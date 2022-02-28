لاعب تركي يرفض ارتداء قميص تضامن مع أوكرانيا: “الامر نفسه يتكرر في الشرق الأوسط “

وطن – تعبيرا عن رفضه لسياسة الكيل بمكيالين، رفض قائد فريق أرضروم سبورت التركي، اللاعب أيكوت دمير البالغ من العمر 33 عاما، ارتداء قميص تضامني مع أوكرانيا. مبررا ذلك بالقول: “إن الأمر ذاته يتكرر في الشرق الأوسط لكن لا أحد يهتم”.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن قائد فريق أرضروم سبورت التركي، أيكوت دمير رفض ارتداء قميص كتب عليه “لا للحرب” باللغة الإنكليزية، كباقي أعضاء الفريق، الذين عبروا عن رفضهم للغزو الروسي على أوكرانيا.

وجاء ذلك خلال مباراة جمعت فريق أرضروم بنظيره في أنقرة فريق غوتشو، ضمن مسابقة الدوري التركي لكرة القدم.

وعلى أرض ملعب أرضروم سبورت، الذي استضاف فريق غوتشو، تم تنظيم حفل تضامني مع الشعب الأوكراني، الذي تعرض، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لغزو روسي.

اللاعب التركي أيكوت ديمير اثار الجدل بعدم ارتداءه قميص لا للحرب فيما يتعلق بروسيا و اوكرانيا وعن تفسيره لذلك أجاب: الآلاف من الناس يموتون يومياً في الشرق الاوسط واولئك الذين يتجاهلون ذلك يقومون الان بفعل هذه الحملات في اوروبا! pic.twitter.com/v3MY8VK95s — E P L W O R L D (@EPLworld) March 1, 2022

وانتشرت الصورة وتصريحات اللاعب كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية بشكل خاص، والتي أشادت بموقف اللاعب واختياره عدم النفاق.

محمد أبو تريكة

وفي موقف مشابه، علّق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي بقناة “بي إن سبورتس”. على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والأوروبي “يويفا”، بحق المنتخبات والأندية الروسية المستعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

وقال محمد أبو تريكة في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه في تويتر: “قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين”.

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 28, 2022

وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم في بيان مشترك عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.

وأشار البيان إلى أن “أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا”.

وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع “غازبروم” الروسية. والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية. وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو تموز المقبل.

وتعرض الفيفا لانتقادات الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

(المصدر: تويتر – وطن)

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