في خطابه عن حالة الاتحاد.. “بايدن” لـ”بوتين” ورجاله :” نحن قادمون لأخذ ممتلكاتكم التي لا تستحقونها”

وطن – شن الرئيس الأميركي جو بايدن هجوما عنيفا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متعهدا بأن يدفع الرئيس الروسي ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن في خطابه عن حالة حالة الاتحاد فجر اليوم الأربعاء: “في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل”. وقال “ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره”.

وأوضح في خطابه الذي خصص فيه جزءا كبيرا للحديث عن الازمة الأوكرانية: “سعى بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر، وكان يعتقد أنه يمكن أن يذهب بسرعة إلى أوكرانيا وأن العالم لن يهتم. وبدلاً من ذلك، واجه جدارًا من القوة لم يكن يتوقعه أو يتخيله أبدًا.. لقد ووجه بالشعب الأوكراني.”

وتابع قائلا: “بوتين معزول اكثر من اي وقت مضى”، مضيفا:” بوتين كان على خطأ، نحن مستعدون، ونحن متحدون”.

الاستيلاء على أموال وممتلكات بوتين

وأعلن الرئيس بايدن خلال الخطاب عن عزم بلاده الاستيلاء على كل اموال وممتلكات المقربين من بوتين، بالإضافة إلى اغلاق الاجواء امام الطيران الروسي متعهدًا بأن هناك المزيد من الاجراءات العقابية في الطريق.

وقال: “ننضم إلى حلفائنا الأوروبيين للعثور على اليخوت الخاصة بكم والاستيلاء عليها وعلى شققكم الفاخرة وطائراتكم الخاصة. نحن قادمون لأخذ ممتلكاتكم التي لا تستحقونها”.

وأكد بايدن على ان “الأوكرانيون يقاومون بشجاعة خالصة، لكن الأيام والأسابيع والأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة عليهم. أطلق بوتين العنف والفوضى. وبينما قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، فإنه سيفعل دفع ثمنا باهظا بشكل مستمر على المدى الطويل.”

وتابع بالقول: “قد يطوق بوتين مدينة كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الشعب الأوكراني”.

وفور انتهاء الخطاب، أعلنت وزارة النقل الأمريكية أن حظر استخدام الخطوط الجوية الروسية للمساحات الجوية الأمريكية سيكون ساريًا بشكل كامل بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

عقوبات اقتصادية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أيام أن الولايات المتحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة، وأقرّت قيوداً على التصدير إلى روسيا.

وقال بايدن إن أربعة مصارف روسية إضافية ستُدرج على قائمة العقوبات. كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة. معتبراً أنّ هذا سيكبّد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على العديد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وإلى جانب شويغو، تضمنت لائحة العقوبات، رئيس مكتب بوتين أنطون فاينو ونائبي رئيس الوزراء مارات خوسنولين ويوريفيتش غريغورينكو ووزير الاقتصاد والتنمية ماكسيم غيناديفيتش.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد أن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جونسون أمام البرلمان “بشكل عام، سوف نجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي تم الإعلان عنها”.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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