مذيعة mtv نبيلة عواد تشعل انستغرام بفيديو من داخل الجيم (فيديو)

وطن – أشعلت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد مذيعة الأخبار بقناة “MTV”، “انستغرام” بفيديو لها أثناء ممارستها رياضة قاسية في الجيم.

تحدي الرجل الرياضي

وظهرت نبيلة عواد، بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص، وهي بملابس رياضية مثيرة. وتثبت جسدها رأساً على عقب. ممسكةً بكُرة وتمارس رياضة صعبة.

كما ظهرت وهي تحمل الأثقال وتمارس تمرين الضغط وتمارين أخرى برفقة مدربها.

وعقبت نبيلة: “تحدي الرجل الرياضي”.

فستان أحمر مكشوف

ويشار إلى أنه أواخر يونيو الماضي احتفلت مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد بزفاف شقيقتها نيبال عواد بحضور الأهل والأصدقاء.

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ونشرت نبيلة عبر خاصية “الاستوري” وقتها صورا من حفل الزفاف.

وتألقت نبيلة بفستان أحمر، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون.

من هي نبيلة عواد؟

ويُشار إلى أن نبيلة إضافة إلى تقديمها نشرة الأخبار على MTV تقدم أيضا برنامج “صارو مية” على القناة نفسها.

وأصبحت نبيلة عواد وجهاً مميزاً في النشرات الإخبارية على شاشة “أم تي في”، كما تحقق نجاحاً كبيراً في برنامج “صارو مية” وتشكل عنصراً جاذباً للمشاهد لمتابعة الحلقات.

وسبق أن صرحت نبيلة عواد لمواقع إخبارية بأن اللبنانيين لا يزالون يتحسرون على لبنان الجميل في الستينيات والسبعينيات وما قبل الحرب.

أيام أكثر سوء

وتابعت:”ولا نزال نبكي على أيام الحرب، وفي الوقت نفسه لسنا قادرين، حتى اليوم، على الخروج من زمن الحرب، لا بل نتّجه نحو أيام أكثر سوءاً”.

وقالت الإعلامية اللبنانية في حديثها أيضا:”محزن جداً أن نشاهد تاريخ لبنان الجميل، ونتحسر عليه، ونبكي على أيام الحرب، ونحن لم نتعلّم شيئاً منها.”

وقالت نبيلة أيضا إنه يجب نستنتج أن لبنان رغم كل الظروف، استطاع أن يطبع في العالم، وأن التعايش والتنوع أفادانا، وكانا نقطة إيجابية لمصلحة لبنان، وحين لم نستفد من هذا التنوّع، كنا نعاني من الصراعات والخلافات.

وأكملت:”واليوم يجب أن نتعلم من تلك الـ”100 سنة” أنه يجب أن نستفيد من اختلافاتنا وتنوعنا وطوائفنا وانتماءاتنا ومذاهبنا لإغناء هذا البلد، وليس لتدميره.”

المصدر: (وطن – انستجرام)

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