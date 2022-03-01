خطة ماكرة وضعها بوتين مسبقا .. هذه حلول روسيا البديلة لتفادي العقوبات

وطن – دفعت العقوبات القاسية المفروضة على روسيا والانهيار الناتج عن الروبل، الكرملين جاهدًا للحفاظ على استمرارية اقتصاد البلاد. وبالنسبة لفلاديمير بوتين يعني ذلك إيجاد حلول للحصار الاقتصادي الغربي حتى مع استمرار قواته في غزو أوكرانيا.

تخفيف تأثير العقوبات

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” يتوقع المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة وخبراء العقوبات. أن تحاول روسيا تخفيف تأثير العقوبات المالية من خلال الاعتماد على مبيعات الطاقة. والاعتماد على احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصينية.

ومن المتوقع أيضًا أن ينقل بوتين الأموال من خلال البنوك الأصغر وحسابات أسر النخبة التي لا تغطيها العقوبات. وأن يتعامل في العملات المشفرة ويعتمد على علاقة روسيا بالصين.

من جانبه قال “جون سميث” المدير السابق لذراع الإنفاذ والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة: “إن أكبر طريقتين تمتلكهما روسيا في الوقت الحالي هما الصين والطاقة”.

بينما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أكبر البنوك الروسية ونخبتها، وجمدت أصول البنك المركزي في البلاد الموجود خارج البلاد.

كما استبعدت مؤسساتها المالية من نظام رسائل بنك SWIFT – لكنها سمحت إلى حد كبير لخطوط النفط والغاز الطبيعي لديها أن تستمر في التدفق بحرية إلى بقية العالم.

وقال “سميث” إنه بينما من المرجح أن تقترب روسيا من الصين لتعويض فقد الإمدادات من السلع والخدمات التي عادة ما تحصل عليها من الغرب. “فإنهم يراهنون أيضًا على استمرار الطلب على إمدادات الطاقة الهائلة لديهم، لا سيما خلال هذا الشتاء البارد.”

وتابع:”هناك المزيد من الأرباح التي يمكن جنيها من طاقتهم إذا تمكنوا من طرحها في السوق”.

والشهر الماضي، وقعت روسيا والصين اتفاقًا مدته 30 عامًا سيسمح لروسيا بتزويد الصين بالغاز، على الرغم من أن الأنابيب التي تحمل هذا الغاز لن تكتمل إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الصين الأسبوع الماضي، أنها ستسمح باستيراد القمح من جميع أنحاء روسيا لأول مرة.

الصين تدعم روسيا بقوة

ومع ذلك قال “سميث” إن الصينيين وغيرهم “سيقودون صفقات صعبة بشكل لا يصدق. الآن بعد أن أصبح لدى روسيا عدد أقل من المشترين الراغبين. ستريد الصين تجنب التعرض لعقوبات ثانوية أو إنفاذ انتهاكات العقوبات.”

وشددت الولايات المتحدة يوم، الاثنين، عقوباتها لشل حركة أي أصول للبنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة، وقدرت إدارة بايدن أن هذه الخطوة قد تؤثر على مئات المليارات من الدولارات من التمويل الروسي.

خطة الحلول البديلة وضعت مسبقا

وتضمنت الإجراءات الأخيرة أيضا اقتطاعًا يسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة مع البنك. كما أن العقوبات لا تؤثر على مخزون روسيا من الذهب. الذي كان بوتين يراكمه منذ عدة سنوات.

وقال تايلر كوسترا، الأستاذ المساعد في السياسة بجامعة نوتنغهام والذي درس العقوبات الاقتصادية، إن موسكو كانت تتبنى بالفعل “اقتصاد روسيا الحصين” – حيث تنتج العديد من السلع محليًا حتى لو كان استيرادها أسهل – لحماية الاقتصاد من العقوبات.

وقال إن الكثير من المواد الغذائية الروسية يتم إنتاجها محليًا ، لكن بعضها لا يتطابق مع العناصر الأجنبية المماثلة بينما لا يمكن استبدال البعض الآخر.

العملات المشفرة

وقال David Szakonyi ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن ، إن الاعتماد المتزايد على العملة المشفرة سيكون وسيلة حتمية لروسيا لمحاولة دعم معاملاتها المالية. لكن من غير المرجح أن تكون بمثابة بديل لمعاملات الشركات بمرور الوقت . ”

في حين أن حوالي 80 ٪ من المعاملات المالية لروسيا في الماضي تمت بالدولار. فإن مسؤولي إنفاذ القانون والخزانة الفيدراليين يكثفون جهودهم لمكافحة إساءة استخدام العملة المشفرة للتهرب من العقوبات. وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

ولم يعلق المسؤول على ما إذا كانت إدارة بايدن، تفكر في استهداف بورصات العملات المشفرة التي تتخذ من روسيا مقراً لها لفرض عقوبات.

وتتمتع الإدارة بخبرة في تنظيم أعمال التشفير الروسية، وفي وقت سابق من هذا العام . فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة SUEX ومقرها روسيا و 25 شركة عملة مشفرة تابعة لها.

حيث أدرجت البورصة في القائمة السوداء من النظام المالي بالدولار، بزعم مساعدة المجرمين على غسل أموالهم المشبوهة.

وقال آري ريدبورد ، كبير مستشاري الخزانة السابق الذي يرأس الشؤون الحكومية في TRM، والتي تعمل على تطوير تحليلات للجرائم المالية من بين أمور أخرى. إنه بسبب اتساع نطاق العقوبات ، فإن كمية العملات المشفرة التي ستحتاجها روسيا لاستبدال المليارات من العقوبات “سيكون من الصعب جدًا تحويلها إلى العملة التقليدية”.

وجادلت إدارة بايدن بأن الصين لن تكون قادرة على تعويض خسارة الأعمال التجارية الأمريكية والأوروبية. وأن العقوبات التي تقطع روسيا عن أسواق الديون السيادية الغربية ستكون معوقة.

وفي الوقت نفسه، سعى البيت الأبيض لإثبات أن قدوم بكين لإنقاذ موسكو قد يكون ضارًا على المدى الطويل لسمعة الصين في أوروبا وحول العالم.

وبحلول بعد ظهر، الاثنين، وقف الروس في طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي لساعات مع تفجر مخاوف التضخم.

وقال ليف: “لا أعرف بالضبط الخطوات التي سيتخذونها للتخفيف من وطأة العقوبات. لكن ذلك لن يؤدي إلى التراجع عنها”.

(المصدر: اسيوشيتد برس)

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