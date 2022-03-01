لابورتا يُوجه رسالة خاصة إلى عثمان ديمبيلي قبيل موعد رحيله عن برشلونة

وطن – وجه رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا 59 عاماً، رسالة خاصة إلى نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بات أقرب للرحيل عن قلعة الكامب نو مع نهاية الموسم الحالي.

عثمان ديمبيلي ورسالة لابورتا

وقال رئيس برشلونة لابورتا في تصريح صحفي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، ” عثمان ديمبيلي يعرف ما هو مقترحاً، وأننا أردنا دائماً أن يبقى.. نأمل في نهاية الموسم أن يعيد التفكير في الأمر”.

ررئيس برشلونة ، جوان لابورتا ، قال لكادينا سير : " عثمان ديمبيلي يعرف اقتراحنا وقد أردناه دائما أن يبقى " . #FCB وقال " نتمنى أن يعيد النظر في قراره في نهاية الموسمid. pic.twitter.com/d2RmJOq61h — Barcelona news (@AboodcoH) February 28, 2022

وكان نادي برشلونة قد فتح الباب للمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي. أمام رحيله خلال موسم الانتقالات الشتوية ” الميركاتو”، دون أن ينجح الأمر بالتعاقد مع أحد الأندية في القارة الأوروبية.

عثمان ديمبيلي والانتقال إلى باريس سان جيرمان

كما وارتبط النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي اسمه في الانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية. إلا أن الأمر لم يتطور ويحسم بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق لإتمام هذه الصفقة بنجاح.

وانضم الفرنسي ديمبيلي إلى صفوف فريق برشلونة ” البلوغرانا” في عام 2017، قادماً من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في 134 مباراة في كافة المسابقات المختلفة رغم كثرة الإصابات التي تعرض لها، استطاع من خلالها من إحراز 32 هدفاً وصناعة 26 تمريرة حاسمة حتى الآن.

ماتيو موريتو (SkySport) : برشلونة يريد تجديد عقد عثمان ديمبيلي ويصر ديمبيلي على رغبته في البقاء. – لكن المشكلة لا تزال كما هي. سيسوكو يطلب الكثير من المال. إما أن تكون المطالب أقل أو أنه سيكون من المستحيل على ديمبيلي البقاء. pic.twitter.com/5rWuAWBZDc — BARÇA (@BRC_ae) March 1, 2022

كما وحقق مع نادي برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني ” الليغا” مرتين، ومثلهما بكأس ملك إسبانيا، وكذلك كأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة الإسباني. في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسط محاولات إدارة الفريق الكتالوني لتوصل إلى اتفاق وإقناعه ببقاء مع الفريق الكتالوني. ليكون جزء من المشروع الرياضي لقلعة الكامب نو الجديد خلال الفترة القادمة.

(المصدر: وطن + ماركا)

اقرأ أيضاً:

عثمان ديمبيلي يحسم مستقبله بشكل نهائي مع برشلونة

برشلونة بات قريباً من التوقيع مع نجم الميلان كيسي

بفضل برشلونة .. البرغوث ميسي يُتوج بجائزة تاريخية (صور)

هذا ما سيفعله برشلونة من أجل التعاقد مع الفتي الذهبي “هالاند”

الليغا تحدد موعد “الكلاسيكو” المرتقب بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة