رئيس برشلونة لابورتا يوجه رسالة خاصة إلى عثمان ديمبيلي
رئيس برشلونة لابورتا يوجه رسالة خاصة إلى عثمان ديمبيلي
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لابورتا يُوجه رسالة خاصة إلى عثمان ديمبيلي قبيل موعد رحيله عن برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – وجه رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا 59 عاماً، رسالة خاصة إلى نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بات أقرب للرحيل عن قلعة الكامب نو مع نهاية الموسم الحالي.

عثمان ديمبيلي ورسالة لابورتا

وقال رئيس برشلونة لابورتا في تصريح صحفي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، ” عثمان ديمبيلي يعرف ما هو مقترحاً، وأننا أردنا دائماً أن يبقى.. نأمل في نهاية الموسم أن يعيد التفكير في الأمر”.

وكان نادي برشلونة قد فتح الباب للمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي. أمام رحيله خلال موسم الانتقالات الشتوية ” الميركاتو”، دون أن ينجح الأمر بالتعاقد مع أحد الأندية في القارة الأوروبية.

عثمان ديمبيلي والانتقال إلى باريس سان جيرمان

كما وارتبط النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي اسمه في الانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية. إلا أن الأمر لم يتطور ويحسم بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق لإتمام هذه الصفقة بنجاح.

وانضم الفرنسي ديمبيلي إلى صفوف فريق برشلونة ” البلوغرانا” في عام 2017، قادماً من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في 134 مباراة في كافة المسابقات المختلفة رغم كثرة الإصابات التي تعرض لها، استطاع من خلالها من إحراز 32 هدفاً وصناعة 26 تمريرة حاسمة حتى الآن.

كما وحقق مع نادي برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني ” الليغا” مرتين، ومثلهما بكأس ملك إسبانيا، وكذلك كأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة الإسباني. في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسط محاولات إدارة الفريق الكتالوني لتوصل إلى اتفاق وإقناعه ببقاء مع الفريق الكتالوني. ليكون جزء من المشروع الرياضي لقلعة الكامب نو الجديد خلال الفترة القادمة.

(المصدر: وطن + ماركا)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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