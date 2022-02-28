محمد أبو تريكة يعلق على قرار منع المنتخبات والأندية الروسية watanserb.com
محمد أبو تريكة
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محمد أبو تريكة ينشر تعليقاً نارياً على قرار “فيفا” و”يويفا” بحق المنتخبات والأندية الروسية

كتب أنس السالم
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وطن – علّق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي بقناة “بي إن سبورتس”، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والأوروبي “يويفا”، بحق المنتخبات والأندية الروسية المستعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

محمد أبو تريكة: ولكنكم تكيلوا بمكيالين ..

وقال محمد أبو تريكة في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه في تويتر: “قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين..”.

وحظيت تغريدة محمد أبو تريكة، بتفاعل واسع من قبل المغردين، الذي أيّدوا موقفه، وأثنوا عليه .

وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم في بيان مشترك عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.

وأشار البيان إلى أن “أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا”.

وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع “غازبروم” الروسية. والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية. وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو تموز المقبل.

وتعرض الفيفا لانتقادات أمس الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

ردّ الاتحاد الروسي لكرة القدم

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات “فيفا” و”يوفيا” المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.

وأضاف الاتحاد أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد قرارات “فيفا” و”يويفا” وفقًا لقانون الرياضة الدولي.

(المصدر: وطن – وكالات) 

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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