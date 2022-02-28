مرتضى منصور يفسخ عقد المدرب كارتيرون بعد اعترافه بالتسجيل المنسوب له (فيديو)

وطن – أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فسخ التعاقد مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق القلعة البيضاء بالتراضي، عقب اعتراف الأخير بالتسجيل المنسوب له مع أحد الأندية العربية من أجل الرحيل عن النادي المصري والخسارة الثقيلة أمام الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور وفسخ التعاقد مع كارتيرون

وقال رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” المدرب كارتيرون اعترف بصحة التسجيل المنسوب له، كما أنني كلفت أمير مرتضى وجمال عبد الحميد بالبحث عن مدرب”.

كما وأضاف منصور، ” أنهينا عقد كارتيرون بالتراضي والحصول على شهر واحد فقط. كارتيرون حضر إلى جلسة التحقيق أو الاستماع مثلما طلبت منه ذلك، كما وأجاب بكل صراحة حول التسريب المنسوب له. وقال بأن كل ما بدر منه كان نوعاً من الاندفاع. لأنه كان يشك في أنني أريد أن أجعله يرحل عن النادي”.

وكانت إدارة مجلس الزمالك المصري قد فسخت بشكل نهائي، التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون بالتراضي بين الطرفين، إلى جانب تعيين الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني بعد طرد مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد بسبب سوء السلوك.

كارتيرون ورفع شكوى ضد مرتضى منصور

وفي ذات السياق، أفادت صحيفة الوطن المصرية بأن المدرب الفرنسي كارتيرون قد لجأ إلى سفارة بلاده في العاصمة المصرية ” القاهرة”، وتقديم شكوى ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور. متهماً إياه باختراق هاتفه المحمول والتعدي على معلوماته الخاصة ونشرها إلى الرأي العام.

كما ونشر رئيس الزمالك مرتضى منصور خلال الأيام القليلة الماضية، في مداخلة له عبر قناة الحدث اليوم المصرية. مقطع فيديو مسرب لمدربه كارتيرون مع وكيله، يحمل في مضمونه عن إجراء مفاوضات بين المدرب وعدد من المسؤولين نادي الأهلي السعودي للتعاقد معهم.

وجاء هذا التسريب بعد تعرض فريق الزمالك المصري المهدد بالخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، بعد الخسارة الثقيلة في ختام دوري المجموعات أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد يوم السبت الماضي.

ومن الجدير بالذكر، فقد تولى المدرب كاتيرون فريق الزمالك في مارس/ آذار العام الماضي في ولايته الثانية، حيث حقق مع الفريق البيضاوي التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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