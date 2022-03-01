عبر عن استيائه.. السفير الأوكراني في إسرائيل: توقعات رئيسنا “اليهودي” من إسرائيل أعلى مما تقدمه

وطن – قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغين كورنيتشوك، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب المزيد من المساعدة من إسرائيل لأنه يهودي.

وقال: “بصفتي سفيرا لدولة رئيسها يهودي، يمكنني القول إن لدى زيلينسكي توقعات أعلى من إسرائيل مما يمكن لإسرائيل أن تقدمه”.

كما تكهن كورنيتشوك بأن رئيس الوزراء لإسرائيلي نفتالي بينيت في وضع صعب يوازن بين علاقات إسرائيل مع أوكرانيا وروسيا لأن زيلينسكي يهودي. كما أشار إلى أن العديد من الأوكرانيين مؤهلون للهجرة إلى إسرائيل بموجب قانون العودة – 180 ألفًا بتقدير إسرائيل.

وقال “كورنيتشوك” في تصريحات نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية: “تعتقد قيادتنا أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي لها علاقة جيدة مع كلا الزعيمين”. في إشارة إلى زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “رئيسنا يعتقد أن القدس يمكن أن تكون على الأرجح واحدة من أفضل أماكن المفاوضات”.

إسرائيل كوسيط في الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح “كورنيتشوك” إن عرض “بينيت” على “بوتين” العمل كوسيط عندما تحدثا يوم الأحد “كان معجزة” ، وتابع الجهود الكبيرة للضغط على إسرائيل في تلك الجبهة ، والتي تضمنت تجنيد حاخامات أوكرانيين كبار.

وأضاف: “أنا سعيد لأن الحكومة الإسرائيلية اتخذت الموقف الصحيح فيما يتعلق بعملية الوساطة”.

وطالب الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي إسرائيل بتولي دور الوسيط عدة مرات خلال العام الماضي ، بما في ذلك خلال مكالمته الهاتفية مع بينيت يوم الجمعة.

قال “كورنيتشوك” إن رسالته إلى إسرائيل كانت، “شكرًا لك، نحن نقدر كل جهودك، لكننا بحاجة إلى المزيد”.

وصرح قائلاً: “يتم اتخاذ القرارات بشكل أبطأ مما نحتاج إليه ولكننا سعداء بخطوة الأمس ونأمل في الحصول على دعم أكبر”.

وبحسب الصحيفة أرسلت إسرائيل حوالي 100 طن من المساعدات الإنسانية. بما في ذلك الأدوية وأكياس النوم وأدوات تنقية المياه ومواد أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا طلبت من إسرائيل إرسال فرق من المسعفين ، لكن الحكومة رفضت الطلب.

ومع ذلك، أبلغت السلطات الإسرائيلية السفير أنها لن توقف المتطوعين إذا نظمتهم أوكرانيا ، وأن الجهود جارية لكل من المتطوعين الطبيين والعسكريين.

كما طلبت أوكرانيا أسلحة دفاعية ومعدات واقية. لكن إسرائيل رفضت هذه الطلبات.

وجدد كورنيشوك مطالب بلاده في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين.

وقال “كورنيتشوك”: “عندما تريد إسرائيل مساعدتنا فنحن هناك من أجلهم” في إشارة إلى الأمم المتحدة والطلبات القنصلية ومسائل أخرى.

كما أبدى “كورنيتشوك” استياءه من استمرار ضباط مراقبة الحدود الإسرائيليين في رفض الأوكرانيين الذين يعتقدون أنهم سيتجاوزون تأشيراتهم السياحية. قائلاً إنه يجب تحديث المعايير بسبب الحرب.

(المصدر: جيروزاليم بوست – ترجمة وطن)

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