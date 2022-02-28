إسبانيا تسلم الصحراء للمغرب watanserb.com
عام 1976 غادرت القوات الإسبانية أراضي الصحراء التي استعمرتها لمدة 91 عامًا
الهدهد

في انتهاك لقرار الأمم المتحدة.. إسبانيا تسلم الصحراء الغربية إلى المغرب مقابل إنشاء شركات واستغلال الفوسفات

كتب معالي بن عمر
0

وطن – بحسب موقع “ecsaharaui” المختص في شؤون الصحراء الغربية، في يوم 26 فبراير 1976، قررت إسبانيا بشكل أحادي التخلي عن مستعمراتها في الصحراء الغربية. وفي ذلك العام أي قبل 46 عامًا من اليوم، غادرت القوات الإسبانية أراضي الصحراء الإسبانية، التي استعمرتها لمدة 91 عامًا (منذ 1885).

مباشرة بعد التخلي عن الصحراء الغربية، احتل الجيش المغربي جزءًا من الأراضي المهجورة وفقا لما ترجمته “وطن”.

وتعرضت اسبانيا لانتقادات شديدة على الصعيد الدولي، لأنه بموجب القرار 1514 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار (1945). والتي صادقت عليها إسبانيا في عام 1955، باعتبارها عاصمة استعمارية، كانت ملزمة بتسهيل تشكيل دولة صحراوية مستقلة.

بيد أنه، سرعان ما تبين أن الحكومتين الإسبانية والمغربية قد وقعتا اتفاقيات سرية (1975) في انتهاك واضح لقرار الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، روجت الدولة المغربية للمسيرة الخضراء (احتلال غير شرعي للصحراء باستخدام 300 ألف مدني). وفي المقابل، حصلت الدولة الإسبانية على تعويضات كبيرة من خلال إنشاء الشركات الخاصة في مجال الصيد قبالة الساحل المغربي. (الذي استفاد بشكل خاص من الثروة السمكية الإسبانية الكبيرة) واستغلال الفوسفات في الصحراء (لصالح شركات التعدين الإسبانية). وهذا على الأرجح ما كانوا ليحصلوا عليه لو طبّق قرار الأمم المتحدة ونالت بذلك الصحراء الغربية استقلالها.

يذكر أن الاحتلال الإسباني للصحراء قد بدأ في نهاية القرن التاسع عشر، بعد مؤتمر برلين (1885) الذي قسم القارة الأفريقية لصالح القوى الاستعمارية الأوروبية. لعقود من الزمن، اقتصرت الإدارة الإسبانية على الحفاظ على السيطرة العسكرية على الشريط الساحلي وإنشاء ثكنات عسكرية وسجون. علاوة على ذلك، تم استخدام نظام “Villa Cisneros” من قبل جميع الأنظمة الإسبانية. وكان أحد أكثر السجون كارثية في تاريخ السجون الإسبانية في القرن العشرين.

(المصدر: ecsaharaui – وطن)

اقرأ أيضا

إسبانيا ترحّل حوالي 23 ألف مهاجر مغربي غير شرعي إلى الصحراء الغربية

عندما نقلت إسبانيا سراً أسلحة ثقيلة إلى المغرب تم نشرها في الصحراء الغربية!

سجين مغربي سابق يؤكد .. المغرب يسجن جنودا مغاربة لفرَارهم من الحرب في الصحراء الغربية

قضية الصحراء الغربية: تستعد إسبانيا لأزمة دبلوماسية طويلة مع المغرب

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ما هو موقف المغرب من حرب روسيا على أوكرانيا؟ .. بيان رسمي

الهدهد

الصور لفتاة مغربية حية ترزق .. (وطن) تكشف حقيقة مقتل طالبة جزائرية بأوكرانيا (شاهد)

الهدهد

التلفزيون الإسباني يصدم “نظام المخزن” وينشر فيلماً يصفه بالمحتل…

الهدهد

إسبانيا توجه خطابا شديد اللهجة للمخزن المغربي: “سنتصرف بحزم حال انتهاك وحدة…

الهدهد

السلطات المغربية تبحث عن 14 هاربًا من مستشفى للأمراض النفسية في جنوب المغرب

الهدهد

لماذا أغضب حبس محمد زيان المغاربة وما حقيقة الفيديو المخل في الفندق؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More