوم والتكنولوجيا”.

بينما حذر سولوفي بالقول: “أن يرسل الرئيس بعائلته إلى هذا المخبأ، أتمنى أن هذا يعني شيئًا بالنسبة لكم.”

يرى سولوفي، الذي يدعي أن لديه اتصالات داخلية في الكرملين. أن هذا المخبأ يعود إلى منزل ريفي جبلي تم بناؤه بواسطة شركة غازبروم منذ حوالي عقد من الزمان في منطقة “Ongudaysky” في جمهورية ألتاي، وهي منطقة من سيبيريا على الحدود مع منغوليا والصين و كازاخستان.

ولم يحدد سولوفي أفراد عائلة بوتين المفترض إرسالهم إلى المخبأ، لكنه زعم سابقًا أن لاعبة الجمباز الإيقاعي الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ألينا كابيفا، 38 عامًا، هي الزوجة السرية للزعيم الروسي، وقال العام الماضي “هذه عائلته الحقيقية وألينا قادرة على التأثير في قراراته”.

فشل خطة بوتين الاستراتيجية لغزو أوكرانيا

لبوتين ابنتان بالغتان ماريا فورونتسوفا، 36 سنة وكاترينا تيخونوفا، 35 سنة. كما ذُكر أن لديه ابنة تدعى لويزا روزوفا تبلغ من العمر 18 عامًا أنجبها من من علاقة سابقة مع سفيتلانا كريفونوجيخ، البالغة من العمر 45 عامًا.

وزعم سولوفي إن نقل بوتين لعائلته إلى المخبأ جاء في ظل “فشل” خطته الإستراتيجية لغزو أوكرانيا.

تعرض بوتين لردة فعل “قوية للغاية وموحدة وسلبية من الغرب فيما يتعلق بالخطط الروسية.

تقول روسيا أنها دمرت 1146 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية بما في ذلك 31 نقطة قيادة ومركز اتصالات و 81 قاعدة دفاع جوي بالإضافة إلى 75 محطة رادار.

كما هناك العديد من التقارير تفيد بأن القوات الأوكرانية نجحت في صد الوحدات الروسية، وتخفي السلطات الروسية إخفاء عدد الضحايا في صفوفها.

مرض سري يهدد حياة بوتين؟

يدعي الأستاذ سولوفي أن بوتين كان يعاني في الماضي من مرحلة مبكرة من مرض باركنسون، وأن لديه مرضًا سريًا يهدد حياته، لكنه لم يقدم دليلًا على تأكيداته.

(المصدر: ديلي ميل)

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