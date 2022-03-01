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في مدرسة بريطانية .. عرض صورة أسامة بن لادن على أنه النبي ﷺ يفجر موجة غضب

كتب باسل النجار
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وطن – أوقفت مدرسة تابعة لكنيسة إنجلترا، مدرسًا بسبب عرضه لصورة أسامة بن لادن، على أنه النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ خلال درس تعليمي ديني.

وبحسب صحيفة “التليغراف” فقد أصدرت أكاديمية “All Saints Academy” وهي مدرسة ثانوية مختلطة في “دونستابل” ببيدفوردشير، اعتذارًا وافرًا عما وصفته “بالصور غير اللائقة تمامًا”. المستخدمة في عرض تقديمي لدرس السنة العاشرة الأسبوع الماضي.

بينما قيل إن تلميذًا “قلقًا” أثار مخاوف للمدرسة بشأن شريحة العرض، التي أظهرت صورة زعيم تنظيم القاعدة بجوار تعليق يقول إنه النبي محمد. وفي السطر أدناه ، “آخر نبي في دين الاسلام”.

وواجهت المدرسة رد فعل غاضبًا من الجالية الإسلامية في بريطانيا. بعد أن حصل موقع إخباري إسلامي يدعى “5Pillars”، على ما قيل إنه صورة للشريحة.

المدرسة أصدرت بيانا

وفي غضون ساعات، نشرت المدرسة بيانًا موجزًا ​​على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: “نحن ندرك تمامًا الاستخدام غير الملائم تمامًا للمواد التي استخدمها المعلم خلال الدرس”.

كما تابع البيان:”بمجرد علمنا بوجودها ، تمت إزالة الصورة المسيئة من جميع الأجهزة وبدء تحقيق فوري”.

وأضافت المدرسة أنها اعتذرت “بلا تحفظ” عن الإساءة التي سببتها الصورة. لكن الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي استمرت في التصاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واستخدام صورة بن لادن على أنها للنبي محمد، في حد ذاته يعتبر مسيئًا بشدة للمسلمين. ووصف ديلي حسين نائب رئيس تحرير موقع 5Pillars هذا الأمر بأنه “مشين وغير مقبول”.

وبحلول يوم، الأحد، قررت المدرسة نشر بيان أكثر تفصيلاً على وسائل التواصل الاجتماعي أقر بمدى خطورة تأجيج الحساسيات الدينية.

تم إيقاف المدرس فورا

وجاء في البيان: “لم تكن محاولة تصوير صورة الرسول (محمد) مسيئة فحسب، بل كانت الصورة المستخدمة هي صورة أسامة بن لادن، مما زاد الطين بلة”.

وكشف البيان عن أن عضو هيئة التدريس المشارك في الدرس “تم إيقافه على الفور” وفي انتظار “تحقيق مفصل وسريع”.

وقالت إنه سيكون ضمن الإجراءات التأديبية للأكاديمية تحديد المعلم المتورط.

كما تعهدت المدرسة بإجراء مراجعة مستقلة بقيادة مستقلة “للظروف المحيطة بالقضية. لتحديد كيفية تصرف هذا الفرد بطريقة غير لائقة ومزعجة”.

وتابع البيان: “بعد أن أنشأنا الآن روابط مفيدة للغاية مع أعضاء الجالية المسلمة في لوتون. نأمل في العمل معًا لاكتساب فهم أفضل للأمور الدينية والثقافية التي تؤثر على حياتنا كلها وستساعدنا في أن نكون معلمين أفضل.”

مدرسة تتبع للكنيسة

وتصف أكاديمية All Saints Academy نفسها بأنها مدرسة تابعة لكنيسة إنجلترا تُدار وفقًا “لروح مسيحية”.

يقول موقعها على الإنترنت: “إيماننا أساسي في كل ما نقوم به.”

كما يعيد هذا الحادث للذاكرة جدل مشابه اجتاح مدرسة “باتلي جرامر” في وست يوركشاير العام الماضي. عندما عرض مدرس رسما كاريكاتوريا مسيئا للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الفصل.

بينما أُجبرت المدرسة وقتها على الإغلاق لعدة أيام بعد أن تجمع عشرات المتظاهرين عند البوابات للمطالبة بطرد المعلم.

وكانت هذه الصورة مأخوذة من المجلة الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو”، وقيل إنها عُرضت خلال فصل تعليمي ديني.

 

(المصدر: تليغراف)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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