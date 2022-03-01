“ماما أنا خائف”.. شاهد آخر مراسلة بين جندي روسي ووالدته يصف فيها رعبه قبل مقتله في أوكرانيا

وطن – قرأ سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا ما قال إنها الرسائل النصية الأخيرة التي عثر عليها على هاتف جندي روسي مع والدته ، وصف فيها رعبه من الحرب الدائرة قبل مقتله.

وجاء ذلك خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا التي عقدت امس الاثنين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” قدم ممثل أوكرانيا في الأمم المتحدة ، سيرجي كيسليتسيا ، نداءً حماسيًا للمجتمع الدولي، ورفع صورة لمحادثة الجندي الروسي مع والدته.

وظهر في المحادثة قول الجندي: “أمي لم أعد في شبه جزيرة القرم”. “أنا لست في دورات تدريبية.”

لتسأل والدته: أين أنت إذن؟ بابا يسأل عما إذا كان بإمكاني إرسال طرد لك”.

أجاب الجندي: ” ما نوع الطرد الذي يمكن أن ترسله لي ماما؟”

لترد “عن ماذا تتحدث؟ ماذا حدث؟”.

فأجاب: “ماما ، أنا في أوكرانيا” قبل أن يصف الرعب الذي اكتشفه. مضيفا: حرب حقيقية تدور رحاها هنا. أنا خائف. نحن نقصف كل المدن معا ، بل ونستهدف المدنيين.

وأردف: “قيل لنا إنهم سيرحبون بنا وهم يسقطون تحت عرباتنا المدرعة ويلقون بأنفسهم تحت العجلات ولا يسمحون لنا بالمرور”.

وتابع: “يسموننا بالفاشيين. ماما. هذا صعب جدا.’

واكد السفير “كيسليتسيا” أن هذه كانت آخر محادثة للجندي قبل مقتله.

وعقد السفير الأوكراني خلال حديثه مقارنة وصف فيها تصرفات روسيا بأفعال ألمانيا النازية ، حيث وصف دولة عسكرية تغزو جارًا أصغر وغارات جوية مميتة على المدنيين.

وقال “يمكن رسم أوجه تشابه واضحة للغاية مع بداية الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف: “ومسار عمل روسيا مشابه جدًا لما استخدمه مرشدوهم الروحيون من الرايخ الثالث على الأرض الأوكرانية قبل ثماني سنوات.”

كيسليتسيا يسخر من بوتين

وواصل كيسليتسيا مقارنته بالسخرية من قرار الرئيس فلاديمير بوتين وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب.

وقال في إشارة إلى انتحار هتلر: “إذا أراد الانتحار ، فلن يضطر إلى استخدام ترسانة نووية ، فعليه أن يفعل ما فعله الرجل في برلين في قبو عام 1945”.

واختتم كيسليتسيا استئنافه بتحذير من أن النظام الدولي يعتمد على بقاء أوكرانيا.

وقال “إذا لم تنجو أوكرانيا … فلن يدوم السلام الدولي..إذا لم تنجو أوكرانيا ، فلن تنجو الأمم المتحدة..’ليس عندك أوهام. إذا لم تنجو أوكرانيا ، فلا يمكننا أن نتفاجأ إذا فشلت الديمقراطية بعد ذلك”.

وأجرى مسؤولون أوكرانيون وروس محادثات على حدود بيلاروسيا لكنهم غادروا دون حل.

وأمضى الرئيس جو بايدن أكثر من ساعة في مكالمة آمنة مع الحلفاء والشركاء ، لمناقشة كيفية تكثيف الضغط على روسيا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة سبل تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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