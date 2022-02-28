مقتل الجزائري محمد عبد المنعم الطالبي
الجزائري القتيل محمد عبد المنعم الطالبي
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قناص روسي أصاب رأسه .. عائلة الجزائري محمد طالبي تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة بأوكرانيا

كتب باسل النجار
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وطن – كشفت عائلة الطالب الجزائري محمد طالبي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته بعد إعلان السلطات الجزائرية مقتله أمس في أوكرانيا التي تشهد غزوا روسيا بدأ الأسبوع الماضي وتسبب بأزمة كبيرة حول العالم.

وكان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر أمس بخصوص الحادث وجاء فيه:”تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس 26 فيفري (شباط) 2022″، بدون تفاصيل عن ظروف مقتل.

واليوم كشفت عائلة طالبي في تصريحات لموقع “العربي الجديد” أنها لم تر ابنها محمد (28 عاما) منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

بينما تعتقد العائلة أن نجلها الطالب الجزائري محمد طالبي، أصيب بطلق في الرأس، محتما أن يكون صادرا من بندقية قناص، عندما كان يهمّ بالدخول إلى ملجأ رفقة عدد من رفاقه الطلاب المصريين والسودانيين.

خرج لاستطلاع الوضع

وفي هذا السياق كشف الدكتور عبد الحفيظ طالبي والد محمد، في تصريحاته للموقع. أنّ ابنه اختبأ مع طلاب رفاقه، مصريين وسودانيين في ملجأ في الطابق الأرضي للعمارة التي يقطنون بها للاختباء من القصف والمواجهات المسلحة.

وتابع أنه في لحظة من اللحظات خرج محمد لاستطلاع الوضع، لكنه تلقى طلقة نارية أردته قتيلاً في عين المكان.

كما أضاف أنه وبسبب إطلاق النار خارج العمارة، تعذّر على رفاقه سحبه إلى الداخل. لكنهم طلبوا فرق الإسعاف والدفاع المدني التي حضرت لنقله إلى المستشفى بعدما تأكدت من وفاته في عين المكان.

كما تابع الوالد أنه اتصل في وقت لاحق بالسفارة الجزائرية في العاصمة كييف. ليعلمها بالحادثة وقد قامت بدورها بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الأوكرانية.

وبسبب ظروف الحرب في أوكرانيا، يقول والد محمد طالبي تقرّر الإبقاء على جثمان نجله محمد في قسم حفظ الجثث في مستشفى مدينة خاركيف. إلى غاية توفر ظروف مناسبة لنقل جثمانه إلى الجزائر لدفنه هناك في ولاية تلمسان غربي الجزائر.

ومن جانبه أشار شقيقه سيد أحمد، أن محمد عبد المنعم كان يدرس هندسة الطيران. وأنهى دراسته وتخرّج قبل شهرين فقط.

مضيفا أنه كان بصدد إتمام بعض الإجراءات الإدارية والتصديق على الشهادة والوثائق الدراسية.

تبون يعزي ذويه

من جانبه قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تعازيه إلى عائلة طالبي، المتوفى بمدينة خاركيف الاوكرانية.

كما جاء في نص التعزية : “إثر وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف بأوكرانيا يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بأخلص تعازيه و أصدق مواساته إلى عائلة الفقيد طالبي محمد عبد المنعم. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج قد أعلنت، الاحد، عن تسجيل وفاة رعية جزائرية يوم السبت، بمدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. مؤكدة انها “تعمل في اطار السبل المتاحة على نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن”.

 

(المصدر: العربي الجديد + وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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