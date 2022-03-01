قافلة عسكرية روسية بطول 40 ميلا باتجاه “كييف” ومقتل 70 جنديا أوكرانيا صباح اليوم (شاهد)

وطن – قالت شركة أمريكية خاصة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت قافلة عسكرية روسية شمال العاصمة الأوكرانية كييف تمتد لنحو 64 كيلومترا (40 ميلا)، أي أطول بكثير من 27 كيلومترا التي ذكرت في وقت سابق.

وقالت شركة Maxar Technologies أيضًا إن عمليات نشر إضافية للقوات البرية ووحدات هليكوبتر هجومية برية شوهدت في جنوب بيلاروسيا ، على بعد أقل من 32 كيلومترًا شمال الحدود الأوكرانية.

وأظهرت صور ماكسار أيضا انتشارا للقوات البرية ووحدات هليكوبتر هجومية برية في جنوب بيلاروسيا.

وقال ماكسار إنه “على طول أجزاء من الطريق ، تتباعد بعض المركبات عن بعضها البعض إلى حد ما. بينما في الأقسام الأخرى ، تتحرك المعدات والوحدات العسكرية بمركبتين أو ثلاث مركبات على طول الطريق”.

واضافت “شوهد عدد من المنازل والمباني تحترق شمال وشمال غرب ايفانكيف بالقرب من الطرق التي تسير فيها القافلة”.

مقاومة شديدة على أطراف كييف

منذ بدء الهجوم الروسي يوم الخميس. دافعت القوات الأوكرانية عن الطرق المؤدية إلى وسط كييف ضد هجمات القوات الروسية التي تحتشد حول العاصمة.

وبحسب مصدرين قابلتهما وكالة الأنباء الفرنسية ، أحدهما دبلوماسي والآخر مسؤول أمني. فإن موسكو تستعد لشن حملة عسكرية جديدة وشيكة.

وقالت الصفحة الرسمية لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على فيسبوك إن القوات الروسية كانت تحشد على مدار الـ 24 ساعة الماضية وتكدس العربات المدرعة وأسلحة المدفعية. “بشكل أساسي لتطويق كييف ومدن رئيسية أخرى في أوكرانيا والسيطرة عليها”.

وصباح اليوم، قالت وكالة الانباء الأوكرانية إن 70 جنديًا أوكرانيًا قتلوا بعد أن ضربت المدفعية الروسية قاعدة عسكرية في أوختيركا ، وهي مدينة تقع بين خاركيف وكييف، حسبما كتب رئيس المنطقة على Telegram.

ونشر دميترو زيفيتسكي صوراً للقذيفة المتفحمة لمبنى من أربعة طوابق وعمال الإنقاذ يبحثون في الأنقاض.

وفي منشور لاحق على “فيسبوك” ، قال إن العديد من الجنود الروس وبعض السكان المحليين قتلوا أثناء القتال.

(المصدر: تويتر – وكالة الانباء الأوكرانية – ترجمة وطن)

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