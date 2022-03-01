برشلونة قريب من التعاقد مع نجم الميلان فرانك كيسي watanserb.com
برشلونة قريب من التعاقد مع نجم الميلان فرانك كيسي
Imageرياضة

برشلونة بات قريباً من التوقيع مع نجم الميلان كيسي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت تقارير صحيفة إيطالية عن تقديم نادي برشلونة الإسباني عرضاً لنجم فريق ميلان الإيفواري فرانك كيسي 25 عاماً، من أجل الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة والمفاوضات مع كيسي

وأفادت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، عن تقديم نادي برشلونة الإسباني عرضاً للنجم الإيفواري فرانك كيسي. من أجل ضمه الصيف المقبل، مقابل راتب سنوي يبلغ قيمته 6.5 ملايين يورو. أي ما يعادل 7.27 مليون دولار أمريكي.

كما وبينت الشبكة الإيطالية، بأن نادي ميلان قد التقى بوكيل فرانك كيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل إقناعه بالتجديد. قبل أن يتم تقديم العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني.

وأردفت تلك التقارير، ” برشلونة كثف من اتصالاته مع ممثلي كيسي خلال الفترة الماضية، كما ويعتبر نادي البلوغرانا الأقرب حتى هذه اللحظة من أجل التعاقد مع اللاعب. إلا أن الأخير لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الآن”.

كيسي وعرض ميلان

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية بأن النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، قد رفض العرض المقدم من نادي الروسونيري من أجل تجديد عقده. مقابل راتب سنوي يبلغ قيمته 5 ملايين يورو.

كما ويهتم عدة أندية في القارة الأوروبية من أجل التعاقد مع فرانك كيسي بالمجان، كان من أبرزهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلا أن نادي برشلونة يعد من أكثر الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعب قوي على الصعيد البدني لتدعيم خط الوسط داخل الفريق الكتالوني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام منافسه إلتشي في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة مطلع الأسبوع المقبل.

ويحافظ فريق برشلونة على المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق كبير عن صاحب الصدارة فريق ريال مدريد برصيد 60 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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