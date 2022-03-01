أسر جنود روس في خاركيف watanserb.com
تمكن قوات الحرس الوطني الأوكرانية من أسر عدد من الجنود الروس بالقرب من مدينة "خاركيف"
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لحظة أسر جنود روس في مدينة “خاركيف” الأوكرانية (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تمكن قوات الحرس الوطني الأوكرانية من أسر عدد من الجنود الروس بالقرب من مدينة “خاركيف”.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الجنود الأوكرانيين وهم يقودون عددا من الجنود الروس الذين وقعوا في الأسر لنقلهم إلى مكان للاحتجاز.

وظهر الجنود الروس في الفيديو وهم مقيدي الأيدي ويتبعون التعليمات دون أي مقاومة.

يأتي هذا في وقت أعلنت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية، أنّ روسيا فقدت نحو 5 آلاف و710 من جنودها خلال عمليتها العسكرية التي بدأتها فجر الخميس الماضي ضد أوكرانيا.

وأوضحت هيئة الأركان، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ الجيش الأوكراني تمكّن من قتل 5 آلاف و710 جنود روس، وأسر 200 آخرين.

في حين أضاف البيان أنّ الجيش الأوكراني دمّر 29 مقاتلة روسية، و29 مروحية، و198 دبابة، و846 مدرعة، و77 مدفعاً، وسفينتين. منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

يشار إلى انه وفي اعتراف نادر منذ بداية الصراع، قالت وزارة الدفاع الروسية. الأحد، إن بعضا من جنودها أسروا في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن عددا من جنودها سقطوا قتلى فيما أصيب آخرون خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

القتلى الروس

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن عددا من الجنود الروس قتلوا وأصيبوا في الهجوم على أوكرانيا. لكنها أضافت أن عدد ضحاياها أقل بكثير من ضحايا الجانب الأوكراني دون تحديد أي أعداد.

و أطلقت السلطات الأوكرانية موقعا على شبكة الإنترنت، يسمح لأقارب الجنود الروس الذين قتلوا بمعرفة مصيرهم.

بينما حمل الموقع اسم “200rf.com”. في إشارة إلى الرمز المستخدم للجنود الذين قتلوا في المعركة.

ويتضمن الموقع صورا لجوازات سفر أو وثائق عسكرية لجنود روس يعتقد أنهم قتلوا في الغزو. إضافة إلى مقاطع فيديو لجنود روس يفترض أنهم أسروا.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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