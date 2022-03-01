ستيفاني صليبا بفستان شفاف دون حمالة صدر.. والجمهور: “كله يعمل زووم”! (شاهد)

وطن – أثارت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، الجدل بملابسها الشفافة في أحدث صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ستيفاني صورها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أبيض منقط بالأسود، واستكملت إطلالتها بقبعة صيفية.

وعلقت سيتفاني: “الشمس دائما بترجع تشرق”.

“وين حمالة الصدر؟”

وما لفت أنظار جمهور ستيفاني، أنها لم ترتد حمالة صدر تحت الفستان الشفاف، ما جعل التعليقات الساخرة تؤكد أن الجميع سيعمل على تقريب الصورة.

ومما جاء في التعليقات: “وين حمالة الصدر؟”.

وكتب آخر ساخراً: “الكل هيعمل زووم عالمنطقة.. واضحة”.

وكتب متابعون: “كمان كل شي مشرق من تحت الفستان ….من فوق ومن تحت”، “مبينات غامقات”.

صرة ستيفاني حديث جمهورها!

وقبل أيام، أثارت الممثلة اللبنانية أيضاً جدلاً واسعاً بأحدث صورة نشرتها لها قبل مغادرتها لبنان، إلى تركيا من أجل تصوير عمل فني جديد.

حيث ظهرت ستيفاني بصورة نشرتها عبر “انستجرام” وهي تقف مع صديقاتها معبرة عن شوقها لهن. وكانت وترتدي “كروب توب” فضي نصف بطن.

وظهرت صرتها بشكل غريب، ما أثار الشك وحيرة متابعيها الذين تساءلوا ما إذا خضعت لعملية تجميل مؤخراً.

جرأة ستيفاني مع محمد رمضان

وفي سياق آخر، أثارت ستيفاني قبل فترة جدلاً بظهورها الجريء مع الفنان المصري محمد رمضان.

ونشرت ستيفاني في حينها صورها مع رمضان عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترتدي فستاناً أبيض من الساتان، بفتحة جانبية جريئة تكشف ساقها بشكل كامل.

وكان الفستان مفتوحاً من الظهر أيضاً بطريقة فاضحة.

واحتضنت ستيفاني صليبا محمد رمضان في الصورة، والتصقت به بطريقة أثارت الانتقادات.

وعقبت: ” عبالكن تشوفونا بعمل سوا؟”.

وتعرضت ستيفاني للهجوم بسبب صورتها الجريئة التي جاءت بعد أيام من ارتداءها الحجاب بالسعودية.

المصدر: (وطن – انستجرام)