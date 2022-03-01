احذر.. طعام تأكله كل يوم يسبب تساقط الشعر!

وطن – هناك العشرات من الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر. لكن العمر ليس العامل الوحيد وحتى الشباب قد يعانون من هذه المشكلة، ومن بينها النظام الغذائي. وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

الثعلبة الأندروجينية

ويقول كيفن مور، خبير الشعر في موقع”regrowz.com”، أن تناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يضر “بالتأكيد” بصحة شعرك. وربما يتسبب في تساقطه.

إن النوع الأكثر شيوعًا من تساقط الشعر يسمى الثعلبة الأندروجينية. وهذه الحالة معروفة أيضًا باسم “تساقط الشعر عند الذكور” أو “تساقط الشعر الأنثوي”.

تؤدي هذه الحالة عادةً إلى انحسار خط الشعر عند الرجال وتساقط الشعر على طول تاج فروة الرأس عند النساء.

أضرار الملح

في هذا السياق، قال خبير الشعر مور لمجلة “جي كيو” البريطانية: “استهلاك الكثير من الملح سيؤدي إلى تراكم الصوديوم الذي سينتشر بعد ذلك حول بصيلات الشعر. هذا يؤثر على تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويمنع وصول العناصر الغذائية الأساسية إليها”.

وأضاف: “في النهاية، يتسبب هذا في جعل الشعر بلا حياة وباهتًا وقد يتسبب في تساقط الشعر”.

مع ذلك، فإن تناول القليل من الملح يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في نمو الشعر. كما ادعى كيفين بالقول: “إن استهلاك القليل من الملح سيقلل من نسبة اليود في جسمك، وهو أمر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية الجيدة”.

الفيتامينات والمعادن

وأضاف “لذلك إذا كانت الغدة الدرقية غير متوازنة، فإن شعرك يتأثر بذلك أيضًا. ويمكن أن ينتج عن ذلك شعر هامد وباهت وحتى رقيق.”

يعتمد الشعر على الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي ليبقى قوياً.

على سبيل المثال، يمكن للحديد وفيتامين B5 منع ترقق الشعر وفروة رأس صحية. بينما البروتين ضروري للقوة واللمعان.

أسباب وراثية

بينما قد تكون هناك عوامل بيئية تؤدي إلى تساقط الشعر أو تفاقمه – وهو أمر شائع جدًا – إلا أنه يرجع إلى الجينات في كثير من الأحيان. إذ لن يمنع أي قدر من مراقبة تناول الملح مشكلة تساقط الشعر المتوارثة في العائلة.

ولكن على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة مثبتة بين الملح وتساقط الشعر. إلا أنه من نافلة القول أن الإفراط في تناوله ضار بصحتك.

يعتمد الجسم على الملح لتنظيم وظائف الأعصاب والعضلات. لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

كم يجب أن نستهلك من الملح؟

يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 6 جرام من الملح يوميًا – حوالي ملعقة صغيرة، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا. ويحتوي هذا على 2.4 جرام صوديوم.

ويضاف الملح إلى الطعام وهناك العديد من الأطعمة اليومية تحتوي بالفعل على الملح. بما في ذلك اللحوم مثل لحم الخنزير المقدد والجبن وحبيبات المرق ومكعبات المرق والتوابل مثل صلصة الطماطم.

يمكن أن تحتوي الأطعمة المعبأة، مثل الخبز ورقائق البطاطس والوجبات الجاهزة والبيتزا، على كمية كبيرة من الملح اليومي للبالغين.

ولهذا السبب، أفضل طريقة لمراقبة الملح هي أن تكون حريصًا على مراقبة كمية الملح في وجباتك المطبوخة. والتحقق من ملصقات الطعام أثناء التسوق.

واحرص على تناول الأطعمة ذات اللون الأخضر أو الكهرماني، بدلاً من اللون الأحمر. مما يعني ارتفاع الملح (أو الدهون / السكر / السعرات الحرارية).

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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