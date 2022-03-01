برشلونة بات قريباً من التوقيع مع نجم الميلان كيسي

وطن – كشفت تقارير صحيفة إيطالية عن تقديم نادي برشلونة الإسباني عرضاً لنجم فريق ميلان الإيفواري فرانك كيسي 25 عاماً، من أجل الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة والمفاوضات مع كيسي

وأفادت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، عن تقديم نادي برشلونة الإسباني عرضاً للنجم الإيفواري فرانك كيسي. من أجل ضمه الصيف المقبل، مقابل راتب سنوي يبلغ قيمته 6.5 ملايين يورو. أي ما يعادل 7.27 مليون دولار أمريكي.

LaGazzetta 🇮🇹 |

يمكننا التأكيد ، فرانك كيسي يقترب بجدية من برشلونة بعد عرض قيمته 5.8 رفع برشلونة عرضه إلى 6.5 ✅✅✅ pic.twitter.com/xR1aUfUJhh — FCB World (@forcabarca_ar) March 1, 2022

كما وبينت الشبكة الإيطالية، بأن نادي ميلان قد التقى بوكيل فرانك كيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل إقناعه بالتجديد. قبل أن يتم تقديم العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني.

وأردفت تلك التقارير، ” برشلونة كثف من اتصالاته مع ممثلي كيسي خلال الفترة الماضية، كما ويعتبر نادي البلوغرانا الأقرب حتى هذه اللحظة من أجل التعاقد مع اللاعب. إلا أن الأخير لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الآن”.

كيسي وعرض ميلان

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية بأن النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، قد رفض العرض المقدم من نادي الروسونيري من أجل تجديد عقده. مقابل راتب سنوي يبلغ قيمته 5 ملايين يورو.

كما ويهتم عدة أندية في القارة الأوروبية من أجل التعاقد مع فرانك كيسي بالمجان، كان من أبرزهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلا أن نادي برشلونة يعد من أكثر الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعب قوي على الصعيد البدني لتدعيم خط الوسط داخل الفريق الكتالوني.

فابريزيو رومانو (صحفي) : برشلونة يضغط بشدة للتعاقد مع فرانك كيسي. – لم يتم الاتفاق على أي شيء بشكل كامل حتى الآن، يوجد نوادي أخرى مهتمة أيضاً. عرض برشلونة 6.5 مليون يورو سنوياً صافي. pic.twitter.com/bmNZTckW24 — BARÇA (@BRC_ae) March 1, 2022

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام منافسه إلتشي في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة مطلع الأسبوع المقبل.

ويحافظ فريق برشلونة على المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق كبير عن صاحب الصدارة فريق ريال مدريد برصيد 60 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت)

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