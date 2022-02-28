قناص روسي أصاب رأسه .. عائلة الجزائري محمد طالبي تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة بأوكرانيا

وطن – كشفت عائلة الطالب الجزائري محمد طالبي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته بعد إعلان السلطات الجزائرية مقتله أمس في أوكرانيا التي تشهد غزوا روسيا بدأ الأسبوع الماضي وتسبب بأزمة كبيرة حول العالم.

وكان بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر أمس بخصوص الحادث وجاء فيه:”تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس 26 فيفري (شباط) 2022″، بدون تفاصيل عن ظروف مقتل.

طالب جزائري في هندسة طيران في اوكرانيا محمد طالبي 28 سنة توفي أمس في ليلة الغزو حسب مصادر مؤكدة. إن لله وإن إليه راجعون 😢😢

رحمه الله رحمة واسعة و رزق أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/9wbnllXGWY — Ghazi (@Ghazi94015799) February 28, 2022

واليوم كشفت عائلة طالبي في تصريحات لموقع “العربي الجديد” أنها لم تر ابنها محمد (28 عاما) منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

بينما تعتقد العائلة أن نجلها الطالب الجزائري محمد طالبي، أصيب بطلق في الرأس، محتما أن يكون صادرا من بندقية قناص، عندما كان يهمّ بالدخول إلى ملجأ رفقة عدد من رفاقه الطلاب المصريين والسودانيين.

الشهيد محمد طالبي من تلمسان هو إبن الدكتور عبد الحفيظ طالبي

كان يدرس هندسة طيران بأوكرانيا من 2018

وبسبب وباء كورونا تعذر عليه السفر

نال الشهادة وكان ينتظر الختم عليها ليعود لوطنه

لكن شاء القدر أن يكون من ضحايا الحرب

هرب للملجأ مع طلاب عرب واصيب برصاصة على الرأس أودت بحياته🙏😢 pic.twitter.com/CV46K68DUo — فطوم🇩🇿 الجزائرية 2️⃣ (@fatooma_dz2) February 28, 2022

خرج لاستطلاع الوضع

وفي هذا السياق كشف الدكتور عبد الحفيظ طالبي والد محمد، في تصريحاته للموقع. أنّ ابنه اختبأ مع طلاب رفاقه، مصريين وسودانيين في ملجأ في الطابق الأرضي للعمارة التي يقطنون بها للاختباء من القصف والمواجهات المسلحة.

وتابع أنه في لحظة من اللحظات خرج محمد لاستطلاع الوضع، لكنه تلقى طلقة نارية أردته قتيلاً في عين المكان.

كما أضاف أنه وبسبب إطلاق النار خارج العمارة، تعذّر على رفاقه سحبه إلى الداخل. لكنهم طلبوا فرق الإسعاف والدفاع المدني التي حضرت لنقله إلى المستشفى بعدما تأكدت من وفاته في عين المكان.

وفاة الطالب الجزائري محمد عبد المنعم طالبي بخاركيف في #أوكرانيا 🇺🇦 وكان يبلغ من العمر 25 سنة❗تتواصل مأساة الطلبة الجزائريين هناك دون أي تحرك من النظام ومن رمطان لعمامرة من أجلهم وحتى الرقم الأخضر لا يرد على اتصالاتهم لأنهم ليسوا أبناء جنرالات أو مسؤولين.. رحمة الله ☝️ على الضحية pic.twitter.com/yPtlXv8k8Z — Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) February 27, 2022

كما تابع الوالد أنه اتصل في وقت لاحق بالسفارة الجزائرية في العاصمة كييف. ليعلمها بالحادثة وقد قامت بدورها بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الأوكرانية.

وبسبب ظروف الحرب في أوكرانيا، يقول والد محمد طالبي تقرّر الإبقاء على جثمان نجله محمد في قسم حفظ الجثث في مستشفى مدينة خاركيف. إلى غاية توفر ظروف مناسبة لنقل جثمانه إلى الجزائر لدفنه هناك في ولاية تلمسان غربي الجزائر.

ومن جانبه أشار شقيقه سيد أحمد، أن محمد عبد المنعم كان يدرس هندسة الطيران. وأنهى دراسته وتخرّج قبل شهرين فقط.

رحم الله الطالب الجزائري محمد عبد المنعم

طالبي الذي توفي خلال القصف الروسي على مدينة خاركيف شرق العاصمة كييف

الضحية عمره 25 سنة كان يدرس ميكانيك الطيران منذ 2018

إنا لله وإنا اليه راجعون

خبر مؤكد من طرف وزارة الخارجية الجزائرية#الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/ZgPwV17Vrj — ⵣ🇩🇿🦊ثعلب الصحراء (@GENERAL_EYMEN) February 27, 2022

مضيفا أنه كان بصدد إتمام بعض الإجراءات الإدارية والتصديق على الشهادة والوثائق الدراسية.

تبون يعزي ذويه

من جانبه قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تعازيه إلى عائلة طالبي، المتوفى بمدينة خاركيف الاوكرانية.

كما جاء في نص التعزية : “إثر وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف بأوكرانيا يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بأخلص تعازيه و أصدق مواساته إلى عائلة الفقيد طالبي محمد عبد المنعم. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج قد أعلنت، الاحد، عن تسجيل وفاة رعية جزائرية يوم السبت، بمدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. مؤكدة انها “تعمل في اطار السبل المتاحة على نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن”.

(المصدر: العربي الجديد + وطن)

إقرأ أيضا: