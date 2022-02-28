وثيقة مسربة تكشف عن استعداد “بوتين” لخسارة 50 ألف جندي في غزو أوكرانيا

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وثيقة مسربة من وزارة الصحة الروسية تؤكد أن موسكو تستعد لـ”حالة طبية طارئة “، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لخسارة 50 ألف جندي في غزو أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إنه من المفهوم أن قادة المخابرات قالوا إن روسيا مستعدة لخسارة ما يصل إلى 50 ألف جندي، في حين أن عدد القتلى الروس قد يصل بالفعل إلى حوالي 3000.

وأوضحت الصحيفة ان الوثيقة موقعة من قبل نائب وزير الصحة بلوتنيتسكي، حيث طلبت من الشركات الطبية “المشاركة على وجه السرعة في الأنشطة التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة الناس في روسيا”.

وصدرت أوامر للشركات الطبية الروسية بإرسال قائمة تحتوي على تفاصيل الأخصائيين الطبيين والعاملين إلى وزارة الصحة، حتى يمكن نشر الموظفين المدنيين، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها قناة “آي تي في نيوز”.

وقالت إيما بوروز ، محررة الأخبار في قناة آي تي في، إن الوثائق المؤرخة في 25 فبراير تشير إلى أن روسيا تتوقع “حالة طوارئ صحية هائلة”.

تبحث وزارة الصحة على وجه التحديد عن أطباء متخصصين في الصدمات والوجه والفكين والقلب. بالإضافة إلى الممرضات وطب الأطفال وأطباء التخدير وأخصائيي الأشعة.

وتقول الوثيقة إن العمال المنتشرين سيُعرض عليهم نفقات السفر والإقامة. كما سيدفعها المركز الفيدرالي للكوارث الطبية.

خسائر روسيا

وصرح مسؤول عسكري لقناة ITV الإخبارية بأن الرسالة توضح أن الروس “لم يتوقعوا أن يوقفوا مثل هذا المستوى من المقاومة والخسائر”.

وقدرت وزارة الدفاع في كييف خسائر روسيا حتى الآن بنحو 2800 جندي و 80 دبابة و 516 مركبة مدرعة و 10 طائرات وسبع طائرات هليكوبتر حتى الآن.

هذه الخسائر والفشل المستمر في الاستيلاء على كييف أثار غضب فلاديمير بوتين ، وفقًا لوزير الدفاع السابق في إستونيا ريهو تيراس.

حيث كتب تيراس على تويتر: “بوتين غاضب. لقد اعتقد أن الحرب بأكملها ستكون سهلة وأن كل شيء سينتهي في غضون 1-4 أيام.

وقدرت وزارة الدفاع في كييف خسائر روسيا حتى الآن بنحو 2800 جندي و80 دبابة و516 مركبة مدرعة و10 طائرات وسبع طائرات هليكوبتر حتى الآن، بحسب “ديلي ميل”.

وزعم مسؤول دفاعي أمريكي كبير أن روسيا تواجه مقاومة أكثر مما توقعته في غزوها لأوكرانيا. فيما يبدو أنها فقدت بعض زخمها. وأيد البروفيسور فريدمان هذه النظرية.

وكتب: “على الرغم من تفوق القوات الروسية، فقد أحرزوا تقدما أقل مما كان متوقعًا في اليوم الأول من الحرب عندما كانت لديهم مزايا المفاجأة التكتيكية والأعداد الهائلة المحتملة”.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة الأوكراني إن 198 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 1000 في الهجوم الروسي. وقال فيكتور لياشكو إن من بين القتلى ثلاثة أطفال.

ولم يتضح من بيانه ما إذا كانت الخسائر في الأرواح من العسكريين والمدنيين العديدين. وقال إن 1115 شخصا آخرين، بينهم 33 طفلا، أصيبوا في الغزو الروسي.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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